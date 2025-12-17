Vừa làm cảnh vừa dùng chế biến món ăn, cây cảnh này trồng trước nhà được ví như “nam châm” hút lộc, giữ khí lành

Những loại cây cảnh cần tránh trồng trong nhà nếu không muốn thất thoát tiền của theo lời dặn của người xưa GĐXH – Cây cảnh trồng trong nhà giúp không gian sống thêm sinh khí, nhưng nếu tùy tiện bày lại không tốt. Có những loại hoa, cây mà người xưa khuyên không nên đặt trong nhà vì thất thoát tiền của, khó giàu có.

Công dụng và ý nghĩa phong thủy của cây đinh lăng

Đinh lăng còn được gọi là nam dương sâm. Cây dễ trồng, thích nghi tốt ở nhiều điều kiện môi trường. Đây là một trong những cây cảnh trồng trước nhà, trong sân vườn và cả văn phòng đều rất thích hợp.

Với thân lá mềm mại, dáng cây uyển chuyển nhưng bền bỉ, cây đinh lăng ngày nay không chỉ được trồng để lấy lá hoặc củ mà được tạo thành các kiểu bonsai, cây cảnh nội thất… được nhiều người chuộng.

Trong phong thủy, đinh lăng thuộc hành Mộc, tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển và nguồn năng lượng tích cực. Tán lá xanh mướt quanh năm biểu trưng cho sự sung túc, còn bộ rễ khỏe mạnh tượng trưng cho nền tảng gia đạo vững vàng.

Cây đinh lăng được trồng trước nhà có ý nghĩa phong thủy tốt. Ảnh HM

Quan niệm dân gian cho rằng, trồng cây đinh lăng trước nhà giúp chắn bớt khí xấu, giữ tiền tài không thất thoát, thu hút nhiều tài lộc và mang lại may mắn, bình an cho gia chủ. Cây càng xanh tốt, sum suê thì sinh khí càng vượng, gia đình an khang, công việc hanh thông. Nếu đặt đinh lăng trong nhà cũng giúp điều hòa sinh khí, giảm năng lượng xấu, mang lại sự tươi mới cho không gian sống.

Ngoài có ý nghĩa phong thủy tốt, cây đinh lăng còn được dùng làm các nguyên liệu quý trong chăm sóc sức khỏe. Lá đinh lăng thường được dùng ăn sống, hãm trà, hoặc chế biến món ăn. Đặc biệt, lá đinh lăng kho cá được nhiều người đánh giá có hương thơm đậm đà, hấp dẫn, thậm chí "ngon gấp nhiều lần" so với cách kho thông thường.

Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông từng gọi đinh lăng là "sâm của người nghèo" bởi thành phần dinh dưỡng trong rễ cây gần tương đương nhân sâm Hàn Quốc. Rễ đinh lăng được dùng làm thuốc bổ, giúp tăng sức đề kháng, giảm mệt mỏi, cải thiện tuần hoàn và hỗ trợ an thần.

Lưu ý khi trồng cây đinh lăng tại nhà

Chị Thu Huệ - chủ một cửa hàng cây xanh ở Văn Giang, Hưng Yên cho biết, cây đinh lăng có thể trồng bằng nhiều cách như giâm cành, chiết cành… Đây là một trong những loại cây dễ trồng, dễ sinh trưởng.

Khi trồng cây đinh lăng tại nhà, để cây trồng được phát triển tốt, mọi người lưu ý về đất trồng cần giàu dinh dưỡng, đảm bảo trồng trong chậu thoát nước tốt.

Đinh lăng ưa sáng gián tiếp, hợp nắng sớm; tránh nắng gắt buổi trưa. Cây không cần tưới quá nhiều nước, chỉ cần giữ ẩm vừa phải là được. Bạn có thể phủ thêm một lớp rơm rạ hoặc lá khô trên mặt để vừa giữ ẩm, vừa giúp đất thêm tơi xốp, tạo điều kiện tốt cho cây con phát triển.

Cây đinh lăng dễ trồng và dễ thích nghi ở nhiều môi trường khác nhau.

Đinh lăng cũng ít sâu bệnh, để phòng ngừa mọi người có thể phòng trừ bằng dung dịch xà phòng hoặc dầu neem (dầu thực vật tự nhiên).

Ngoài ra, mọi người nên chú ý cắt tỉa cây thường xuyên. Thời điểm tháng 4 và tháng 9 là thời điểm thích hợp nhất để cắt tỉa cho cây thông thoáng, dồn dinh dưỡng nuôi củ.

Đinh lăng trồng sau khoảng 3 năm là có thể thu hoạch củ. Những cây 5–7 năm tuổi có giá trị dược liệu cao, được nhiều người săn tìm.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

