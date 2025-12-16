Mới nhất
Vị trí đại kỵ không nên treo đồng hồ tránh ảnh hưởng tới gia đạo

Thứ ba, 10:01 16/12/2025 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Việc sử dụng đồng hồ treo tường sẽ mang lại nhiều may mắn, thu hút nhiều tài lộc, sự thịnh vượng cho gia đình. Tuy nhiên, không phải vị trí nào gia chủ cũng có thể treo đồng hồ. Dưới đây là một số vị trí đại kỵ mà bạn không nên treo đồng hồ.

Vị trí đại kỵ không nên treo đồng hồ

Không treo trên cửa sổ

Trong phong thủy, cửa sổ là nơi thu hút ánh sáng, lưu thông gió vào nhà. Vì thế treo đồng hồ trên cửa sổ có thể gây ra sự xung đột năng lượng, làm giảm may mắn và tài lộc, cũng như ảnh hưởng tới sức khỏe của gia chủ.

Không treo trên ghế sofa

Phong thủy cho hay, ghế sofa là nơi chúng ta thư giãn và nghỉ ngơi, và việc treo đồng hồ trên ghế sofa có thể gây ra sự xao nhãng, cảm giác đè nén khó chịu khi ngồi bên dưới. Đồng thời việc này cũng ảnh hưởng đến sự thư giãn của mọi thành viên.

Vị trí đại kỵ không nên treo đồng hồ tránh ảnh hưởng tới gia - Ảnh 1.

Việc treo đồng hồ trên ghế sofa có thể gây ra sự xao nhãng, cảm giác đè nén khó chịu.

Không treo đồng hồ đối diện cửa chính

Phong thủy cho hay, cửa chính là nơi thu hút năng lượng vào nhà và việc treo đồng hồ đối diện cửa chính có thể gây ra sự xung đột năng lượng khiến cho nhà cửa không yên, gia đình bất hòa và làm giảm đi sự may mắn và tài lộc của gia chủ.

Không treo đầu và cuối giường phòng ngủ

Việc treo đồng hồ ở phía trên hay cuối giường ngủ cũng là một vị trí đại kỵ mà bạn nên tránh. Giường ngủ là nơi chúng ta nghỉ ngơi và thư giãn, và việc treo đồng hồ ở phía trên giường ngủ có thể gây ra sự xao nhãng và ảnh hưởng đến giấc ngủ của chúng ta.

Không để mặt đồng hồ quay vào trong nhà

Việc để đồng hồ như thế này có thể sẽ khiến bạn bị ngăn cản những may mắn, làm giảm đi nguồn sinh khí điều hòa cho ngôi nhà và các thành viên.

Vị trí đại kỵ không nên treo đồng hồ tránh ảnh hưởng tới gia - Ảnh 2.

Việc để đồng hồ quay vào trong nhà có thể sẽ khiến bạn bị ngăn cản những may mắn.

Không treo đồng hồ phía trên hoặc đối diện bàn thờ

Cũng theo phong thủy, bàn thờ là nơi tôn kính tổ tiên và thần linh, và việc treo đồng hồ phía trên hoặc đối diện bàn thờ có thể gây ra sự bất kính và làm giảm may mắn và tài lộc của gia chủ.

Vị trí treo đồng hồ hợp phong thủy

Vị trí đeo đồng hồ hợp phong thủy là điều vô cùng quan trọng, với từng khu vực đều có những vị trí treo sao cho phù hợp nhằm mang lại những may mắn, tài lộc cho chủ nhân căn nhà và những thành viên trong gia đình. Tham khảo ngay những vị trí treo đồng hồ hợp phong thủy cho từng khu vực như:

Phòng khách

Theo phong thủy, khi treo đồng hồ trong phòng khách, gia chủ nên treo đồng hồ hướng ra phía cửa, bởi đây được xem là mặt tiền cũng như là bộ mặt của cả căn nhà. 

Vị trí đại kỵ không nên treo đồng hồ tránh ảnh hưởng tới gia - Ảnh 3.

Khi treo đồng hồ trong phòng khách, gia chủ nên treo đồng hồ hướng tra phía cửa, bởi đây được xem là mặt tiền cũng như là bộ mặt của cả căn nhà.

Việc treo đồng hồ hướng ra phía cửa sẽ giúp thu hút được nhiều năng lượng tích cực, sự may mắn cho mọi thành viên trong ngôi nhà.

Phòng bếp

Theo phong thủy, việc treo đồng hồ tại phòng bếp giúp gia chủ dễ dàng theo dõi và căn chỉnh được thời gian phù hợp cho công việc nấu nướng.

Ngoài ra, việc treo đồng hồ ở phía bên tay trái của căn bếp sẽ giúp hòa khí ngôi nhà thêm hòa thuận, hạnh phúc và êm ấm hơn.

Phòng ngủ

Để hợp phong thủy thì ngoại trừ đầu giường và cuối giường thì gia chủ có thể treo đồng hồ ở mọi vị trí.

Vị trí đại kỵ không nên treo đồng hồ tránh ảnh hưởng tới gia - Ảnh 4.

Phòng ngủ là nơi để thư giãn nên sẽ phù hợp hơn khi bạn đặt một chiếc đồng hồ nhỏ nhắn trên tủ đồ bên cạnh giường.

Tuy vậy, phòng ngủ là nơi để thư giãn nên sẽ phù hợp hơn khi bạn đặt một chiếc đồng hồ nhỏ nhắn trên tủ đồ bên cạnh giường.

Phòng làm việc

Phòng làm việc là nơi mà bạn dành nhiều thời gian để sáng tạo. Theo phong thủy, đồng hồ nên được treo ở phía Đông hoặc Đông Nam của phòng làm việc để có thể thu hút được nhiều năng lượng tích cực giúp phát triển được nhiều ý tưởng mới và cải thiện khả năng sáng tạo.

Các lối đi

Được xem là nơi có vị trí treo đồng hồ hợp phong thủy nhất bởi đây là nơi giúp vận khí của ngôi nhà hoạt động mạnh mẽ hơn cũng như giúp cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn.

Hành lang cầu thang

Để mang tới những vận khí tốt thì đồng hồ nên được treo ở phía Đông của hành lang để thu hút những năng lượng tích cực.

Vị trí đại kỵ không nên treo đồng hồ tránh ảnh hưởng tới gia - Ảnh 5.

Để mang tới những vận khí tốt thì đồng hồ nên được treo ở phía Đông của hành lang để thu hút những năng lượng tích cực.

Đặc biệt, gia chủ tuyệt đối không nên treo đồng hồ ở những nơi có nhiều góc cạnh hay dưới cầu thang. Bởi những nơi này sẽ gây ra sự xung đột năng lượng và làm giảm may mắn, tài lộc cho gia chủ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Vị trí đại kỵ không nên treo đồng hồ tránh ảnh hưởng tới gia - Ảnh 1.Đeo gì để thu hút tài lộc, mang lại may mắn, thịnh vượng?

GĐXH - Mỗi vật phẩm đều mang nguồn năng lượng riêng, giúp chiêu tài, hóa sát và củng cố vận khí cho chủ nhân. Cùng bài viết sau khám phá những gợi ý phù hợp nhất để chọn cho mình vật phẩm mang lại cát khí và bình an.

