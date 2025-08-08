Mới nhất
Phòng the

Khi phòng ngủ biến thành nơi 'xử án'

Thứ sáu, 12:58 08/08/2025 | Phòng the
GĐXH - Có một điều tôi đã chứng kiến – và từng trải qua – trong nhiều mối quan hệ: phòng ngủ đôi khi trở thành nơi nổ ra trận chiến, thay vì là không gian cho sự gần gũi.

Những cuộc tranh luận căng thẳng, những lời trách móc nặng nề, thậm chí là sự im lặng đầy giận dữ… tất cả len lỏi vào giữa hai cơ thể, giết chết ham muốn trước khi nó kịp nảy sinh.

Tiến sĩ tình dục học Gloria Brame đã từng cảnh báo: "Đi ngủ giận dữ một lần sẽ không kết thúc mối quan hệ của bạn. Nhưng nếu thường xuyên biến phòng ngủ thành ‘bãi rác’ chứa toàn những vấn đề tiêu cực, thì đó có thể là dấu chấm hết". Tôi đã từng đọc câu nói này trong một cuốn sách, nhưng phải đến khi trải qua mới hiểu nó đúng đến mức nào.

Khi phòng ngủ biến thành nơi 'xử án'- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cách đây vài năm, tôi và người bạn đời có thói quen… bàn chuyện bất đồng ngay trước khi ngủ. Ban đầu, tôi nghĩ: “Nói ra để sáng mai mọi thứ nhẹ nhõm hơn.” Nhưng thực tế, những buổi tối ấy thường kết thúc trong im lặng lạnh lẽo. Cả hai nằm quay lưng, không ai chạm vào ai, và khoảng cách thể xác dần trở thành khoảng cách trong lòng.

Có lần, chúng tôi thậm chí dùng sự thô bạo trong chuyện chăn gối như một cách để trút bực dọc – và tôi nhận ra đó là một sai lầm lớn. Nó không giải tỏa, mà chỉ để lại cảm giác hụt hẫng và tổn thương sâu hơn.

Ham muốn không thể tồn tại trong môi trường căng thẳng. Khi cơ thể bị kích hoạt bởi sự tức giận, hệ thần kinh giao cảm hoạt động mạnh, nhịp tim và huyết áp tăng lên – nhưng không phải theo cách tạo khoái cảm, mà là để chuẩn bị “chiến đấu”. Não bộ không còn tập trung vào sự thân mật, mà ưu tiên cho việc bảo vệ cái tôi.

Chuyện chăn gối vốn cần sự mở lòng, còn giận dữ thì khép mọi cánh cửa kết nối.

Phương Nghi (t/h)
Ham muốn bị tiêu diệt theo năm tháng bởi yếu tố nhiều cặp đôi mắc phải này

Ham muốn bị tiêu diệt theo năm tháng bởi yếu tố nhiều cặp đôi mắc phải này

Phòng the - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tình yêu – đặc biệt là đời sống tình dục – không phải kỹ năng, tư thế hay thời gian bên nhau mới là điều quan trọng nhất, mà chính là sự thẳng thắn và chia sẻ.

Nên nói gì khi cả hai đang gần gũi?

Nên nói gì khi cả hai đang gần gũi?

Phòng the - 2 ngày trước

GĐXH - Lời thì thầm bên tai luôn có giá trị không nhỏ trong chăn gối.

Không chỉ là hàu, đây mới là thực phẩm tốt nhất cho chuyện chăn gối

Không chỉ là hàu, đây mới là thực phẩm tốt nhất cho chuyện chăn gối

Phòng the - 2 ngày trước

GĐXH - Ham muốn tình dục của mỗi người phụ thuộc vào nhiều yếu tố như trạng thái tinh thần và cảm xúc, vận động, hormone, chế độ ăn uống…

7 lý do lành mạnh khiến bạn nên quan hệ tình dục thường xuyên

7 lý do lành mạnh khiến bạn nên quan hệ tình dục thường xuyên

Phòng the - 2 ngày trước

Tình dục không chỉ mang lại niềm vui mà còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe. Cùng khám phá những lợi ích của việc quan hệ tình dục lành mạnh thường xuyên.

Quan hệ tình dục sau sinh mổ thế nào để an toàn?

Quan hệ tình dục sau sinh mổ thế nào để an toàn?

Phòng the - 4 ngày trước

Nhiều cặp vợ chồng, nhất là trường hợp phụ nữ sinh mổ muốn biết thời điểm nào sau sinh em bé có thể quan hệ tình dục an toàn và không ảnh hưởng đến sức khỏe?

Nam giới cần làm gì khi bị thiếu testosterone?

Nam giới cần làm gì khi bị thiếu testosterone?

Phòng the - 5 ngày trước

Khi nam giới bị suy giảm testosterone sẽ làm chất lượng tình dục suy giảm, ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ, giảm lượng cơ, mật độ xương, sức mạnh và khối lượng cơ bắp nhưng lại tăng lượng mỡ trong cơ thể.

Dấu hiệu của testosterone thấp ở nam giới dưới 30 tuổi

Dấu hiệu của testosterone thấp ở nam giới dưới 30 tuổi

Phòng the - 6 ngày trước

Khi nghĩ về mức độ suy giảm của testosterone, nhiều người chỉ có thể nghĩ đến những người đàn ông trung niên hoặc lớn tuổi. Nhưng nam giới dưới 30 tuổi cũng có thể gặp phải tình trạng testosterone thấp.

Testosterone ảnh hưởng đến sức khỏe nam giới thế nào?

Testosterone ảnh hưởng đến sức khỏe nam giới thế nào?

Phòng the - 1 tuần trước

Tinh hoàn và buồng trứng đều sản xuất testosterone. Việc sản xuất quá ít hoặc quá nhiều testosterone có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần.

Điều cần biết về cực khoái nam và nữ giới

Điều cần biết về cực khoái nam và nữ giới

Phòng the - 1 tuần trước

Cực khoái được nhiều người coi là đỉnh điểm của hưng phấn tình dục. Đó là một cảm giác mạnh mẽ về thể chất, bao gồm sự giải tỏa căng thẳng, tạo thỏa mãn về tình dục.

5 lợi ích sức khỏe ít được biết của cực khoái

5 lợi ích sức khỏe ít được biết của cực khoái

Phòng the - 1 tuần trước

Ngoài cảm giác tuyệt vời, cực khoái còn mang lại những lợi ích sức khỏe bất ngờ mà nhiều người không biết.

7 bí ẩn về cực khoái ở phụ nữ

7 bí ẩn về cực khoái ở phụ nữ

Phòng the

Một phần của cuộc sống trọn vẹn là có đời sống tình dục lành mạnh bao gồm cả việc đạt cực khoái. Có rất nhiều lợi ích sức khỏe liên quan đến việc trải nghiệm cực khoái và mặc dù cực khoái của phụ nữ đôi khi được coi như một điều bí ẩn.

Không chỉ là hàu, đây mới là thực phẩm tốt nhất cho chuyện chăn gối

Không chỉ là hàu, đây mới là thực phẩm tốt nhất cho chuyện chăn gối

Phòng the
5 lợi ích bất ngờ của cực khoái trong 'chuyện ấy'

5 lợi ích bất ngờ của cực khoái trong 'chuyện ấy'

Phòng the
Điều cần biết về cực khoái nam và nữ giới

Điều cần biết về cực khoái nam và nữ giới

Phòng the
7 lý do lành mạnh khiến bạn nên quan hệ tình dục thường xuyên

7 lý do lành mạnh khiến bạn nên quan hệ tình dục thường xuyên

Phòng the

