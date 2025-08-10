7 cách lấy lại ham muốn cho bạn đời

Nam giới nên làm gì để lấy lại ham muốn cho chị em?

Ảnh minh họa.

Nhà tình dục học Stekel nói: "Không có phụ nữ lãnh cảm mà chỉ có nam giới vụng về". Không giống nam giới, cảm xúc tình dục nữ không dễ bùng nổ ngay mà thường ẩn kín, cần được khơi gợi và kích thích từ từ. Muốn vậy, người nam cần nhận biết những "nút bấm cảm giác" trên cơ thể phụ nữ - những vùng cơ thể cần tác động để biến họ thành người tình nồng nhiệt.

Mỗi cơ thể phụ nữ là một bí ẩn mà nếu khám phá ra, người đàn ông sẽ làm tan sự băng giá ở họ để làm phun trào núi lửa cảm xúc tình dục. Tuy nhiên, bí mật sẽ dễ dàng được tìm thấy hơn nếu người đàn ông có được sự giúp đỡ của bạn tình.

Khám phá để hoà hợp cả về mặt tâm hồn và tình dục là chuyện cần làm suốt đời của những cặp bạn tình có văn hoá, vì mọi yếu tố như cảm xúc, sở thích, sức khoẻ, tình trạng thần kinh-nội tiết... đều không bất biến.

Ngoài ra, để người phụ nữ đạt khoái cực trong yêu đương, sức khỏe của người đàn ông cũng quan trọng. Tình trạng liệt dương hay xuất tinh sớm kéo dài có thể làm thui chột dần ham muốn tình dục ở người vợ và dẫn đến chứng lãnh cảm.

Những cách lấy lại ham muốn cho bạn đời

1. Đầu tư vào màn dạo đầu

Phụ nữ thường cần nhiều thời gian để cơ thể và tâm trí “vào guồng” hơn nam giới. Hôn chậm, chạm nhẹ, vuốt ve, thì thầm… tất cả đều giúp giải phóng oxytocin — “hormone gắn kết” — và tăng khả năng đạt cực khoái.

2. Lắng nghe phản ứng của cô ấy

Không phải ai cũng thích cùng một kiểu chạm hay tốc độ. Hãy để ý đến hơi thở, tiếng rên, hoặc cách cơ thể cô ấy phản ứng để điều chỉnh. Một câu hỏi nhỏ như “Em thích thế này không?” vừa tinh tế vừa mở ra cơ hội giao tiếp.

3. Chú ý đến nhiều vùng nhạy cảm, không chỉ một chỗ

Cơ thể phụ nữ có nhiều điểm gợi cảm ngoài “trung tâm”: gáy, sau tai, lòng bàn tay, bụng dưới, đùi trong… Khám phá những vùng này giúp tạo cảm giác mới lạ, tăng kích thích toàn thân, và kéo dài khoái cảm.

4. Kết hợp nhịp điệu và áp lực

Chuyên gia tình dục Tracey Cox cho biết, nhiều phụ nữ đạt cực khoái dễ hơn khi được kích thích theo nhịp điệu đều đặn và áp lực vừa phải. Đừng quá nhanh hoặc quá mạnh ngay từ đầu; hãy tăng dần theo phản ứng của cô ấy.

5. Kết nối bằng mắt và lời nói

Ánh mắt và những câu thì thầm có sức mạnh lớn hơn nhiều người nghĩ. Việc duy trì giao tiếp bằng mắt và khen ngợi chân thành (“Em thật quyến rũ”, “Anh thích ở bên em như thế này”) giúp phụ nữ cảm thấy an toàn và được khao khát — yếu tố quan trọng để thả lỏng và tận hưởng.

6. Tạo không gian và tâm trạng phù hợp

Không gian gọn gàng, ánh sáng dịu, một chút hương thơm… có thể khiến phụ nữ dễ mở lòng hơn. Tiến sĩ Brame từng nói: “Phụ nữ thường phản ứng mạnh với bối cảnh; sự chuẩn bị về môi trường giúp não bộ họ bật chế độ tiếp nhận.”

7. Sau yêu, đừng rời đi ngay

Nhiều phụ nữ trân trọng khoảnh khắc âu yếm sau khi kết thúc. Việc ôm, vuốt ve hoặc trò chuyện nhẹ nhàng không chỉ kéo dài cảm giác dễ chịu mà còn củng cố sự gắn kết tinh thần, giúp những lần sau trở nên dễ dàng hơn.

