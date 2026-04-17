Loại thiết bị tốn hơn cả điều hòa bạn nên biết để tránh mất nhiều tiền

Bình nóng lạnh bật liên tục

Một bình nóng lạnh dung tích 20 lít, nếu chỉ bật khoảng 1 giờ mỗi ngày, sẽ tiêu thụ khoảng 70–80 kWh/tháng.

Tuy nhiên, nếu duy trì hoạt động liên tục, con số này có thể tăng vọt lên 320–340 kWh/tháng. Thói quen bật bình cả ngày để "tiện dùng" không chỉ khiến tiền điện tăng mà còn ảnh hưởng đến tuổi thọ thiết bị.

Máy tính để bàn

Máy tính để bàn cũng là thiết bị tiêu thụ điện đáng kể, nhất là với những người làm việc tại nhà. Một bộ PC chạy trung bình 12 giờ/ngày có thể tiêu tốn 72–75 kWh/tháng.

Với các cấu hình cao, sử dụng card đồ họa rời hoặc màn hình lớn, mức tiêu thụ còn tăng hơn nữa, đặc biệt với người làm đồ họa, dựng phim hoặc chơi game nặng.

Điện chờ

Rõ ràng, thói quen tưởng như vô hại, như không tắt hẳn nguồn thiết bị sau khi dùng lại chính là nguyên nhân khiến điện năng bị tiêu tốn mỗi ngày.

Không ai nghĩ một thiết bị nhỏ bé như set-top box lại có thể "ăn điện" hơn cả điều hòa, nhưng sự thật là vậy. Và đó cũng là lời nhắc nhở để mỗi gia đình thay đổi thói quen dùng điện từ những chi tiết nhỏ nhất.

Ngắt điện tủ lạnh khi không sử dụng

Việc ngắt điện tủ lạnh và không sử dụng trong một thời gian sẽ khiến cho các giàn nóng và lạnh bên trong máy bị oxy hóa và nhanh hỏng.

Đồng thời, khi bạn khởi động lại thì tủ lạnh cũng sẽ tiêu thụ một lượng điện năng để làm lạnh lại từ đầu gây tốn điện.

Cho quá nhiều thức ăn trong tủ lạnh

Nhiều người vẫn nghĩ bỏ nhiều thức ăn vào tủ lạnh làm lạnh một lần để tiết kiệm. Tuy nhiên, việc làm này sẽ khiến cho tủ lạnh phải hoạt động với công suất cao để làm lạnh hết các thực phẩm bên trong tủ nên phải tiêu tốn thêm nhiều năng lượng hơn so với bình thường.

Tắt, bật đèn liên tục khi ra khỏi phòng

Đây chính là thói quen của rất nhiều người nhằm tiết kiệm năng lượng trong nhà khi không sử dụng.

Tuy nhiên cách này chỉ đúng với đèn sợi đốt, còn đèn huỳnh quang thì không. Việc bật tắt đèn huỳnh quang nhiều lần sẽ càng tốn điện hơn. Thế nên nếu bạn ra khỏi nhà trong vòng 15 phút trở lại thì không cần phải tắt đèn.

Lò vi sóng

Lò vi sóng rất tiện lợi cho việc nấu nướng, nhưng nếu bạn để nó hoạt động liên tục hoặc không tắt nguồn khi không sử dụng, nó sẽ tiêu tốn một lượng điện đáng kể. Hãy nhớ tắt lò vi sóng ngay sau khi sử dụng để tránh lãng phí điện.

Cục sạc điện thoại cắm trong ổ điện

Chắc hẳn một vài bạn sẽ có thói quen sạc điện thoại xong vẫn để cục sạc điện thoại cắm trong ổ y nguyên.

Chúng sẽ vẫn làm hao tốn điện ngay cả khi không kết nối vào thiết bị nào cả. Bạn không cần quá lo lắng vì mức tiêu thụ điện năng này khá nhỏ nên số tiền điện hao phí không quá lớn.

Tuy nhiên, việc để lại cục sạc trong ổ cắm khi không dùng sẽ khiến cục sạc bị lão hóa sớm. Chưa kể nó có thể gây mất an toàn về điện, thậm chí chập cháy.

Vì vậy bạn nên rút cục sạc khỏi ổ cắm khi dùng xong để tránh lãng phí điện, đảm bảo an toàn cho gia đình nhé. Nếu ổ điện này có công tắc, bạn có thể tắt công tắc này đi mà không cần rút cục sạc ra khỏi ổ.

Quạt lạnh

Vào những ngày nắng nóng mùa hè quạt lạnh được sử dụng rất nhiều. Thông thường một chiếc quạt lạnh sẽ có công suất khoảng từ 80W-200W. Đây là một công suất khá lớn.

Thêm nữa, quạt lạnh không có khả năng tự ngắt như điều hòa, chính vì vậy nếu bật quạt điện 6 giờ mỗi ngày thì lượng điện năng tiêu thụ sẽ vào khoảng 0.48 kWh-1.2 kWh.

Khả năng làm mát của quạt lạnh không bằng điều hòa, vẫn gây cảm giác bức bối, khó chịu cho người sử dụng.

Chính vì vậy quạt lạnh không phải là phương án lựa chọn tối ưu khi bạn muốn một thiết bị làm mát nhanh chóng, tiết kiệm điện cho những ngày nắng nóng.

Máy sấy quần áo

Máy sấy quần áo có công suất khoảng 2.200W, mỗi giờ tiêu thụ trung bình 1,3 kWh điện. Nếu sử dụng hàng ngày, mỗi lần sấy 2 tiếng sẽ tiêu hao khoảng 2,6 kWh.

