Loại thiết bị tốn hơn cả điều hòa bạn nên biết để tránh mất nhiều tiền

Thứ sáu, 15:10 17/04/2026 |
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Không phải lúc nào điều hòa cũng là "thủ phạm chính" khiến hóa đơn tiền điện tăng cao, bởi bên cạnh đó còn có nhiều thiết bị hoạt động liên tục hoặc sử dụng thường xuyên với mức tiêu thụ đáng kể.

Bình nóng lạnh bật liên tục

Một bình nóng lạnh dung tích 20 lít, nếu chỉ bật khoảng 1 giờ mỗi ngày, sẽ tiêu thụ khoảng 70–80 kWh/tháng.

Tuy nhiên, nếu duy trì hoạt động liên tục, con số này có thể tăng vọt lên 320–340 kWh/tháng. Thói quen bật bình cả ngày để "tiện dùng" không chỉ khiến tiền điện tăng mà còn ảnh hưởng đến tuổi thọ thiết bị.

Máy tính để bàn

Máy tính để bàn cũng là thiết bị tiêu thụ điện đáng kể, nhất là với những người làm việc tại nhà. Một bộ PC chạy trung bình 12 giờ/ngày có thể tiêu tốn 72–75 kWh/tháng.

Với các cấu hình cao, sử dụng card đồ họa rời hoặc màn hình lớn, mức tiêu thụ còn tăng hơn nữa, đặc biệt với người làm đồ họa, dựng phim hoặc chơi game nặng.

Điện chờ

Rõ ràng, thói quen tưởng như vô hại, như không tắt hẳn nguồn thiết bị sau khi dùng lại chính là nguyên nhân khiến điện năng bị tiêu tốn mỗi ngày.

Không ai nghĩ một thiết bị nhỏ bé như set-top box lại có thể "ăn điện" hơn cả điều hòa, nhưng sự thật là vậy. Và đó cũng là lời nhắc nhở để mỗi gia đình thay đổi thói quen dùng điện từ những chi tiết nhỏ nhất.

Ngắt điện tủ lạnh khi không sử dụng

Việc ngắt điện tủ lạnh và không sử dụng trong một thời gian sẽ khiến cho các giàn nóng và lạnh bên trong máy bị oxy hóa và nhanh hỏng.

Đồng thời, khi bạn khởi động lại thì tủ lạnh cũng sẽ tiêu thụ một lượng điện năng để làm lạnh lại từ đầu gây tốn điện.

Cho quá nhiều thức ăn trong tủ lạnh

Nhiều người vẫn nghĩ bỏ nhiều thức ăn vào tủ lạnh làm lạnh một lần để tiết kiệm. Tuy nhiên, việc làm này sẽ khiến cho tủ lạnh phải hoạt động với công suất cao để làm lạnh hết các thực phẩm bên trong tủ nên phải tiêu tốn thêm nhiều năng lượng hơn so với bình thường.

Tắt, bật đèn liên tục khi ra khỏi phòng

Đây chính là thói quen của rất nhiều người nhằm tiết kiệm năng lượng trong nhà khi không sử dụng.

Tuy nhiên cách này chỉ đúng với đèn sợi đốt, còn đèn huỳnh quang thì không. Việc bật tắt đèn huỳnh quang nhiều lần sẽ càng tốn điện hơn. Thế nên nếu bạn ra khỏi nhà trong vòng 15 phút trở lại thì không cần phải tắt đèn.

Lò vi sóng

Lò vi sóng rất tiện lợi cho việc nấu nướng, nhưng nếu bạn để nó hoạt động liên tục hoặc không tắt nguồn khi không sử dụng, nó sẽ tiêu tốn một lượng điện đáng kể. Hãy nhớ tắt lò vi sóng ngay sau khi sử dụng để tránh lãng phí điện.

Cục sạc điện thoại cắm trong ổ điện

Chắc hẳn một vài bạn sẽ có thói quen sạc điện thoại xong vẫn để cục sạc điện thoại cắm trong ổ y nguyên.

