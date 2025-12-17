Vừa làm cảnh vừa dùng chế biến món ăn, cây cảnh này trồng trước nhà được ví như “nam châm” hút lộc, giữ khí lành
GĐXH – Đây là một trong những cây cảnh trồng trước nhà, trong sân vườn và cả văn phòng đều rất thích hợp. Đinh lăng dễ trồng, thích nghi tốt ở nhiều điều kiện môi trường, khi trồng trước nhà được ví như “nam châm” hút lộc, giữ khí lành.
Công dụng và ý nghĩa phong thủy của cây đinh lăng
Đinh lăng còn được gọi là nam dương sâm. Cây dễ trồng, thích nghi tốt ở nhiều điều kiện môi trường. Đây là một trong những cây cảnh trồng trước nhà, trong sân vườn và cả văn phòng đều rất thích hợp.
Với thân lá mềm mại, dáng cây uyển chuyển nhưng bền bỉ, cây đinh lăng ngày nay không chỉ được trồng để lấy lá hoặc củ mà được tạo thành các kiểu bonsai, cây cảnh nội thất… được nhiều người chuộng.
Trong phong thủy, đinh lăng thuộc hành Mộc, tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển và nguồn năng lượng tích cực. Tán lá xanh mướt quanh năm biểu trưng cho sự sung túc, còn bộ rễ khỏe mạnh tượng trưng cho nền tảng gia đạo vững vàng.
Quan niệm dân gian cho rằng, trồng cây đinh lăng trước nhà giúp chắn bớt khí xấu, giữ tiền tài không thất thoát, thu hút nhiều tài lộc và mang lại may mắn, bình an cho gia chủ. Cây càng xanh tốt, sum suê thì sinh khí càng vượng, gia đình an khang, công việc hanh thông. Nếu đặt đinh lăng trong nhà cũng giúp điều hòa sinh khí, giảm năng lượng xấu, mang lại sự tươi mới cho không gian sống.
Ngoài có ý nghĩa phong thủy tốt, cây đinh lăng còn được dùng làm các nguyên liệu quý trong chăm sóc sức khỏe. Lá đinh lăng thường được dùng ăn sống, hãm trà, hoặc chế biến món ăn. Đặc biệt, lá đinh lăng kho cá được nhiều người đánh giá có hương thơm đậm đà, hấp dẫn, thậm chí "ngon gấp nhiều lần" so với cách kho thông thường.
Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông từng gọi đinh lăng là "sâm của người nghèo" bởi thành phần dinh dưỡng trong rễ cây gần tương đương nhân sâm Hàn Quốc. Rễ đinh lăng được dùng làm thuốc bổ, giúp tăng sức đề kháng, giảm mệt mỏi, cải thiện tuần hoàn và hỗ trợ an thần.
Lưu ý khi trồng cây đinh lăng tại nhà
Chị Thu Huệ - chủ một cửa hàng cây xanh ở Văn Giang, Hưng Yên cho biết, cây đinh lăng có thể trồng bằng nhiều cách như giâm cành, chiết cành… Đây là một trong những loại cây dễ trồng, dễ sinh trưởng.
Khi trồng cây đinh lăng tại nhà, để cây trồng được phát triển tốt, mọi người lưu ý về đất trồng cần giàu dinh dưỡng, đảm bảo trồng trong chậu thoát nước tốt.
Đinh lăng ưa sáng gián tiếp, hợp nắng sớm; tránh nắng gắt buổi trưa. Cây không cần tưới quá nhiều nước, chỉ cần giữ ẩm vừa phải là được. Bạn có thể phủ thêm một lớp rơm rạ hoặc lá khô trên mặt để vừa giữ ẩm, vừa giúp đất thêm tơi xốp, tạo điều kiện tốt cho cây con phát triển.
Đinh lăng cũng ít sâu bệnh, để phòng ngừa mọi người có thể phòng trừ bằng dung dịch xà phòng hoặc dầu neem (dầu thực vật tự nhiên).
Ngoài ra, mọi người nên chú ý cắt tỉa cây thường xuyên. Thời điểm tháng 4 và tháng 9 là thời điểm thích hợp nhất để cắt tỉa cho cây thông thoáng, dồn dinh dưỡng nuôi củ.
