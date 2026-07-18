Vài bước đơn giản biến tấu ức gà thành món chả cuốn rong biển thơm nức, vừa ngon vừa đủ chất

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Chia sẻ với chuyên trang Gia đình và Xã hội, mẹ đảm Thanh Huệ đã hướng dẫn cách làm tỉ mỉ món chả gà rau củ cuốn rong biển chỉ bằng vài bước đơn giản.

Sự kết hợp của những nguyên liệu quen thuộc như cà rốt, thịt gà... tạo nên phần nhân mềm, ngọt, đậm đà, được cuộn trong lớp rong biển thơm nhẹ. Món ăn không chỉ hấp dẫn về hương vị mà còn bổ sung thêm rau củ, phù hợp với những ai muốn ăn ngon mà vẫn hướng tới chế độ ăn lành mạnh.

Nguyên liệu chả rau củ cuốn rong biển

+ 300 – 400gr ức gà

+ 1 củ cà rốt

+ 4 – 5 quả trứng muối

+ Rong biển cuộn cơm

+ Gia vị: hạt nêm, chút muối, tiêu

Cách làm chả rau củ cuốn rong biển

Các nguyên liệu chuẩn bị để làm chả cuốn rong biển.

Ức gà rửa sạch, cắt miếng nhỏ. Cà rốt băm nhỏ hoặc xay thô. Sau đó cho ức gà, rau chủ và trứng muối vào máy xay.

Nêm gia vị hạt nêm, tiêu xay nhẹ, trộn đều hỗn hợp cho quyện.

Cho hỗn hợp chả gà vào túi bắt kem, bóp đều lên miếng rong biển. Cuộn chặt tay, sau đó cắt thành từng khoanh vừa ăn.

Mọi người có thể chiên áp chảo ít dầu cho vàng giòn hoặc nướng/chiên bằng nồi chiên không dầu để giảm dầu mỡ, chả vẫn thơm ngon.

Thành phẩm sau khi có được là miếng chả gà mềm, ngọt tự nhiên, rau củ giòn nhẹ, rong biển thơm đặc trưng.

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