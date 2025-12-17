Những cách trang trí cây thông Noel dành cho phòng khách khiến nhà cửa ấm áp
GĐXH - Cây thông Noel chính là tượng trưng cho hình ảnh mùa Giáng sinh sắp đến gần. Các gia đình thường bố trí cây thông Noel tại vị trí quan trọng là phòng khách. Cùng tìm hiểu phong cách trang trí cây thông Noel dành cho phòng khách dưới đây.
Phong cách trang trí theo phương Tây
Là ý tưởng trang trí cây thông Giáng Sinh bởi một màu trắng mang lại cảm giác chân thực nhất về mùa đông phương Tây có tuyết phủ trắng xóa các con đường, các mái nhà, các cành cây ngọn cỏ…
Phong cách cổ điển và hiện đại
Đó là sự kết hợp hài hòa giữa hơi hướng cổ điển và nét hiện đại, sự kết hợp giữa đèn trắng với những món đồ trang trí ánh kim bắt mắt.
Các phụ kiện trang trí được lựa chọn với những hình dạng, kích cỡ khác nhau được tô điểm thêm bằng những bóng đèn hình ngôi sao rất nổi bật.
Và để tăng thêm sự ấn tượng và tươi mới cho cây thông Noel. Chúng ta hãy sử dụng những bông hoa trạng nguyên giả gắn điểm vào những vị trí còn trống, đồng thời phun lên một chút tuyết nhân tạo để tạo nét tự nhiên cho cây Noel.
Phong cách cổ điển
Nếu bạn yêu thích phong cách cổ điển kết hợp với sang trọng thì bạn hãy chọn cây thông có chiều cao sát trần nhà.
Đây chính là phong cách với sự kết hợp khéo léo giữa các món đồ trang trí mạ ánh vàng cùng với ánh đèn trắng và được điểm xuyết bằng những bông hoa cùng với một dải ruy băng rộng thắt nơ đặt ở phía ngọn cây mang đến một vẻ đẹp giáng sinh vừa cổ điển, vừa sang trọng.
Phong cách tự nhiên
Phong cách tự nhiên chính là phong cách được rất nhiều người ưa chuộng và lựa chọn. Với phong cách tự nhiên này thì bạn chỉ nên kết hợp sử dụng đèn trang trí theo kiểu truyền thống kết hợp với những bóng đèn hình cầu.
Đồng thời bạn cần phải chú ý làm sao cho cây thông Noel nhà bạn giống với cây thông ngoài tự nhiên nhất.
Hoặc đơn giản bạn có thể sử dụng những cành cây khô, cỏ, rong rêu và các con thú trang trí như nai, thỏ, những chú chim giả… để trang trí. Tất cả những sự kết hợp này sẽ khiến cho cây thông nhà bạn trở thành khu rừng thu nhỏ đầy ấn tượng và bắt mắt.
Phong cách tươi mới, quyến rũ
Nếu bạn mong muốn một phong cách trang trí tươi mới và quyến rũ thì bạn hãy thực hiện như sau: Sử dụng một cây thông bình thường và phun tuyết nhân tạo lên khắp cây. Thêm vào đó sự kết hợp với những chiếc lông chim trắng muốt cùng với những bông lan trắng để mang lại sự tươi mới và quyến rũ cho cây thông Noel.
Ngoài ra có thể kết hợp thêm những dải băng kim tuyến lấp lánh màu bạc cùng với việc sử dụng đèn trắng trang trí. Lúc này chắc chắn bạn sẽ có một cây Giáng Sinh hoàn toàn ưng ý.
Trang trí cây thông Noel theo phong thủy
Để trang trí cây thông Noel theo phong thủy, bạn phải chọn những đồ trang trí như hộp quà, nơ và một số vật dụng khác cùng tông màu hợp với phong thủy ngôi nhà.
Chẳng hạn, nếu rèm cửa màu trắng bạn nên chọn đồ vật trang trí màu xanh. Còn nếu nhà bạn màu xanh lá thì nên chọn đồ trang trí màu vàng ánh dương là phù hợp hơn cả.
Trang trí thông Noel theo phong cách sang trọng
Nếu gia đình bạn sở hữu không gian sống hiện đại, sang trọng khi trang trí cây thông Noel nên chọn tông màu chủ đạo là màu vàng hoặc màu bạc là hợp hơn cả.
Với gam màu bạc hoặc màu vàng, kết hợp với ánh đèn nhấp nháy sẽ tạo cho không gian nhà bạn thêm phần sang trọng và độc đáo hơn.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