Chúng sẽ vẫn làm hao tốn điện ngay cả khi không kết nối vào thiết bị nào cả. Bạn không cần quá lo lắng vì mức tiêu thụ điện năng này khá nhỏ nên số tiền điện hao phí không quá lớn.

Tuy nhiên, việc để lại cục sạc trong ổ cắm khi không dùng sẽ khiến cục sạc bị lão hóa sớm. Chưa kể nó có thể gây mất an toàn về điện, thậm chí chập cháy.

Vì vậy bạn nên rút cục sạc khỏi ổ cắm khi dùng xong để tránh lãng phí điện, đảm bảo an toàn cho gia đình nhé. Nếu ổ điện này có công tắc, bạn có thể tắt công tắc này đi mà không cần rút cục sạc ra khỏi ổ.

Quạt lạnh

Vào những ngày nắng nóng mùa hè quạt lạnh được sử dụng rất nhiều. Thông thường một chiếc quạt lạnh sẽ có công suất khoảng từ 80W-200W. Đây là một công suất khá lớn.

Thêm nữa, quạt lạnh không có khả năng tự ngắt như điều hòa, chính vì vậy nếu bật quạt điện 6 giờ mỗi ngày thì lượng điện năng tiêu thụ sẽ vào khoảng 0.48 kWh-1.2 kWh.

Khả năng làm mát của quạt lạnh không bằng điều hòa, vẫn gây cảm giác bức bối, khó chịu cho người sử dụng.

Chính vì vậy quạt lạnh không phải là phương án lựa chọn tối ưu khi bạn muốn một thiết bị làm mát nhanh chóng, tiết kiệm điện cho những ngày nắng nóng.

Máy sấy quần áo

Máy sấy quần áo có công suất khoảng 2.200W, mỗi giờ tiêu thụ trung bình 1,3 kWh điện. Nếu sử dụng hàng ngày, mỗi lần sấy 2 tiếng sẽ tiêu hao khoảng 2,6 kWh.

Vị trí đặt trầm hương khi xông nhà trừ tà, chiêu tài, dẫn lộcVị trí đặt trầm hương khi xông nhà trừ tà, chiêu tài, dẫn lộc

GĐXH - Xông trầm hương không chỉ mang đến không gian sống dễ chịu, mà còn là một phương pháp phong thủy tuyệt vời để trừ tà, chiêu tài, dẫn lộc và mang lại may mắn cho gia chủ. Việc xông trầm mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, giúp kích hoạt nguồn năng lượng tích cực, chiêu tài dẫn lộc và mang lại may mắn.

Loại thiết bị tốn hơn cả điều hòa bạn nên biết để tránh mất nhiều tiền - Ảnh 5.Nhà bạn có âm khí, đừng lo, hãy trồng ngay loại cây này để trừ tà, tránh xui xẻo

GĐXH - Trong cuộc sống, việc sử dụng cây phong thủy là cây để xua đuổi tà ma không chỉ làm trang trí, mà còn mang lại những lợi ích lớn về mặt tinh thần và năng lượng cho không gian sống.

Loại thiết bị tốn hơn cả điều hòa bạn nên biết để tránh mất nhiều tiền - Ảnh 6.Muốn giải xui, giúp tài vận may mắn, đón cát khí vào nhà thì làm theo cách này

GĐXH - Theo phong thủy, vận xui kéo dài, công việc trắc trở và tài chính khó khởi sắc thường bắt nguồn từ sự mất cân bằng trong trường khí mà nhiều gia chủ không nhận ra. Nếu không sớm điều chỉnh, năng lượng tiêu cực có thể ảnh hưởng đế cơ hội tài lộc.

