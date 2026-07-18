Vài bước đơn giản biến tấu ức gà thành món chả cuốn rong biển thơm nức, vừa ngon vừa đủ chất

Thứ bảy, 19:00 18/07/2026 | Ăn
Hà My
Hà My
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thay vì làm món ức gà luộc hay áp chảo, mọi người có thể thử cách biến tấu ức gà thành món chả cuốn rong biển thơm nức vừa ngon vừa đủ chất để đổi vị cho gia đình dưới đây.

Vài bước đơn giản biến tấu ức gà thành món chả cuốn rong biển thơm nức, vừa ngon vừa đủ chất - Ảnh 1.Loại quả giá rẻ bèo ở chợ là ‘thực phẩm vàng’ cho người tiểu đường, tốt cho thị lực

GĐXH – Nhờ chứa ít calo, nhiều chất xơ và có chỉ số đường huyết thấp, loại quả này phù hợp với người mắc đái tháo đường, đồng thời giúp nâng cao sức khỏe mắt, và hệ tiêu hóa.

Chia sẻ với chuyên trang Gia đình và Xã hội, mẹ đảm Thanh Huệ đã hướng dẫn cách làm tỉ mỉ món chả gà rau củ cuốn rong biển chỉ bằng vài bước đơn giản.

Sự kết hợp của những nguyên liệu quen thuộc như cà rốt, thịt gà... tạo nên phần nhân mềm, ngọt, đậm đà, được cuộn trong lớp rong biển thơm nhẹ. Món ăn không chỉ hấp dẫn về hương vị mà còn bổ sung thêm rau củ, phù hợp với những ai muốn ăn ngon mà vẫn hướng tới chế độ ăn lành mạnh.

Nguyên liệu chả rau củ cuốn rong biển

+ 300 – 400gr ức gà

+ 1 củ cà rốt

+ 4 – 5 quả trứng muối

+ Rong biển cuộn cơm

+ Gia vị: hạt nêm, chút muối, tiêu

Cách làm chả rau củ cuốn rong biển

Vài bước đơn giản biến tấu ức gà thành món chả cuốn rong biển thơm nức, vừa ngon vừa đủ chất - Ảnh 2.

Các nguyên liệu chuẩn bị để làm chả cuốn rong biển.

Vài bước đơn giản biến tấu ức gà thành món chả cuốn rong biển thơm nức, vừa ngon vừa đủ chất - Ảnh 3.

Ức gà rửa sạch, cắt miếng nhỏ. Cà rốt băm nhỏ hoặc xay thô. Sau đó cho ức gà, rau chủ và trứng muối vào máy xay. 

Vài bước đơn giản biến tấu ức gà thành món chả cuốn rong biển thơm nức, vừa ngon vừa đủ chất - Ảnh 4.

Nêm gia vị hạt nêm, tiêu xay nhẹ, trộn đều hỗn hợp cho quyện.

Vài bước đơn giản biến tấu ức gà thành món chả cuốn rong biển thơm nức, vừa ngon vừa đủ chất - Ảnh 5.

Cho hỗn hợp chả gà vào túi bắt kem, bóp đều lên miếng rong biển. Cuộn chặt tay, sau đó cắt thành từng khoanh vừa ăn.

Vài bước đơn giản biến tấu ức gà thành món chả cuốn rong biển thơm nức, vừa ngon vừa đủ chất - Ảnh 6.

Vài bước đơn giản biến tấu ức gà thành món chả cuốn rong biển thơm nức, vừa ngon vừa đủ chất - Ảnh 7.

Mọi người có thể chiên áp chảo ít dầu cho vàng giòn hoặc  nướng/chiên bằng nồi chiên không dầu để giảm dầu mỡ, chả vẫn thơm ngon.

Vài bước đơn giản biến tấu ức gà thành món chả cuốn rong biển thơm nức, vừa ngon vừa đủ chất - Ảnh 8.

Thành phẩm sau khi có được là miếng chả gà mềm, ngọt tự nhiên, rau củ giòn nhẹ, rong biển thơm đặc trưng. 

Vài bước đơn giản biến tấu ức gà thành món chả cuốn rong biển thơm nức, vừa ngon vừa đủ chất - Ảnh 9.Cá thu giàu omega-3, muốn món ăn thơm ngon đừng bỏ qua những dấu hiệu nhận biết cá tươi

GĐXH - Cá thu là một trong các loại cá biển có thịt thơm ngon, dồi dào nguồn đạm và chất béo tốt cho sức khỏe. Để có món ăn thơm ngon, đảm bảo chất lượng, việc lựa chọn được cá thu tươi hoặc cá cấp đông đúng cách là điều rất quan trọng.

Vài bước đơn giản biến tấu ức gà thành món chả cuốn rong biển thơm nức, vừa ngon vừa đủ chất - Ảnh 10.Loại lá đầy vườn nhà, dễ trồng ở ban công có lợi cho người bệnh gout, đem ăn sống hay chế biến đều ngon

GĐXH - Không chỉ góp phần làm tăng hương vị món ăn, tía tô còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất, hợp chất có lợi cho sức khỏe, tốt với người bệnh gout. Cùng tham khảo cách chế biến dưới đây để giữ được dưỡng chất.

 

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Ăn lá xương sông có tốt không? Cách sử dụng an toàn, hiệu quả

Ăn lá xương sông có tốt không? Cách sử dụng an toàn, hiệu quả

Ăn -

GĐXH - Lá xương sông là một loại gia vị phổ biến. Không chỉ vậy, cây xương sông còn được dùng như một vị thuốc trong y học cổ truyền trong điều trị các bệnh lý đường hô hấp như trị cảm cúm, sổ mũi, ho hen, đau họng, viêm họng, tê thấp...

Ăn trưa vào mấy giờ là tốt nhất?

Ăn trưa vào mấy giờ là tốt nhất?

Ăn -

GĐXH - Bữa trưa không chỉ giúp nạp năng lượng cho cơ thể sau một buổi sáng làm việc mà còn góp phần duy trì đường huyết ổn định, hỗ trợ khả năng tập trung và sức khỏe chuyển hóa. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thời điểm ăn trưa cũng quan trọng không kém việc ăn gì.

Ăn thanh long ruột trắng hay ruột đỏ tốt hơn?

Ăn thanh long ruột trắng hay ruột đỏ tốt hơn?

Ăn -

GĐXH - Thanh long là loại trái cây quen thuộc, giàu nước, chất xơ và vitamin C. Nhiều người băn khoăn liệu thanh long ruột trắng hay ruột đỏ bổ dưỡng hơn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hai loại đều có giá trị dinh dưỡng tương đồng, chỉ khác nhau một phần về thành phần các hợp chất chống oxy hóa và hương vị.

Loại rau quen thuộc trên mâm cơm Việt được nghiên cứu có thể hỗ trợ ngừa gan nhiễm mỡ, tiền tiểu đường

Loại rau quen thuộc trên mâm cơm Việt được nghiên cứu có thể hỗ trợ ngừa gan nhiễm mỡ, tiền tiểu đường

Ăn -

GĐXH - Rau khoai lang là loại rau dân dã, xuất hiện thường xuyên trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Không chỉ giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, nhiều nghiên cứu còn cho thấy loại rau này có thể hỗ trợ cải thiện chuyển hóa đường, chất béo và góp phần bảo vệ gan nếu được bổ sung hợp lý trong chế độ ăn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.