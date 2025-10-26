Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Top cung hoàng đạo hết lòng khi yêu nhưng hay nhận về tổn thương

Chủ nhật, 10:33 26/10/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong tình yêu, có những cung hoàng đạo sẵn sàng trao đi mọi thứ, chỉ mong người mình yêu được hạnh phúc. Nhưng đáng tiếc, không phải lúc nào sự hy sinh ấy cũng được đáp lại.

Cung hoàng đạo Xử Nữ: Hy sinh vì tình yêu nhưng quên mất bản thân

Xử Nữ luôn mong mỏi một tình yêu thuần khiết, không vụ lợi. Cung hoàng đạo này tin rằng yêu là cho đi, không cần tính toán hay đòi hỏi báo đáp. 

Với trái tim tận tụy, Xử Nữ luôn chung thủy, kiên định và sẵn sàng chịu thiệt vì người mình yêu.

Thế nhưng chính sự cầu toàn lại khiến họ dễ bị tổn thương. Khi người yêu phạm lỗi, Xử Nữ không thể làm ngơ mà sẽ thẳng thắn chỉ ra. 

Sự mâu thuẫn giữa tình yêu sâu sắc và lý trí nghiêm khắc khiến cung hoàng đạo này dễ bị hiểu lầm là lạnh lùng, dù thực ra chỉ vì quá yêu.

Top cung hoàng đạo hết lòng khi yêu nhưng hay nhận về tổn thương - Ảnh 1.

Với trái tim tận tụy, Xử Nữ luôn chung thủy, kiên định và sẵn sàng chịu thiệt vì người mình yêu. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Ma Kết: Yêu lặng lẽ, hy sinh thầm lặng

Ma Kết là cung hoàng đạo chín chắn, sống nguyên tắc và luôn nghiêm túc trong tình cảm. 

Khi yêu, họ âm thầm lo toan cho người mình thương, sẵn sàng gánh vác mọi khó khăn mà chẳng cần báo đáp.

Tình yêu của cung hoàng đạo này giản dị, ít lời nhưng sâu sắc. Tuy nhiên, chính sự bình lặng ấy đôi khi khiến mối quan hệ trở nên nhạt nhòa. 

Không phải ai cũng đủ tinh tế để cảm nhận tình yêu âm thầm ấy. Vì thế, dù yêu sâu đậm, Ma Kết vẫn thường là người chịu thiệt, bởi họ quên rằng đôi khi, tình yêu cũng cần được nói ra.

Cung hoàng đạo Song Ngư: Hy sinh đến mức quên mình

Song Ngư sống giàu cảm xúc và luôn nghĩ cho người khác. Một khi đã yêu, cung hoàng đạo này sẵn sàng hy sinh tất cả, chỉ cần đối phương vui là họ thấy hạnh phúc.

Vì quá nhạy cảm, Song Ngư thường hành động theo cảm tính, chấp nhận chịu thiệt để bảo vệ người yêu. 

Ngay cả trong những mối tình đơn phương, họ cũng cam tâm làm tất cả vì người ấy.

Nhưng yêu nhiều quá cũng dễ khiến họ rơi vào bi lụy. Khi bị phản bội, Song Ngư đau khổ đến mức khó đứng dậy. 

Cung hoàng đạo này cần học cách yêu bản thân hơn vì nếu không giữ lại chút gì cho mình, tình yêu dù đẹp mấy cũng dễ hóa thành nỗi đau.

Top cung hoàng đạo hết lòng khi yêu nhưng hay nhận về tổn thương - Ảnh 2.

Vì quá nhạy cảm, Song Ngư thường hành động theo cảm tính, chấp nhận chịu thiệt để bảo vệ người yêu. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Bọ Cạp: Yêu cuồng nhiệt nhưng dễ tổn thương vì chiếm hữu

Bên ngoài lạnh lùng, nhưng trong tình yêu, Bọ Cạp lại là người sâu sắc và nồng cháy. Khi đã yêu, cung hoàng đạo này sẵn sàng làm tất cả vì người ấy, coi hạnh phúc của đối phương là của chính mình.

Tuy nhiên, Bọ Cạp lại có tính chiếm hữu rất mạnh. Họ luôn muốn biết người yêu đang ở đâu, làm gì, và khẳng định vị trí duy nhất của mình. 

Tình yêu mãnh liệt ấy đôi khi khiến người khác cảm thấy ngột ngạt.