Tin liên quan

Muốn giải xui, giúp tài vận may mắn, đón cát khí vào nhà thì làm theo cách này

Muốn giải xui, giúp tài vận may mắn, đón cát khí vào nhà thì làm theo cách này

Bí quyết cho nhà hướng Tây năm 2026: Tránh thị phi, giữ tài chính

Bí quyết cho nhà hướng Tây năm 2026: Tránh thị phi, giữ tài chính

Nhà bạn có âm khí, đừng lo, hãy trồng ngay loại cây này để trừ tà, tránh xui xẻo

Nhà bạn có âm khí, đừng lo, hãy trồng ngay loại cây này để trừ tà, tránh xui xẻo

Nhà có bàn thờ Phật bạn nên biết điều này để tài lộc dồi dào, gia đạo bình an

Nhà có bàn thờ Phật bạn nên biết điều này để tài lộc dồi dào, gia đạo bình an

Để có giấc ngủ ngon, giảm stress, nên đặt cây này trong phòng ngủ

Để có giấc ngủ ngon, giảm stress, nên đặt cây này trong phòng ngủ

Cùng chuyên mục

Kiêng kỵ cần tránh đối với phong thủy bếp nhà chung cư bạn cần biết để tránh mất lộc

Kiêng kỵ cần tránh đối với phong thủy bếp nhà chung cư bạn cần biết để tránh mất lộc

- 11 giờ trước

GĐXH - Nhiều bạn vẫn đang thắc mắc như nào là phong thủy bếp nhà chung cư, làm cách nào để bố trí gian bếp cho đắc tài lộc. Những điều kiêng kỵ cần tránh là gì. Cùng tham khảo bài viết dưới đây.

4 dấu hiệu nhận biết ngôi nhà “lỗi phong thủy”: Nhìn bình thường nhưng càng ở càng bí bách, khó phất lên

4 dấu hiệu nhận biết ngôi nhà “lỗi phong thủy”: Nhìn bình thường nhưng càng ở càng bí bách, khó phất lên

- 17 giờ trước

GĐXH - Ngôi nhà bạn có thể đang gặp vấn đề phong thủy với 4 dấu hiệu dễ nhận biết dưới đây. Nhìn bình thường nhưng càng ở càng bí bách, khó phất lên. Cùng tìm hiểu cách cải thiện không gian sống, tăng cường sinh khí và tài lộc cho gia đình.

Cách chọn các tầng chung cư có thể hòa hợp với từng tuổi mang lại vận may và sức khỏe

Cách chọn các tầng chung cư có thể hòa hợp với từng tuổi mang lại vận may và sức khỏe

- 22 giờ trước

GĐXH - Theo quan điểm phong thủy, mọi sự vật và hiện tượng đều có mối quan hệ gắn kết với nhau, bao gồm con người và kiến trúc. Dưới đây là danh sách các tầng chung cư có thể hòa hợp với từng tuổi.

Những yếu tố phong thủy cần thận trọng khi mua nhà trong ngõ

Những yếu tố phong thủy cần thận trọng khi mua nhà trong ngõ

- 1 ngày trước

GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, phong thủy của ngôi nhà cũng ảnh hưởng rất lớn đến tài vận, sức khỏe, cuộc sống, sự nghiệp của gia chủ, nếu bạn đang chuẩn bị mua hay xây nhà trọn gói bạn nên quan tâm tới một số yếu tố phong thủy trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Nếu muốn không hao tài phá lộc, hãy đọc bài viết sau để tránh phạm sai phong thủy nhà bếp 2026

Nếu muốn không hao tài phá lộc, hãy đọc bài viết sau để tránh phạm sai phong thủy nhà bếp 2026

- 1 ngày trước

GĐXH - Nhà bếp là kho tiền của gia trạch, chính vì thế nếu mắc lỗi đại kị trong phong thủy nhà bếp thì ảnh hưởng tiền bạc. Những lỗi phong thủy trong nhà bếp dưới đây gây hao tài phá lộc.

Cây trồng trên ban công chịu nắng ngừa côn trùng cho mùa hè 2026

Cây trồng trên ban công chịu nắng ngừa côn trùng cho mùa hè 2026

- 1 ngày trước

GĐXH - Bạn muốn biến ban công nhà mình thành một không gian xanh mát, tỏa hương thơm nhẹ nhàng và không bị làm phiền bởi các loại côn trùng? Hãy tận dụng sức mạnh kỳ diệu của thiên nhiên thông qua việc trồng các loại cây này.

