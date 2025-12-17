Mới nhất
Những cách trang trí cây thông Noel dành cho phòng khách khiến nhà cửa ấm áp

Thứ tư, 19:01 17/12/2025 |
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Cây thông Noel chính là tượng trưng cho hình ảnh mùa Giáng sinh sắp đến gần. Các gia đình thường bố trí cây thông Noel tại vị trí quan trọng là phòng khách. Cùng tìm hiểu phong cách trang trí cây thông Noel dành cho phòng khách dưới đây.

Phong cách trang trí theo phương Tây

Là ý tưởng trang trí cây thông Giáng Sinh bởi một màu trắng mang lại cảm giác chân thực nhất về mùa đông phương Tây có tuyết phủ trắng xóa các con đường, các mái nhà, các cành cây ngọn cỏ…

Phong cách cổ điển và hiện đại

Đó là sự kết hợp hài hòa giữa hơi hướng cổ điển và nét hiện đại, sự kết hợp giữa đèn trắng với những món đồ trang trí ánh kim bắt mắt.

Các phụ kiện trang trí được lựa chọn với những hình dạng, kích cỡ khác nhau được tô điểm thêm bằng những bóng đèn hình ngôi sao rất nổi bật.

Các phụ kiện trang trí được lựa chọn với những hình dạng, kích cỡ khác nhau được tô điểm thêm bằng những bóng đèn hình ngôi sao rất nổi bật.

Và để tăng thêm sự ấn tượng và tươi mới cho cây thông Noel. Chúng ta hãy sử dụng những bông hoa trạng nguyên giả gắn điểm vào những vị trí còn trống, đồng thời phun lên một chút tuyết nhân tạo để tạo nét tự nhiên cho cây Noel.

Phong cách cổ điển 

Nếu bạn yêu thích phong cách cổ điển kết hợp với sang trọng thì bạn hãy chọn cây thông có chiều cao sát trần nhà.

Đây chính là phong cách với sự kết hợp khéo léo giữa các món đồ trang trí mạ ánh vàng cùng với ánh đèn trắng và được điểm xuyết bằng những bông hoa cùng với một dải ruy băng rộng thắt nơ đặt ở phía ngọn cây mang đến một vẻ đẹp giáng sinh vừa cổ điển, vừa sang trọng.

Phong cách tự nhiên

Phong cách tự nhiên chính là phong cách được rất nhiều người ưa chuộng và lựa chọn. Với phong cách tự nhiên này thì bạn chỉ nên kết hợp sử dụng đèn trang trí theo kiểu truyền thống kết hợp với những bóng đèn hình cầu.

Những cách trang trí cây thông Noel dành cho phòng khách khiến nhà cửa ấm áp - Ảnh 2.

Phong cách tự nhiên chính là phong cách được rất nhiều người ưa chuộng và lựa chọn.

Đồng thời bạn cần phải chú ý làm sao cho cây thông Noel nhà bạn giống với cây thông ngoài tự nhiên nhất.

Hoặc đơn giản bạn có thể sử dụng những cành cây khô, cỏ, rong rêu và các con thú trang trí như nai, thỏ, những chú chim giả… để trang trí. Tất cả những sự kết hợp này sẽ khiến cho cây thông nhà bạn trở thành khu rừng thu nhỏ đầy ấn tượng và bắt mắt.

Phong cách tươi mới, quyến rũ

Nếu bạn mong muốn một phong cách trang trí tươi mới và quyến rũ thì bạn hãy thực hiện như sau: Sử dụng một cây thông bình thường và phun tuyết nhân tạo lên khắp cây. Thêm vào đó sự kết hợp với những chiếc lông chim trắng muốt cùng với những bông lan trắng để mang lại sự tươi mới và quyến rũ cho cây thông Noel.

Những cách trang trí cây thông Noel dành cho phòng khách khiến nhà cửa ấm áp - Ảnh 3.

Kết hợp thêm những dải băng kim tuyến lấp lánh màu bạc cùng với việc sử dụng đèn trắng trang trí.

Ngoài ra có thể kết hợp thêm những dải băng kim tuyến lấp lánh màu bạc cùng với việc sử dụng đèn trắng trang trí. Lúc này chắc chắn bạn sẽ có một cây Giáng Sinh hoàn toàn ưng ý.

Trang trí cây thông Noel theo phong thủy

Để trang trí cây thông Noel theo phong thủy, bạn phải chọn những đồ trang trí như hộp quà, nơ và một số vật dụng khác cùng tông màu hợp với phong thủy ngôi nhà. 

Chẳng hạn, nếu rèm cửa màu trắng bạn nên chọn đồ vật trang trí màu xanh. Còn nếu nhà bạn màu xanh lá thì nên chọn đồ trang trí màu vàng ánh dương là phù hợp hơn cả. 

Trang trí thông Noel theo phong cách sang trọng

Nếu gia đình bạn sở hữu không gian sống hiện đại, sang trọng khi trang trí cây thông Noel nên chọn tông màu chủ đạo là màu vàng hoặc màu bạc là hợp hơn cả. 

Những cách trang trí cây thông Noel dành cho phòng khách khiến nhà cửa ấm áp - Ảnh 4.

Nếu gia đình bạn sở hữu không gian sống hiện đại, sang trọng khi trang trí cây thông Noel nên chọn tông màu chủ đạo là màu vàng hoặc màu bạc là hợp hơn cả.

Với gam màu bạc hoặc màu vàng, kết hợp với ánh đèn nhấp nháy sẽ tạo cho không gian nhà bạn thêm phần sang trọng và độc đáo hơn. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Những cách trang trí cây thông Noel dành cho phòng khách khiến nhà cửa ấm áp - Ảnh 5.Phong thủy nhà cho mùa Noel an lành, sung túc và thúc đẩy tài lộc

GĐXH - Trong phong thủy, tám phương vị sẽ đại diện cho tám tài vị, nếu cảm thấy tài vận năm vừa qua không được suôn sẻ, bạn có thể nhân dịp Noel này bày trí nhà cửa để thúc đẩy tài lộc.


