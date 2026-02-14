Phim chiếu rạp dịp Tết có những bộ phim đặc biệt nào?

"Thỏ ơi!" của Trấn Thành hội tụ những diễn viên đặc biệt

Cái tên gắn liền với những kỷ lục doanh thu mùa phim Tết những năm gần đây luôn là Trấn Thành, năm nay nam đạo diễn tiếp tục góp mặt với dự án “Thỏ ơi!”, thuộc thể loại tâm lý, tình cảm. Bộ phim quy tụ phần lớn dàn diễn viên lần đầu chạm ngõ màn ảnh rộng như: Rapper Pháo, LyLy, Văn Mai Hương, Vĩnh Đam, Quỳnh Anh Shyn, Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều…

Phim "Thỏ ơi!" lấy bối cảnh một talkshow nơi “chị Bờ Vai” (Lyly vào vai) là người dẫn dắt. Tại đây những khách mời giấu mặt sẽ xuất hiện, chia sẻ bí mật của riêng mình. Thỏ - Nhật Hạ (Rapper Pháo vào vai) là khách mời đặc biệt với câu chuyện bị người yêu (Trấn Thành vào vai) kiểm soát, áp đặt, thậm chí có vẻ cô còn bị bạo hành.

Ngoài tuyến nhân vật chính, phim còn có dàn vai phụ và cameo đông đảo như: Đinh Ngọc Diệp, Lê Giang, BB Trần, Gil Lê, Cris Phan… Trấn Thành cho biết anh kỳ vọng “Thỏ ơi!” sẽ mang màu sắc trẻ trung, năng động, đem đến cho khán giả Tết “nhiều cảm xúc thông qua một câu chuyện gần gũi nhưng không kém phần thú vị”.

Bộ phim "Thỏ ơi!" của đạo diễn Trấn Thành dự kiến ra rạp từ ngày Mùng 1 Tết.

"Mùi phở" - Ký ức đẹp đẽ về truyền thống gia đình

Dự kiến khởi chiếu vào Mùng 1 Tết, “Mùi phở” kể câu chuyện gia đình Việt xoay quanh một tiệm phở - biểu tượng quen thuộc của ký ức và đời sống đô thị. Nhân vật trung tâm là ông Mùi (NSƯT Xuân Hinh vào vai), đánh dấu lần đầu tiên nghệ sĩ gạo cội này xuất hiện trên màn ảnh rộng. Tác phẩm cũng chính là dự án điện ảnh đầu tiên nghệ sĩ Xuân Hinh tham gia sau nhiều năm gắn bó với sân khấu hài và nghệ thuật dân gian Bắc Bộ.

Trong phim, nghệ sĩ Xuân Hinh đảm nhận vai ông Mùi - người giữ “hồn phở Việt”, là người cha chồng khó tính, mang nặng ký ức gia đình. Phim xoay quanh những ký ức, mối quan hệ giữa các thế hệ trong một gia đình Việt, nơi tồn tại những khác biệt và mâu thuẫn nhưng cuối cùng vẫn được gắn kết bởi tình thân. Hình ảnh phở, món ăn quen thuộc của người Việt trở thành biểu tượng xuyên suốt, kết nối cảm xúc, ký ức và các giá trị truyền thống.

Chính lựa chọn khác biệt này khiến "Mùi phở" trở thành “ẩn số” thú vị. Bộ phim được kỳ vọng sẽ chinh phục nhóm người xem yêu chiều sâu văn hóa.

NSƯT Xuân Hinh có vai diễn trung tâm trong "Mùi phở".

“Nhà ba tôi một phòng” đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Trường Giang



Đạo diễn Trường Giang trở lại với “Nhà ba tôi một phòng”, phim dự kiến ra rạp vào ngày Mùng 1 Tết. Bộ phim khai thác câu chuyện cha con trong bối cảnh không gian sống chật hẹp, nơi những khác biệt thế hệ va chạm trực diện. Những sinh hoạt đời thường trở thành chất xúc tác cho mâu thuẫn, đồng thời mở ra hành trình đối thoại và thấu hiểu, qua đó phản ánh hình ảnh gia đình Việt hiện đại với nhu cầu lắng nghe và sẻ chia ngày càng rõ nét.

Phim mở ra nhịp sống đời thường của hai cha con ông Thạch (Trường Giang vào vai) và An (Đoàn Minh Anh vào vai), nơi yêu thương tồn tại với những nguyên tắc, khoảng cách thế hệ dần lộ diện qua những điều không ai nói ra.

An giấu ba để hẹn hò cùng Phát (Anh Tú ATUS vào vai), hành động này đã vô tình chạm vào “luật bất thành văn” lớn nhất của gia đình: Không được nói dối. Khi những khác biệt thế hệ va chạm trong không gian chật chội, tình thân dần được thử thách và hàn gắn.