Yêu nhiều, cho đi nhiều nhưng kiểm soát quá mức khiến cung hoàng đạo này dễ bị tổn thương. Bởi trong tình yêu, đôi khi cần học cách buông nhẹ, để cả hai có không gian thở và để trái tim được bình yên hơn.

4 cung hoàng đạo dễ tổn thương nhất trong tình yêu

Xử Nữ, Ma Kết, Song Ngư và Bọ Cạp đều yêu hết lòng, sẵn sàng hy sinh vì người mình thương. Nhưng tình yêu chỉ thực sự đẹp khi cả hai cùng cho đi và cùng nhận lại.

Hy sinh là điều đáng quý, song đừng quên giữ lại một phần cho chính mình để dù tổn thương, ta vẫn còn đủ mạnh mẽ tin vào tình yêu.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Top cung hoàng đạo nữ "lão hóa ngược", tuổi càng lớn sắc vóc càng mặn màTop cung hoàng đạo nữ 'lão hóa ngược', tuổi càng lớn sắc vóc càng mặn mà

GĐXH - Với những cung hoàng đạo nữ dưới đây, tuổi tác dường như chỉ khiến họ thêm mặn mà, quyến rũ và cuốn hút hơn. Càng trưởng thành, họ càng toát lên thần thái tự tin, từng trải.

Thư Di (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hối hận muộn màng của người đàn ông nghỉ hưu sớm với 34 tỷ trong tay

Hối hận muộn màng của người đàn ông nghỉ hưu sớm với 34 tỷ trong tay

Tưởng cuộc đời ổn định ở tuổi 40, ai ngờ mất việc, gánh nợ, phải đi làm shipper: Bi kịch trung niên bắt đầu từ giấc mơ mua nhà

Tưởng cuộc đời ổn định ở tuổi 40, ai ngờ mất việc, gánh nợ, phải đi làm shipper: Bi kịch trung niên bắt đầu từ giấc mơ mua nhà

Con giáp cẩu thả, dễ để tuột mất thành công trong tầm tay

Con giáp cẩu thả, dễ để tuột mất thành công trong tầm tay

Bố chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà tài giỏi và giàu có cỡ nào?

Bố chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà tài giỏi và giàu có cỡ nào?

Cung hoàng đạo thực tế: Khi lý trí lấn át tình cảm

Cung hoàng đạo thực tế: Khi lý trí lấn át tình cảm

Cùng chuyên mục

4 kiểu người “cao tay” có cả thiên hạ

4 kiểu người “cao tay” có cả thiên hạ

Gia đình - 2 giờ trước

Xin chúc mừng nếu bạn sở hữu cả 4 biểu hiện này!

Sống càng lâu càng thấy đúng: Có 4 kiểu người, đừng bao giờ đến nhà họ!

Sống càng lâu càng thấy đúng: Có 4 kiểu người, đừng bao giờ đến nhà họ!

Gia đình - 6 giờ trước

Vì biết giữ khoảng cách mới là trí tuệ của người từng trải.

Cha mẹ khuất núi, anh chị em mới lộ mặt thật: Kẻ tranh tiền, người chối nghĩa

Cha mẹ khuất núi, anh chị em mới lộ mặt thật: Kẻ tranh tiền, người chối nghĩa

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Không còn cha mẹ, những tưởng các con sẽ càng thương nhau, ai ngờ sau tang tóc lại là rạn nứt. Vợ chồng anh Khương bỗng chốc trở thành "người giúp việc" trong chính ngôi nhà của mình.

Cô dâu đeo 60 kg vàng trong ngày cưới, khách mời lo lắng hỏi "em có đau vai không?"

Cô dâu đeo 60 kg vàng trong ngày cưới, khách mời lo lắng hỏi "em có đau vai không?"

Gia đình - 16 giờ trước

Cô dâu ở Trung Quốc gây "choáng váng" mạng xã hội khi xuất hiện trong đám cưới với tổng cộng 60 kg vòng vàng đeo trĩu cổ.

Những cung hoàng đạo vô duyên nhất khi giao tiếp: Càng nói càng vụng đến phát cáu

Những cung hoàng đạo vô duyên nhất khi giao tiếp: Càng nói càng vụng đến phát cáu

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có những cung hoàng đạo rất chân thành, nhưng cách nói chuyện và hành xử của họ lại khiến người khác hiểu lầm, thậm chí cảm thấy bị xúc phạm.

