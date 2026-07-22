Vài bước đơn giản biến tấu ức gà thành món chả cuốn rong biển thơm nức, vừa ngon vừa đủ chất GĐXH - Thay vì làm món ức gà luộc hay áp chảo, mọi người có thể thử cách biến tấu ức gà thành món chả cuốn rong biển thơm nức vừa ngon vừa đủ chất để đổi vị cho gia đình dưới đây.

Lợi ích của ớt chuông

Ớt chuông có nhiều màu sắc khác nhau như đỏ, xanh, vàng. Màu sắc của loại quả này thay đổi theo mức độ chín của quả, đồng thời hàm lượng một số dưỡng chất cũng có sự khác biệt. Ớt chuông có thể ăn sống hoặc nấu chín đều ngon.

Trong ớt chuông có chứa nhiều vitamin C, vitamin A, vitamin B6, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa như lutein, zeaxanthin, beta-carotene cùng nhiều carotenoid khác. Bởi vậy mà chúng được xem là thực phẩm ăn uống lành mạnh, bổ dưỡng.

Một trong những dưỡng chất nổi bật của ớt chuông là cung cấp lutein và zeaxanthin mang lại lợi ích cho sức khỏe mắt. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc bổ sung đầy đủ các dưỡng chất này có thể góp phần bảo vệ võng mạc trước tác động của ánh sáng xanh và quá trình lão hóa, đồng thời hỗ trợ giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng liên quan tới tuổi tác.

Ớt chuông tốt cho sức khỏe người tuổi trung niên. Ảnh PT

Theo chuyên gia dinh dưỡng, ớt chuông giàu vitamin C chống oxy hóa, vitamin A giúp duy trì chức năng võng mạc, hỗ trợ thị lực trong điều kiện thiếu sáng và góp phần giữ cho bề mặt mắt luôn khỏe mạnh.

Việc ăn ớt chuông mỗi ngày giúp bổ sung lượng sắt vừa đủ, ngăn ngừa bệnh thiếu máu cho cơ thể. Tác dụng ngăn ngừa bệnh thiếu máu sẽ tốt hơn nếu kết hợp ớt chuông với các thực phẩm chứa nhiều sắt như thịt, rau chân vịt…

Bên cạnh đó, ớt chuông giàu chất chống oxi hóa và chất xơ, đồng thời cung cấp kali lớn hỗ trợ kiểm soát huyết áp và điều chỉnh mức cholesterol, từ đó giúp cho tim luôn khỏe mạnh và ngăn ngừa đột quỵ.

Video: Loại quả giàu vitamin C tốt cho mắt, hỗ trợ ngừa đột quỵ cho người tuổi trung niên, ăn sống hay nấu chín đều ngon (Hà My)





Mẹo chọn ớt chuông ngon, quả ngọt dù ăn sống vẫn không bị hăng

Ớt chuông có thể dùng để chế biến nhiều món ăn như salad, xào, nướng, nhồi thịt hoặc ép cùng các loại rau củ khác. Nếu ăn sống, nên rửa sạch dưới vòi nước, ngâm với nước sạch hoặc dung dịch rửa rau quả theo hướng dẫn trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Chọn ớt chuông nên chọn có vỏ ngoài căng bóng, nhẵn mịn và màu sắc tươi sáng. Ảnh PT

Ớt chuông có 2 loại là ớt chuông đực và ớt chuông cái. Quả ớt chuông đực sẽ có 3 rãnh nhỏ ở phần đáy giống hình cánh quạt, còn ớt chuông cái lại có 4 rãnh nhỏ ở phần đáy giống hình chữ thập.

Nếu mua ớt chuông để xào nấu nên chọn mua ớt chuông đực. Nếu mua ớt chuông để ăn sống hoặc ép lấy nước, mọi người nên chọn ớt chuông cái vì ít hăng, ngọt và nhiều nước hơn.

Ngoài ra, khi chọn mua ớt chuông nên ưu tiên những quả có vỏ ngoài căng bóng, nhẵn mịn và màu sắc tươi sáng, đều màu. Cuống của quả ớt chuông còn xanh, tươi và bám chắc vào quả. Khi cầm vào chắc tay, có cảm giác nặng so với kích thước vì thường chứa nhiều nước và còn tươi.

Kích thước quả nên chọn quả vừa phải, không quá to cũng không quá nhỏ. Không chọn những quả bị mềm nhũn, trên da xuất hiện các vết thâm, nứt nẻ hay mất cuống.

Loại quả giá rẻ bèo ở chợ là ‘thực phẩm vàng’ cho người tiểu đường, tốt cho thị lực GĐXH – Nhờ chứa ít calo, nhiều chất xơ và có chỉ số đường huyết thấp, loại quả này phù hợp với người mắc đái tháo đường, đồng thời giúp nâng cao sức khỏe mắt, và hệ tiêu hóa.