“Nhà ba tôi một phòng” khai thác về khía cạnh gia đình.

"Báu vật trời cho" - Câu chuyện dở khóc dở cười của 3 con người xa lạ

Cuối tháng 1/2026, nhà sản xuất phim "Báu vật trời cho" chính thức công bố bộ relationship poster, bắt đầu tiết lộ những mối quan hệ sẽ xuất hiện trong phim. Thay vì lựa chọn lối giới thiệu nhân vật quen thuộc, bộ 6 tấm poster lần này gây chú ý khi lấy cảm hứng trực tiếp từ các trò chơi dân gian Việt Nam.

Mỗi poster là một không gian thị giác riêng biệt, nơi nhân vật bước vào cuộc chơi với đầy đủ cá tính, xung đột và mối quan hệ chồng chéo. Những trò chơi tưởng chừng hồn nhiên của tuổi thơ bỗng trở thành ẩn dụ giàu sức gợi, phản chiếu những vấn đề gai góc về gia đình, quyền lực, tình yêu và sự lựa chọn trong "Báu vật trời cho".

Phim "Báu vật trời cho" dự kiến khởi chiếu vào Mùng 1 Tết Nguyên đán 2026.

Đáng chú ý, trong phim “Báu vật trời cho”, Tuấn Trần và Phương Anh Đào không phải là một cặp như kỳ vọng. Nhân vật Hồng của Tuấn Trần có bạn gái là Ngân do Bích Ngọc thủ vai. Nữ diễn viên cho biết sự thoải mái khi làm việc cùng đàn anh giúp cả hai hoàn thành cảnh quay tốt hơn.

Theo giới thiệu phim, Ngọc là mẹ đơn thân, có con nhờ thụ tinh nhân tạo từ tinh trùng hiến tặng. Trong chuyến đi biển, cô và bé Tô chạm mặt Hồng – chàng trai làng chài phóng khoáng, cũng chính là người góp phần tạo nên sự ra đời của Tô. Từ cuộc gặp gỡ tréo ngoe, ba con người xa lạ bị kéo vào chuỗi tình huống dở khóc dở cười lẫn căng thẳng.

Phim “Báu vật trời cho” dự kiến ra rạp mùng 1 Tết 2026 và là tác phẩm duy nhất chiếu định dạng IMAX trong dịp Tết năm nay.

"Nhà mình đi thôi" và câu chuyện chữa lành, đi qua những tổn thương

Ra rạp ngày Mùng 10 Tết Bính Ngọ, phim "Nhà mình đi thôi" khai thác đề tài gia đình quen thuộc thông qua câu chuyện mới mẻ, theo thể loại hành trình. Bộ phim mang đến câu chuyện gia đình "tứ đại đồng đường", đưa khán giả đi qua những vùng đất tươi đẹp, nắng vàng, biển xanh, cát trắng rực rỡ của miền Trung.

Nhưng phía sau hành trình đầy năng lượng ấy là hàng loạt tình huống dở khóc dở cười, những xung đột được đẩy tới cao trào, đặt các thành viên vào những "phép thử" để có cho mình những lựa chọn dù không dễ dàng.

Phim "Nhà mình đi thôi" dự kiến ra rạp Mùng 10 Tết Bính Ngọ.

Qua chuyến school tour gắn kết, chữa lành kết nối với các sinh viên trước thềm ra rạp, ekip làm phim mong đợi "Nhà mình đi thôi" sẽ như trạm sạc năng lượng để mỗi người nhìn thấy câu chuyện của mình, của gia đình trong đó dưới góc nhìn tích cực, gác lại những bất đồng, rạn vỡ để cùng hướng tới yêu thương.

Bối cảnh phim với tông màu tươi tắn, loạt cảnh đẹp như làng chài Nam Ô, thác Hòa Phú Thành, chùa Linh Ứng, ghềnh Bàng, Làng Lá Hòa Bắc, phố cổ Hội An... sẽ góp phần đưa khán giả hòa mình du xuân cùng gia đình "tứ đại đồng đường".

Thanh Sơn tiết lộ chuyện lo ăn và tắm cho bạn diễn đặc biệt GĐXH - Diễn viên Thanh Sơn đã có những trải nghiệm thú vị trong sự nghiệp diễn xuất của mình khi có một bạn diễn đặc biệt - chú chó Coddy.

Nguyễn Hùng 'Mưa đỏ' diễn xuất và hát nhạc phim ra rạp sau Tết GĐXH - Sau "Mưa đỏ", Nguyễn Hùng tham gia diễn xuất và thể hiện ca khúc "Ở trong khu rừng" trong bộ phim ra rạp sau Tết.