"Mẹ chồng trẻ nhất nước", sao mà giống diễn viên Phương Anh Đào: Danh tính hé lộ điều thú vị

"Mẹ chồng trẻ nhất nước", sao mà giống diễn viên Phương Anh Đào: Danh tính hé lộ điều thú vị

Gia đình - 1 ngày trước

Hình ảnh này đang viral khắp mạng xã hội.

Cháu trai gen Z bỏ việc về quê chăm bà bệnh nặng khiến người dùng TikTok rơi lệ

Cháu trai gen Z bỏ việc về quê chăm bà bệnh nặng khiến người dùng TikTok rơi lệ

Gia đình - 1 ngày trước

Bỏ việc ở TP.HCM về quê Lâm Đồng chăm bà nội liệt giường, chàng trai 25 tuổi khiến dân mạng xúc động mạnh khi chia sẻ hành trình đầy nước mắt và tình yêu thương.

12 năm chăm cô ruột nhận được 'di chúc' là chiếc áo đỏ: Khi mở áo ra tôi sốc không nói nên lời

12 năm chăm cô ruột nhận được 'di chúc' là chiếc áo đỏ: Khi mở áo ra tôi sốc không nói nên lời

Gia đình - 2 ngày trước

GĐXH - Cho đến khi mở chiếc túi áo khoác đỏ mà người cô dặn phải giữ thật kỹ, tôi mới hiểu rằng, tình thương của cô dành cho mình sâu đậm đến nhường nào.

Dù cuộc sống khó khăn đến đâu, cha mẹ có tầm nhìn xa sẽ không bao giờ yêu cầu con cái mình 3 điều này

Dù cuộc sống khó khăn đến đâu, cha mẹ có tầm nhìn xa sẽ không bao giờ yêu cầu con cái mình 3 điều này

Nuôi dạy con - 2 ngày trước

GĐXH - Bất kể cuộc sống có khó khăn đến đâu, cha mẹ thực sự có tầm nhìn xa sẽ không bao giờ yêu cầu con cái mình ba điều này.

Cung hoàng đạo đi đến đâu cũng tỏa sáng như ánh mặt trời khiến ai cũng muốn lại gần

Cung hoàng đạo đi đến đâu cũng tỏa sáng như ánh mặt trời khiến ai cũng muốn lại gần

Gia đình - 2 ngày trước

GĐXH - Một số cung hoàng đạo luôn mang trong mình nguồn năng lượng tích cực, vui vẻ và đầy nhiệt huyết. Ở bất cứ đâu họ xuất hiện, không khí như bừng sáng, khiến ai ở bên cạnh cũng cảm nhận được sự ấm áp và dễ chịu.

Xem nhiều

Cung hoàng đạo đi đến đâu cũng tỏa sáng như ánh mặt trời khiến ai cũng muốn lại gần

Cung hoàng đạo đi đến đâu cũng tỏa sáng như ánh mặt trời khiến ai cũng muốn lại gần

Gia đình

GĐXH - Một số cung hoàng đạo luôn mang trong mình nguồn năng lượng tích cực, vui vẻ và đầy nhiệt huyết. Ở bất cứ đâu họ xuất hiện, không khí như bừng sáng, khiến ai ở bên cạnh cũng cảm nhận được sự ấm áp và dễ chịu.

Những cung hoàng đạo vô duyên nhất khi giao tiếp: Càng nói càng vụng đến phát cáu

Những cung hoàng đạo vô duyên nhất khi giao tiếp: Càng nói càng vụng đến phát cáu

Gia đình
"Mẹ chồng trẻ nhất nước", sao mà giống diễn viên Phương Anh Đào: Danh tính hé lộ điều thú vị

"Mẹ chồng trẻ nhất nước", sao mà giống diễn viên Phương Anh Đào: Danh tính hé lộ điều thú vị

Gia đình
Dù cuộc sống khó khăn đến đâu, cha mẹ có tầm nhìn xa sẽ không bao giờ yêu cầu con cái mình 3 điều này

Dù cuộc sống khó khăn đến đâu, cha mẹ có tầm nhìn xa sẽ không bao giờ yêu cầu con cái mình 3 điều này

Nuôi dạy con
Hai điều phụ nữ thông minh tuyệt đối không bàn: 'Bí quyết' hạnh phúc ít người biết

Hai điều phụ nữ thông minh tuyệt đối không bàn: 'Bí quyết' hạnh phúc ít người biết

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top