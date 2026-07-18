Vài bước đơn giản biến tấu ức gà thành món chả cuốn rong biển thơm nức, vừa ngon vừa đủ chất
GĐXH - Thay vì làm món ức gà luộc hay áp chảo, mọi người có thể thử cách biến tấu ức gà thành món chả cuốn rong biển thơm nức vừa ngon vừa đủ chất để đổi vị cho gia đình dưới đây.
Chia sẻ với chuyên trang Gia đình và Xã hội, mẹ đảm Thanh Huệ đã hướng dẫn cách làm tỉ mỉ món chả gà rau củ cuốn rong biển chỉ bằng vài bước đơn giản.
Sự kết hợp của những nguyên liệu quen thuộc như cà rốt, thịt gà... tạo nên phần nhân mềm, ngọt, đậm đà, được cuộn trong lớp rong biển thơm nhẹ. Món ăn không chỉ hấp dẫn về hương vị mà còn bổ sung thêm rau củ, phù hợp với những ai muốn ăn ngon mà vẫn hướng tới chế độ ăn lành mạnh.
Nguyên liệu chả rau củ cuốn rong biển
+ 300 – 400gr ức gà
+ 1 củ cà rốt
+ 4 – 5 quả trứng muối
+ Rong biển cuộn cơm
+ Gia vị: hạt nêm, chút muối, tiêu
Cách làm chả rau củ cuốn rong biển
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