Phim chiếu rạp dịp Tết có những bộ phim đặc biệt nào?
GĐXH - Mùa phim Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với nhiều dự án mới của các gương mặt đạo diễn, diễn viên quen thuộc hứa hẹn một "đường đua" phòng vé gay cấn.
"Thỏ ơi!" của Trấn Thành hội tụ những diễn viên đặc biệt
Cái tên gắn liền với những kỷ lục doanh thu mùa phim Tết những năm gần đây luôn là Trấn Thành, năm nay nam đạo diễn tiếp tục góp mặt với dự án “Thỏ ơi!”, thuộc thể loại tâm lý, tình cảm. Bộ phim quy tụ phần lớn dàn diễn viên lần đầu chạm ngõ màn ảnh rộng như: Rapper Pháo, LyLy, Văn Mai Hương, Vĩnh Đam, Quỳnh Anh Shyn, Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều…
Phim "Thỏ ơi!" lấy bối cảnh một talkshow nơi “chị Bờ Vai” (Lyly vào vai) là người dẫn dắt. Tại đây những khách mời giấu mặt sẽ xuất hiện, chia sẻ bí mật của riêng mình. Thỏ - Nhật Hạ (Rapper Pháo vào vai) là khách mời đặc biệt với câu chuyện bị người yêu (Trấn Thành vào vai) kiểm soát, áp đặt, thậm chí có vẻ cô còn bị bạo hành.
Ngoài tuyến nhân vật chính, phim còn có dàn vai phụ và cameo đông đảo như: Đinh Ngọc Diệp, Lê Giang, BB Trần, Gil Lê, Cris Phan… Trấn Thành cho biết anh kỳ vọng “Thỏ ơi!” sẽ mang màu sắc trẻ trung, năng động, đem đến cho khán giả Tết “nhiều cảm xúc thông qua một câu chuyện gần gũi nhưng không kém phần thú vị”.
"Mùi phở" - Ký ức đẹp đẽ về truyền thống gia đình
Dự kiến khởi chiếu vào Mùng 1 Tết, “Mùi phở” kể câu chuyện gia đình Việt xoay quanh một tiệm phở - biểu tượng quen thuộc của ký ức và đời sống đô thị. Nhân vật trung tâm là ông Mùi (NSƯT Xuân Hinh vào vai), đánh dấu lần đầu tiên nghệ sĩ gạo cội này xuất hiện trên màn ảnh rộng. Tác phẩm cũng chính là dự án điện ảnh đầu tiên nghệ sĩ Xuân Hinh tham gia sau nhiều năm gắn bó với sân khấu hài và nghệ thuật dân gian Bắc Bộ.
Trong phim, nghệ sĩ Xuân Hinh đảm nhận vai ông Mùi - người giữ “hồn phở Việt”, là người cha chồng khó tính, mang nặng ký ức gia đình. Phim xoay quanh những ký ức, mối quan hệ giữa các thế hệ trong một gia đình Việt, nơi tồn tại những khác biệt và mâu thuẫn nhưng cuối cùng vẫn được gắn kết bởi tình thân. Hình ảnh phở, món ăn quen thuộc của người Việt trở thành biểu tượng xuyên suốt, kết nối cảm xúc, ký ức và các giá trị truyền thống.
Chính lựa chọn khác biệt này khiến "Mùi phở" trở thành “ẩn số” thú vị. Bộ phim được kỳ vọng sẽ chinh phục nhóm người xem yêu chiều sâu văn hóa.
“Nhà ba tôi một phòng” đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Trường Giang
Đạo diễn Trường Giang trở lại với “Nhà ba tôi một phòng”, phim dự kiến ra rạp vào ngày Mùng 1 Tết. Bộ phim khai thác câu chuyện cha con trong bối cảnh không gian sống chật hẹp, nơi những khác biệt thế hệ va chạm trực diện. Những sinh hoạt đời thường trở thành chất xúc tác cho mâu thuẫn, đồng thời mở ra hành trình đối thoại và thấu hiểu, qua đó phản ánh hình ảnh gia đình Việt hiện đại với nhu cầu lắng nghe và sẻ chia ngày càng rõ nét.
Phim mở ra nhịp sống đời thường của hai cha con ông Thạch (Trường Giang vào vai) và An (Đoàn Minh Anh vào vai), nơi yêu thương tồn tại với những nguyên tắc, khoảng cách thế hệ dần lộ diện qua những điều không ai nói ra.
An giấu ba để hẹn hò cùng Phát (Anh Tú ATUS vào vai), hành động này đã vô tình chạm vào “luật bất thành văn” lớn nhất của gia đình: Không được nói dối. Khi những khác biệt thế hệ va chạm trong không gian chật chội, tình thân dần được thử thách và hàn gắn.
"Báu vật trời cho" - Câu chuyện dở khóc dở cười của 3 con người xa lạ
Cuối tháng 1/2026, nhà sản xuất phim "Báu vật trời cho" chính thức công bố bộ relationship poster, bắt đầu tiết lộ những mối quan hệ sẽ xuất hiện trong phim. Thay vì lựa chọn lối giới thiệu nhân vật quen thuộc, bộ 6 tấm poster lần này gây chú ý khi lấy cảm hứng trực tiếp từ các trò chơi dân gian Việt Nam.
Mỗi poster là một không gian thị giác riêng biệt, nơi nhân vật bước vào cuộc chơi với đầy đủ cá tính, xung đột và mối quan hệ chồng chéo. Những trò chơi tưởng chừng hồn nhiên của tuổi thơ bỗng trở thành ẩn dụ giàu sức gợi, phản chiếu những vấn đề gai góc về gia đình, quyền lực, tình yêu và sự lựa chọn trong "Báu vật trời cho".