Đinh lăng trồng sau khoảng 3 năm là có thể thu hoạch củ. Những cây 5–7 năm tuổi có giá trị dược liệu cao, được nhiều người săn tìm.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Những cách trang trí cây thông Noel dành cho phòng khách khiến nhà cửa ấm ápỞ - 1 giờ trước
GĐXH - Cây thông Noel chính là tượng trưng cho hình ảnh mùa Giáng sinh sắp đến gần. Các gia đình thường bố trí cây thông Noel tại vị trí quan trọng là phòng khách. Cùng tìm hiểu phong cách trang trí cây thông Noel dành cho phòng khách dưới đây.
Thận trọng khi đặt gương đối diện bếp kẻo tai bay vạ gió, tài lộc không cánh mà tiêu tánỞ - 5 giờ trước
GĐXH - Theo phong thủy vị trí đặt gương là yếu tố cần được cân nhắc cẩn thận, đặc biệt là khi liên quan đến khu vực bếp - nơi giữ lửa và sinh khí cho cả gia đình.
Choáng ngợp trước biệt thự mới toanh của vợ chồng Mạnh TrườngỞ - 6 giờ trước
GĐXH - Qua những hình ảnh được chia sẻ, biệt thự này mang phong cách châu Âu hiện đại với hai gam màu kem – nâu làm chủ đạo, tạo cảm giác rộng rãi, trang nhã và thoáng đãng.
Cây trầu không trồng ở vị trí này tại nhà đem lại tài lộc, may mắn, bình an và hạnh phúcỞ - 10 giờ trước
GĐXH - Việc sắp xếp cây trầu không tại nhà theo quan niệm phong thủy là quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến vận may và sự bình yên của gia chủ. Dưới đây là vị trí đặt phong thủy cây trầu không lý tưởng.
Vị trí 'đại kỵ' phong thủy không nên treo lịch năm mới 2026Ở - 13 giờ trước
GĐXH - Ở một không gian sống hiện đại, những chi tiết nhỏ như lịch treo tường có thể tạo nên sự khác biệt lớn về thẩm mỹ và phong thủy. Tuy nhiên có một sự thật là rất ít trường hợp gia chủ treo lịch đối diện cửa chính.
Mẹo sử dụng điều hòa mùa đông an toàn sức khỏe cho người sử dụng lại tiết kiện điệnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Vào mùa đông, không ít gia đình sử dụng điều hòa nhiệt độ để sưởi ấm, chống lạnh nhưng lại băn khoăn về lượng điện năng tiêu tốn. Nếu bạn biết áp dụng mẹo sử dụng điều hòa dưới đây, sẽ tiết được tiền điện hơn cả lò sưởi.
Đàm Vĩnh Hưng chính thức rời biệt thự triệu đô ở cư xá Bắc HảiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết hôm 14/12 anh và con trai dọn đồ, rời căn biệt thự triệu đô ở cư xá Bắc Hải - nơi ca sĩ gắn bó 17 năm - để về nhà mới.
Cách đặt chậu rửa trong phòng bếp hợp phong thủy, rước tài lộc, gia đạo ấm êmỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Theo phong thủy, cách đặt bồn rửa chén theo phong thuỷ là vấn đề nhiều người nên quan tâm. Việc lựa chọn vị trí đặt bếp, chậu rửa hợp lý sẽ giúp bạn tránh được các yếu tố xung khắc gây bất lợi cho gia đình.
Cách treo lịch năm mới theo phong thủy bản mệnh, tuổi 12 con giáp mang lại may mắn và bình anỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Để treo lịch theo phong thủy bản mệnh, bạn cần chọn màu sắc, hình ảnh, hướng treo và vị trí phù hợp với Ngũ hành của mình (mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) tại phòng khách hoặc phòng làm việc...
Vị trí đại kỵ không nên treo đồng hồ tránh ảnh hưởng tới gia đạoỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc sử dụng đồng hồ treo tường sẽ mang lại nhiều may mắn, thu hút nhiều tài lộc, sự thịnh vượng cho gia đình. Tuy nhiên, không phải vị trí nào gia chủ cũng có thể treo đồng hồ. Dưới đây là một số vị trí đại kỵ mà bạn không nên treo đồng hồ.
Vị trí đại kỵ không nên treo đồng hồ tránh ảnh hưởng tới gia đạoỞ
GĐXH - Việc sử dụng đồng hồ treo tường sẽ mang lại nhiều may mắn, thu hút nhiều tài lộc, sự thịnh vượng cho gia đình. Tuy nhiên, không phải vị trí nào gia chủ cũng có thể treo đồng hồ. Dưới đây là một số vị trí đại kỵ mà bạn không nên treo đồng hồ.