Giờ đẹp thắp hương ngày mai mùng 1 tháng 3 âm lịch 2026: Làm đúng để cả tháng hanh thông, tài lộc gõ cửa

Giờ đẹp thắp hương ngày mai mùng 1 tháng 3 âm lịch 2026: Làm đúng để cả tháng hanh thông, tài lộc gõ cửa

- 1 ngày trước

GĐXH – Ngày mùng 1 là khởi điểm của tháng mới và còn là mốc phong thủy quan trọng ảnh hưởng tới vận khí suốt 30 ngày. Chọn đúng giờ, làm đúng việc được tin là sẽ giúp may mắn và tài lộc đến thuận lợi hơn.

Cách để không mất nhiều tiền điện điều hòa mà còn giúp tăng tuổi thọ thiết bị này trong nhà

Cách để không mất nhiều tiền điện điều hòa mà còn giúp tăng tuổi thọ thiết bị này trong nhà

- 1 ngày trước

GĐXH - Vào những ngày hè nắng nóng gay gắt thì nhu cầu sử dụng điều hòa của các hộ gia đình tăng đáng kể. Tuy nhiên, nếu bạn biết cách dùng thì không chỉ mang lại hiệu quả làm lạnh tối ưu mà còn hạn chế tình trạng lãng phí điện năng hàng tháng.

Điều đặc biệt của Tết Hàn Thực 2026 và khung giờ đẹp cúng mang lại may mắn

Điều đặc biệt của Tết Hàn Thực 2026 và khung giờ đẹp cúng mang lại may mắn

- 2 ngày trước

GĐXH – Tết Hàn Thực 2026 không chỉ là dịp tưởng nhớ tổ tiên mà còn mang ý nghĩa phong thủy đặc biệt. Khám phá khung giờ đẹp cúng Tết Hàn Thực 2026 và các lễ vật cần chuẩn bị để mang lại may mắn cho gia đình dưới đây.

Những món ăn cấm kỵ trong lễ cúng cơm người mất, bất ngờ trong đó có xôi gấc

Những món ăn cấm kỵ trong lễ cúng cơm người mất, bất ngờ trong đó có xôi gấc

- 2 ngày trước

GĐXH - Cúng cơm hằng ngày cho người mới mất là một lễ nghi không thể bỏ qua trong phong tục thờ cúng của người Việt Nam. Vậy lễ cúng cơm có ý nghĩa và có điều gì nên kiêng, cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Xem nhiều

Giờ đẹp thắp hương ngày mai mùng 1 tháng 3 âm lịch 2026: Làm đúng để cả tháng hanh thông, tài lộc gõ cửa

Giờ đẹp thắp hương ngày mai mùng 1 tháng 3 âm lịch 2026: Làm đúng để cả tháng hanh thông, tài lộc gõ cửa

GĐXH – Ngày mùng 1 là khởi điểm của tháng mới và còn là mốc phong thủy quan trọng ảnh hưởng tới vận khí suốt 30 ngày. Chọn đúng giờ, làm đúng việc được tin là sẽ giúp may mắn và tài lộc đến thuận lợi hơn.

Cách bố trí cây cảnh trước nhà để mang lộc về nhà

Cách bố trí cây cảnh trước nhà để mang lộc về nhà

Muốn giải xui, giúp tài vận may mắn, đón cát khí vào nhà thì làm theo cách này

Muốn giải xui, giúp tài vận may mắn, đón cát khí vào nhà thì làm theo cách này

Bí quyết trồng chanh trong chậu sai quả, phong thủy tài lộc quanh năm

Bí quyết trồng chanh trong chậu sai quả, phong thủy tài lộc quanh năm

Vì sao Ngũ Thọ Tử được xem là cung đại kỵ khi xây nhà?

Vì sao Ngũ Thọ Tử được xem là cung đại kỵ khi xây nhà?