Đáng chú ý, trong phim “Báu vật trời cho”, Tuấn Trần và Phương Anh Đào không phải là một cặp như kỳ vọng. Nhân vật Hồng của Tuấn Trần có bạn gái là Ngân do Bích Ngọc thủ vai. Nữ diễn viên cho biết sự thoải mái khi làm việc cùng đàn anh giúp cả hai hoàn thành cảnh quay tốt hơn.
Theo giới thiệu phim, Ngọc là mẹ đơn thân, có con nhờ thụ tinh nhân tạo từ tinh trùng hiến tặng. Trong chuyến đi biển, cô và bé Tô chạm mặt Hồng – chàng trai làng chài phóng khoáng, cũng chính là người góp phần tạo nên sự ra đời của Tô. Từ cuộc gặp gỡ tréo ngoe, ba con người xa lạ bị kéo vào chuỗi tình huống dở khóc dở cười lẫn căng thẳng.
Phim “Báu vật trời cho” dự kiến ra rạp mùng 1 Tết 2026 và là tác phẩm duy nhất chiếu định dạng IMAX trong dịp Tết năm nay.
"Nhà mình đi thôi" và câu chuyện chữa lành, đi qua những tổn thương
Ra rạp ngày Mùng 10 Tết Bính Ngọ, phim "Nhà mình đi thôi" khai thác đề tài gia đình quen thuộc thông qua câu chuyện mới mẻ, theo thể loại hành trình. Bộ phim mang đến câu chuyện gia đình "tứ đại đồng đường", đưa khán giả đi qua những vùng đất tươi đẹp, nắng vàng, biển xanh, cát trắng rực rỡ của miền Trung.
Nhưng phía sau hành trình đầy năng lượng ấy là hàng loạt tình huống dở khóc dở cười, những xung đột được đẩy tới cao trào, đặt các thành viên vào những "phép thử" để có cho mình những lựa chọn dù không dễ dàng.
Qua chuyến school tour gắn kết, chữa lành kết nối với các sinh viên trước thềm ra rạp, ekip làm phim mong đợi "Nhà mình đi thôi" sẽ như trạm sạc năng lượng để mỗi người nhìn thấy câu chuyện của mình, của gia đình trong đó dưới góc nhìn tích cực, gác lại những bất đồng, rạn vỡ để cùng hướng tới yêu thương.
Bối cảnh phim với tông màu tươi tắn, loạt cảnh đẹp như làng chài Nam Ô, thác Hòa Phú Thành, chùa Linh Ứng, ghềnh Bàng, Làng Lá Hòa Bắc, phố cổ Hội An... sẽ góp phần đưa khán giả hòa mình du xuân cùng gia đình "tứ đại đồng đường".
Sau 2 năm giải nghệ, 'kiều nữ màn ảnh Việt' Ngọc Lan giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 8 giờ trước
Quyết định giải nghệ sau 21 năm làm nghề, cuộc sống của diễn viên Ngọc Lan nhận được nhiều quan tâm của khán giả.
Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc được tổ chức trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026Giải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc sẽ được tổ chức tại các tỉnh, thành trên phạm vi cả nước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Vai diễn gây bất ngờ của Quách Ngọc NgoanGiải trí - 8 giờ trước
Quách Ngọc Ngoan có vai phản diện nhưng đầy hài hước trong phim Tết "Báu vật trời cho" đóng cùng Tuấn Trần và Phương Anh Đào.
Nữ sinh Ngân hàng quê Hưng Yên gây chú ý Miss World Vietnam 2025Giải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Đỗ Thùy Linh - nữ sinh Ngân hàng đến từ Hưng Yên thu hút sự chú ý tại Miss World Vietnam 2025 với video truyền thông ấn tượng.
Lê Phương cùng chồng con về quê nội đón Tết sớmGiải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Lê Phương và ca sĩ Phạm Trung Kiên đã đưa 2 con chung, riêng về Lâm Đồng (quê nam ca sĩ) để đón Tết sớm cùng ông bà nội.
Trấn Thành: 'Đã làm phim là tôi muốn thắng'Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Trấn Thành cho biết, hiện tại anh cũng áp lực doanh thu của phim Tết chiếu rạp. Bởi theo anh, nếu không "thắng" thì không có tiền để làm các dự án sau.
Tình bạn từ thuở lớp 7 của Hồ Hoài Anh và Tuấn HưngGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Tú Dưa tiết lộ chính Hồ Hoài Anh và Tuấn Hưng biết nhau từ năm lớp 6, lớp 7. Chính vì thân nhau nên khi Bằng Kiều rời nhóm 'Quả Dưa Hấu' Tuấn Hưng đã mời bạn vào chơi cùng.
Thanh Sơn dùng 'chiêu' ly gián Quách Thu Phương và Hồng Đăng trong 'Đồng hồ đếm ngược'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong quá trình làm nhiệm vụ của "thần chết" giao, biết bà Tuyết là người mê tín, Thành đã giả làm thầy tướng số khiến bà hoảng sợ.
Thượng tướng Hà Đình Quân bất đồng quan điểm với con gáiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 10 "Không giới hạn", Lam Anh thẳng thắn bày tỏ quan điểm trái ngược trước bố là Thượng tướng Hà Đình Quân về lựa chọn của bản thân cô.
Chồng Tây của Đoan Trang đón tuổi mới bên vợ conGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Chồng Tây của Đoan Trang được vợ con tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhẹ nhàng nhưng rất ấm cúng để đón chào tuổi mới.
Bà Ánh quyết định nhận bé Nhi làm con gáiXem - nghe - đọc
GĐXH - Bé Nhi đã quyết định ở lại, bà Ánh vui và xúc động nhận con riêng của chồng làm con gái.