Bí quyết dọn nhà sạch sẽ nhanh, gọn, nhẹ trước Giáng sinh

Cách dọn dẹp đạt hiệu quả cao nhất

Chúng ta nên dọn phần trên trước phần dưới sau, bên trong trước ở ngoài sau. Ưu tiên dọn dẹp những nơi sạch sẽ trước nơi bẩn sau.

Dựa vào nguyên tắc này bạn sẽ có sơ đồ dọn dẹp như sau: Phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp, nhà tắm và toilet. Khi dọn phòng nhất định phải hoàn thành cho xong phòng đó rồi mới tiếp tục đến phòng khác.

Lưu ý dọn dẹp cả những ngóc ngách và gầm bàn gầm tủ để loại bỏ đi toàn bộ bụi bẩn. Thực hiện theo nguyên tắc này việc dọn nhà của bạn sẽ thật nhanh chóng và hiệu quả.

Dọn dẹp phòng ngủ

Phòng ngủ là nơi thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Do đó, bạn nên bắt tay dọn dẹp và trang hoàng nơi đây để đón Giáng sinh cùng gia đình.

Thay mới và giặt ga trải giường thường xuyên để giữ cho chiếc giường của bạn sạch sẽ. Khi làm sạch ga giường, bạn hãy giặt riêng chúng với quần áo vì những đồ nhỏ hơn như tất có thể bị kẹt giữa ga trải giường và có thể không được giặt sạch hiệu quả.

Phòng ngủ là nơi thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Do đó, bạn nên bắt tay dọn dẹp và trang hoàng nơi đây để đón Giáng sinh cùng gia đình.

Hút bụi và lau dọn căn phòng để giúp căn phòng được thông thoáng và trong lành hơn. Điều này vô cùng quan trọng đối với sức khỏe trong thời điểm hiện tại. Cần có một không gian sạch khuẩn và an toàn để sinh hoạt hằng ngày.

Bạn có thể sử dụng thêm một số loại cây lọc không khí trong phòng ngủ của mình. Chúng sẽ giúp cho không khí trong nhà thêm trong lành và mát mắt.

Dọn dẹp lại tủ quần áo và kiểm tra các dấu hiệu nấm mốc có trong tủ quần áo. Ngăn mùi hôi ẩm mốc trong phòng ngủ và mùi hôi ẩm mốc trên quần áo.

Dọn dẹp cho phòng bếp

Gian bếp chính là "trái tim" của gia đình. Đây là nơi quây quần bên nhau hằng ngày, đặc biệt là trong dịp Giáng sinh. Nhà bếp còn là nơi dùng để bảo quản thực phẩm một cách an toàn và hợp vệ sinh. Dưới đây là một số công việc dọn dẹp nhà bếp mà bạn nên thực hiện trước lễ Giáng sinh:

Hãy làm sạch lò nướng của bạn trước lễ Giáng sinh. Chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện món gà tây nướng truyền thống một cách hoàn hảo. Bởi khi lò nướng không được làm sạch, những mẩu thức ăn thừa và dầu mỡ còn sót lại trong lò nướng sẽ ảnh hưởng đến món ăn của bạn. Trong một số trường hợp, có thể xuất hiện mùi khó chịu, kéo dài trong nhà.

Gian bếp chính là "trái tim" của gia đình. Đây là nơi quây quần bên nhau hằng ngày, đặc biệt là trong dịp Giáng sinh.

Dọn dẹp và vệ sinh tủ lạnh của bạn bằng cách loại bỏ tất cả thực phẩm quá hạn sử dụng và chùi rửa các ngăn tủ và kệ có trong tủ lạnh.

Vệ sinh các dụng cụ ăn uống và vật dụng từ thuỷ tinh là điều vô cùng cần thiết. Vì sẽ không có một người khách nào muốn được phục vụ trong với một chiếc bát bẩn hoặc ly thuỷ tinh bị ố vàng.

Dọn dẹp cho phòng khách

Tổng dọn dẹp và hút bụi nhà cửa là một điều rất quan trọng để giữ cho ngôi nhà của bạn trông sạch sẽ và tươi mới trước lễ Giáng sinh.

Tổng dọn dẹp và hút bụi nhà cửa là một điều rất quan trọng để giữ cho ngôi nhà của bạn trông sạch sẽ và tươi mới trước lễ Giáng sinh.

Khi dọn dẹp, bạn hãy loại bỏ những vật dụng không sử dụng để tạo thêm không gian cho căn phòng khách. Đồng thời, bạn cũng nên khử khuẩn các vật dụng và bề mặt thường xuyên tiếp xúc, để tăng thêm độ an toàn cho các thành viên trong gia đình trong mùa dịch bệnh.

Lau tường, sàn bằng những chất tẩy rửa tự nhiên

Đừng quên làm sạch tường bằng sản phẩm tẩy rửa gia dụng bằng sản phẩm hữu cơ.

Có nhiều lý do mà bạn nên lựa chọn các sản phẩm tẩy rửa gia dụng tự nhiên. Bởi vì nó sẽ giúp bảo vệ gia đình bạn hạn chế tiếp xúc với các hóa chất có trong các sản phẩm phi tự nhiên.

Vệ sinh nhà tắm và toilet

Đây là bước cuối cùng trong việc dọn dẹp nhà cửa trước giáng sinh. Nhà tắm là nơi mà nấm mốc có điều kiện phát triển tốt do vậy cần phải sử dụng các loại chổi chuyên dụng để lau quét và loại bỏ chúng.

Nhà tắm là nơi mà nấm mốc có điều kiện phát triển tốt do vậy cần phải sử dụng các loại chổi chuyên dụng để lau quét và loại bỏ chúng.

Dùng chất tẩy vệ sinh nhà tắm toilet chuyên dụng để lau chùi bồn rửa tay, gương, vòi sen. Sau khi hoàn tất các công đoạn trên thì mới sử dụng nước lau sàn để làm sạch phần sàn.

Đối với toilet sử dụng bàn chải để làm sạch, lau dọn tường xung quanh và cả phần sàn nhà. Sử dụng các loại hóa chất diệt khuẩn để đảm bảo khu vực phòng tắm và nhà bếp của bạn vệ sinh an toàn.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Vị trí 'đại kỵ' phong thủy không nên treo lịch năm mới 2026 GĐXH - Ở một không gian sống hiện đại, những chi tiết nhỏ như lịch treo tường có thể tạo nên sự khác biệt lớn về thẩm mỹ và phong thủy. Tuy nhiên có một sự thật là rất ít trường hợp gia chủ treo lịch đối diện cửa chính.



