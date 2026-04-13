Bị con từ chối phụng dưỡng tuổi già, tôi nói đúng 1 câu khiến con day dứt nhiều năm
GĐXH - Đến khi lập gia đình và có con, anh mới thực sự hiểu nỗi lòng của cha từ đó thay đổi hoàn toàn thái độ.
Nỗi cô đơn của tuổi già và mong mỏi được con cái quan tâm
Tôi năm nay đã 70 tuổi, bước vào giai đoạn cuối của cuộc đời. Khi tuổi già ập đến, sức khỏe giảm sút, những việc sinh hoạt hằng ngày cũng trở nên khó khăn hơn.
Nhìn sang nhà hàng xóm, thấy ông bạn cùng tuổi luôn có con cháu về thăm hỏi, chăm sóc từng bữa ăn, tôi không khỏi chạnh lòng. Tôi cũng mong mình có được sự quan tâm như vậy.
Vì thế, tôi gọi điện cho cậu con trai duy nhất đang làm việc trên thành phố. Do kết hôn muộn nên khi tôi đã lớn tuổi, con trai tôi, A Nguyên, mới 28 tuổi.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, con thi đỗ đại học rồi ở lại thành phố làm việc. Công việc mới bắt đầu, thu nhập chưa ổn định, con vẫn độc thân và sống trong cảnh thuê trọ.
Hôm ấy, khi tôi gọi điện, con vừa tăng ca về, giọng nói mệt mỏi. Biết con khó có thể về quê sống cùng, tôi chỉ mong con dành thời gian quan tâm đến bố mẹ nhiều hơn.
Tôi nhẹ nhàng nói rằng mỗi tháng con nên về quê vài lần, vừa thăm bố mẹ vừa giữ gìn tình cảm họ hàng.
Nhưng con nhanh chóng từ chối, viện lý do công việc bận rộn. Cuộc nói chuyện dần trở nên căng thẳng.
Trong lúc bực tức, tôi buột miệng nói rằng nếu không thể về chăm sóc thì ít nhất con cũng nên gửi tiền phụng dưỡng.
Con trai tôi đáp lại: bố mẹ đã có lương hưu, còn con đang phải gây dựng sự nghiệp nên mong được thông cảm.
Nghe vậy, tôi rất thất vọng. Điều tôi cần không phải tiền, mà là sự quan tâm. Sau cùng, tôi chỉ nói một câu: "Con trai à, sau này khi có con rồi, con sẽ biết câu nói vừa rồi đau đớn thế nào."
Nói xong, tôi cúp máy.
Ba năm lạnh nhạt và sự thay đổi bất ngờ
Sau cuộc nói chuyện ấy, mối quan hệ giữa hai bố con trở nên lạnh nhạt. Tôi buồn nhưng cũng không biết làm sao. Nhiều lúc tôi tự trách mình vì đã nói trong lúc nóng giận.
Ba năm trôi qua, thái độ của con trai bỗng thay đổi. Con chủ động gọi điện hỏi thăm, hỏi bố mẹ có cần hỗ trợ tài chính không.
Thỉnh thoảng, con thu xếp về quê ở lại vài ngày, trò chuyện và chăm sóc chúng tôi nhiều hơn. Sự thay đổi ấy khiến tôi vừa bất ngờ vừa xúc động.
Thì ra trong ba năm đó, con trai tôi đã ổn định công việc, lập gia đình và có một cô con gái nhỏ.
Khi trở thành người chồng, người cha, con mới hiểu được cảm giác lo lắng và mong mỏi của bậc làm cha mẹ. Con cũng thừa nhận rằng mình đã từng nói những lời khiến chúng tôi tổn thương.
Khi trưởng thành, con cái mới hiểu lòng cha mẹ
Giờ đây, sự quan tâm của con trai khiến tôi cảm thấy ấm áp. Tuổi già không còn là những ngày dài cô đơn.
Tôi nhận ra rằng đôi khi con cái không phải không yêu thương, chỉ là chúng chưa đủ trải nghiệm để hiểu.
Qua câu chuyện này, cả hai cha con đều hiểu rằng tình cảm gia đình là vô giá. Sự hỗ trợ tài chính không phải điều quan trọng nhất, mà chính là sự quan tâm, chia sẻ và đồng hành.
Khi cha mẹ già yếu, chỉ cần một cuộc điện thoại hỏi han, một lần trở về thăm nhà cũng đủ khiến họ cảm thấy hạnh phúc.
Áp lực cuộc sống có thể khiến con cái bận rộn, nhưng không nên trở thành lý do cho sự lạnh nhạt.
Trái lại, đó phải là động lực để các thành viên trong gia đình gắn kết, thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Bởi đến cuối cùng, điều còn lại vẫn là tình thân, thứ không gì có thể thay thế.
* Bài viết là chia sẻ của ông Vương Hưng, 70 tuổi, sống tại Trung Quốc, đăng tải trên Sohu và nhận được rất nhiều sự tán đồng từ cộng đồng mạng.