Vừa làm cảnh vừa dùng chế biến món ăn, cây cảnh này trồng trước nhà được ví như “nam châm” hút lộc, giữ khí lành

Vừa làm cảnh vừa dùng chế biến món ăn, cây cảnh này trồng trước nhà được ví như “nam châm” hút lộc, giữ khí lành

- 3 giờ trước

GĐXH – Đây là một trong những cây cảnh trồng trước nhà, trong sân vườn và cả văn phòng đều rất thích hợp. Đinh lăng dễ trồng, thích nghi tốt ở nhiều điều kiện môi trường, khi trồng trước nhà được ví như “nam châm” hút lộc, giữ khí lành.

Thận trọng khi đặt gương đối diện bếp kẻo tai bay vạ gió, tài lộc không cánh mà tiêu tán

Thận trọng khi đặt gương đối diện bếp kẻo tai bay vạ gió, tài lộc không cánh mà tiêu tán

- 4 giờ trước

GĐXH - Theo phong thủy vị trí đặt gương là yếu tố cần được cân nhắc cẩn thận, đặc biệt là khi liên quan đến khu vực bếp - nơi giữ lửa và sinh khí cho cả gia đình.

Choáng ngợp trước biệt thự mới toanh của vợ chồng Mạnh Trường

Choáng ngợp trước biệt thự mới toanh của vợ chồng Mạnh Trường

- 6 giờ trước

GĐXH - Qua những hình ảnh được chia sẻ, biệt thự này mang phong cách châu Âu hiện đại với hai gam màu kem – nâu làm chủ đạo, tạo cảm giác rộng rãi, trang nhã và thoáng đãng.

Cây trầu không trồng ở vị trí này tại nhà đem lại tài lộc, may mắn, bình an và hạnh phúc

Cây trầu không trồng ở vị trí này tại nhà đem lại tài lộc, may mắn, bình an và hạnh phúc

- 9 giờ trước

GĐXH - Việc sắp xếp cây trầu không tại nhà theo quan niệm phong thủy là quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến vận may và sự bình yên của gia chủ. Dưới đây là vị trí đặt phong thủy cây trầu không lý tưởng.

Vị trí 'đại kỵ' phong thủy không nên treo lịch năm mới 2026

Vị trí 'đại kỵ' phong thủy không nên treo lịch năm mới 2026

- 13 giờ trước

GĐXH - Ở một không gian sống hiện đại, những chi tiết nhỏ như lịch treo tường có thể tạo nên sự khác biệt lớn về thẩm mỹ và phong thủy. Tuy nhiên có một sự thật là rất ít trường hợp gia chủ treo lịch đối diện cửa chính.

Mẹo sử dụng điều hòa mùa đông an toàn sức khỏe cho người sử dụng lại tiết kiện điện

Mẹo sử dụng điều hòa mùa đông an toàn sức khỏe cho người sử dụng lại tiết kiện điện

- 1 ngày trước

GĐXH - Vào mùa đông, không ít gia đình sử dụng điều hòa nhiệt độ để sưởi ấm, chống lạnh nhưng lại băn khoăn về lượng điện năng tiêu tốn. Nếu bạn biết áp dụng mẹo sử dụng điều hòa dưới đây, sẽ tiết được tiền điện hơn cả lò sưởi.

Đàm Vĩnh Hưng chính thức rời biệt thự triệu đô ở cư xá Bắc Hải

Đàm Vĩnh Hưng chính thức rời biệt thự triệu đô ở cư xá Bắc Hải

- 1 ngày trước

GĐXH - Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết hôm 14/12 anh và con trai dọn đồ, rời căn biệt thự triệu đô ở cư xá Bắc Hải - nơi ca sĩ gắn bó 17 năm - để về nhà mới.

Cách đặt chậu rửa trong phòng bếp hợp phong thủy, rước tài lộc, gia đạo ấm êm

Cách đặt chậu rửa trong phòng bếp hợp phong thủy, rước tài lộc, gia đạo ấm êm

- 1 ngày trước

GĐXH - Theo phong thủy, cách đặt bồn rửa chén theo phong thuỷ là vấn đề nhiều người nên quan tâm. Việc lựa chọn vị trí đặt bếp, chậu rửa hợp lý sẽ giúp bạn tránh được các yếu tố xung khắc gây bất lợi cho gia đình.

Cách treo lịch năm mới theo phong thủy bản mệnh, tuổi 12 con giáp mang lại may mắn và bình an

Cách treo lịch năm mới theo phong thủy bản mệnh, tuổi 12 con giáp mang lại may mắn và bình an

- 1 ngày trước

GĐXH - Để treo lịch theo phong thủy bản mệnh, bạn cần chọn màu sắc, hình ảnh, hướng treo và vị trí phù hợp với Ngũ hành của mình (mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) tại phòng khách hoặc phòng làm việc...

Vị trí đại kỵ không nên treo đồng hồ tránh ảnh hưởng tới gia đạo

Vị trí đại kỵ không nên treo đồng hồ tránh ảnh hưởng tới gia đạo

- 1 ngày trước

GĐXH - Việc sử dụng đồng hồ treo tường sẽ mang lại nhiều may mắn, thu hút nhiều tài lộc, sự thịnh vượng cho gia đình. Tuy nhiên, không phải vị trí nào gia chủ cũng có thể treo đồng hồ. Dưới đây là một số vị trí đại kỵ mà bạn không nên treo đồng hồ.

Top