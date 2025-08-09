Không đạt khoái cảm được coi là lãnh cảm?

"Khoái cảm" là đích đến cuối cùng?

Trong đời sống tình dục, “khoái cảm” thường được coi như đích đến cuối cùng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy có nhiều người — đặc biệt là phụ nữ — không phải lần nào cũng đạt cực khoái. Và điều này thường bị gắn mác “lãnh cảm” một cách vội vàng, dẫn đến áp lực và mặc cảm không đáng có.

Ảnh minh họa.

Theo bác sĩ Đào Xuân Dũng, một chuyên gia về lĩnh vực tình dục, việc không đạt khoái cảm trong quan hệ tình dục ở phụ nữ được gọi là lãnh cảm. Tuy nhiên, các trường hợp lãnh cảm thực sự (do nội tiết kém phát triển, do cảm thấy mình là nam hoặc có xu hướng đồng giới) không nhiều. Phần lớn phụ nữ thuộc dạng lãnh cảm hình thức, nghĩa là xét cả về tâm sinh lý, họ hoàn toàn có khả năng đạt khoái cực trong yêu đương.

Ở một phụ nữ có sức khỏe và đặc điểm tâm sinh lý bình thường, việc không thể đạt khoái cực có thể do hai nguyên nhân. Thứ nhất, họ không yêu người đàn ông đó. Nhiều phụ nữ vì không nhận ra điều này nên suốt nhiều năm dài thấy mình "bưng giá", họ nghĩ là cơ thể mình "có vấn đề". Một số người chỉ sau khi có bạn tình mới mới biết rằng, mình cũng có khả năng tận hưởng các khoái cảm của chuyện gối chăn.

Tuy nhiên, không ít phụ nữ vẫn yêu chồng và có ham muốn nhưng vẫn không thể đẩy cảm xúc đến cao trào. Họ thuộc nhóm nguyên nhân thứ hai: Người chồng chưa biết cách đánh thức những vùng cảm xúc bí mật trong họ.

Không đạt khoái cảm có sao không?

Thực tế không nhiều phụ nữ “bay lên tới đỉnh”. Không nên lảng tránh điều đó nếu như bạn hiểu rằng đó chính là một dạng rối loạn tình dục. Một số chị em không đạt được cực khoái nhưng họ vẫn có cảm giác vui thích khi quan hệ với người mình yêu. Tuy nhiên, đó chính là tâm trạng của người chưa được ăn miếng ngon thì hài lòng với món ăn xoàng xĩnh mà thôi.

Với những người có yêu cầu khe khắt hơn, việc quan hệ tình dục không “đến nơi đến chốn” rất có thể dẫn đến ước mơ tới những... chân trời lạ. Bản chất của chị em là hay la cà, dễ phân tâm và họ mang nguyên cả cái đặc tính trời sinh đó vào trong chuyện gối chăn. Có chị thoáng lo: Thôi chết, quên để chuông đồng hồ báo thức cho con trai vào sáng mai. Lại có chị thoáng áy náy vì đã không kịp làm xong báo cáo giao ban sáng hôm sau. Dù chỉ là thoáng qua thì cũng ảnh hưởng lắm lắm đến cuộc yêu. Hãy để tâm trí bình yên như một hồ nước sạch - đó là lời khuyên khôn ngoan để chị em có cơ may gặp được chuyến bay trong mơ.

Giải pháp nếu thường xuyên không đạt cực khoái

Trao đổi thẳng thắn với bạn đời: Chia sẻ về điều mình thích, không thích, và những gì khiến mình cảm thấy thoải mái.

Kéo dài màn dạo đầu: Đừng vội vàng. Cảm xúc cần thời gian để “lên sóng”.

Khám sức khỏe định kỳ: Loại trừ các nguyên nhân y khoa.

Giảm áp lực: Hãy coi tình dục như một hành trình khám phá, không phải cuộc thi về tốc độ hay kỹ thuật.

Khi phòng ngủ biến thành nơi 'xử án' GĐXH - Có một điều tôi đã chứng kiến – và từng trải qua – trong nhiều mối quan hệ: phòng ngủ đôi khi trở thành nơi nổ ra trận chiến, thay vì là không gian cho sự gần gũi.