3 khung giờ Âm lịch sinh ra 'đứa trẻ phú quý': Tương lai rộng mở, bố mẹ an nhàn tuổi già

Nhiều người tin rằng có những khung giờ đặc biệt giúp trẻ dễ nuôi dạy, lớn lên thuận lợi, công danh và tài vận đều rộng mở. Dưới đây là những khung giờ sinh Âm lịch được cho là mang lại nhiều may mắn cho trẻ ngay từ khi chào đời.

Trẻ sinh vào giờ Tý Âm lịch (23h00 – 1h00): Thông minh, dễ thành công khi trưởng thành

Ảnh minh họa



Những đứa trẻ sinh vào giờ Tý Âm lịch thường được đánh giá là thông minh, hiếu học và phản ứng nhanh nhạy với mọi tình huống.

Dù xuất thân trong gia đình bình thường, các em vẫn có khả năng tự nỗ lực vươn lên, tạo dựng vị trí vững chắc trong xã hội.

Thời niên thiếu có thể gặp một số khó khăn, nhưng khi trưởng thành, họ thường có tham vọng rõ ràng và dễ đạt được thành tựu đáng kể.

Bước vào trung niên, cơ hội làm giàu xuất hiện nhiều hơn, thậm chí có người đạt được thành công tài chính sớm.

Không chỉ vậy, những người sinh vào giờ này còn được cho là mang lại may mắn cho gia đình, giúp bố mẹ có cuộc sống an nhàn tuổi già.

Với tính cách mạnh mẽ và thường gặp quý nhân hỗ trợ đúng lúc, họ có khả năng vượt qua thử thách, biến khó khăn thành cơ hội để phát triển.

Trẻ sinh vào giờ Mão Âm lịch (5h00 – 7h00): Nhiều năng lượng, sự nghiệp thuận lợi

Ảnh minh họa



Khoảng thời gian từ 05h00 – 7h00 được xem là lúc bình minh, tượng trưng cho khởi đầu và nguồn năng lượng tích cực.

Trẻ sinh vào thời điểm này thường có ý chí mạnh mẽ, tinh thần lạc quan và luôn tràn đầy nhiệt huyết trong cuộc sống.

Khi trưởng thành, họ dễ gặp thuận lợi trong công việc, con đường sự nghiệp sáng sủa và có nhiều cơ hội phát triển.

Tài vận của những người sinh giờ này cũng được cho là ổn định, cuộc sống đủ đầy và ít khi thiếu thốn.

Ngoài ra, nhiều quan niệm cho rằng họ có đời sống gia đình hài hòa, hôn nhân hạnh phúc khi bước vào trung niên.

Nhìn chung, đây là nhóm người được dự đoán có cuộc sống suôn sẻ, bố mẹ cũng được hưởng phúc về sau.

Trẻ sinh vào giờ Mùi Âm lịch (13h00 – 15h00): Vận mệnh sung túc, được quý nhân giúp đỡ

Ảnh minh họa



Theo tử vi, những đứa trẻ sinh trong khung giờ Mùi Âm lịch (13h00 – 15h00) thường có cuộc sống khá thuận lợi.

Từ nhỏ, họ dễ nhận được sự yêu thương, che chở từ gia đình và những người xung quanh. Môi trường trưởng thành thuận lợi giúp họ tự tin và phát triển toàn diện.

Khi trưởng thành, những người sinh giờ này thường được quý nhân giúp đỡ, công việc tiến triển thuận lợi và ít gặp biến cố lớn.

Cuộc sống của họ được đánh giá là bình yên, không phải lo toan quá nhiều về tài chính.

Đồng thời, họ cũng dễ nhận được tình cảm chân thành từ bạn bè và đồng nghiệp, tạo nên cuộc sống ổn định, giàu có và thịnh vượng.

Nhìn chung, trẻ sinh vào khung giờ này được cho là có vận mệnh sung túc, ít phải trải qua sóng gió lớn trong cuộc đời.

Dù những dự đoán trên chỉ mang tính tham khảo theo quan niệm dân gian, điều quan trọng nhất vẫn là môi trường giáo dục, sự yêu thương của gia đình và nỗ lực của mỗi cá nhân. Chính những yếu tố này mới là nền tảng giúp trẻ xây dựng tương lai vững vàng và hạnh phúc lâu dài.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.