Không khí đón Tết nguyên đán nhà diva Mỹ Linh: Chờ con gái và con rể từ Mỹ về sum vầy

Thứ bảy, 19:00 14/02/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Diva Mỹ Linh mới đây đã hé mở một chút về không gian nghênh xuân, đón Tết với hoa đào, hoa lan, phong bao lì xì rực rỡ. Ngoài ra, chị còn tiết lộ một điều thật ấm áp.

"Mẹ kế" diva Mỹ Linh đáng nể với hành trình nuôi con chồng kèm một thỏa thuận ngầm'Mẹ kế' diva Mỹ Linh đáng nể với hành trình nuôi con chồng kèm một thỏa thuận ngầm

GĐXH - Mỹ Linh nhận được nhiều lời khen ngợi khi có quan hệ tốt đẹp với con riêng của chồng.

Hòa trong không khí đón chào một mùa xuân, một mùa Tết nguyên đán đang về, không khí ở gia đình nhà diva Mỹ Linh cũng ngập tràn niềm vui ấy. Chị chia sẻ: "26 Tết. Hoa đào hai vợ chồng sáng nay mua ở chợ Sóc Sơn. Chậu lan của gái út. Bánh chưng mới vớt. Còn chờ con gái cả và con rể nữa là Tết đầy nhà".

Nhà ngập tràn sắc xuân của diva Mỹ Linh.

Cùng với dòng viết là những hình ảnh hoa đào, hoa lan và phong bao lì xì ngập tràn sắc xuân. Ngoài ra, chị còn tiết lộ một chi tiết ấm áp đó là "chờ con gái cả và con rể nữa là Tết". Chỉ dòng viết này cũng cho thấy tình cảm của diva nhạc Việt dành cho con riêng của chồng rất nhiều.

Được biết, năm 1998, ca sĩ Mỹ Linh lập gia đình với nhạc sĩ Anh Quân. Đó là sự chuyển đổi quan trọng trong đời sống riêng và trong phong cách riêng của Mỹ Linh. Sự nghiệp của chị ngày càng thăng hoa và hạnh phúc hơn.

Đó cũng là sự nỗ lực không biết mệt mỏi của Mỹ Linh. Chị biết tiến biết lùi trong mối quan hệ gia đình, đặc biệt khi phải làm mẹ kế. Được biết, trước khi kết hôn với Mỹ Linh, nhạc sĩ Anh Quân đã có con với một người phụ nữ ở Đức. Sau đó cô con gái có tên Anna đã trở về cùng bố. Mỹ Linh luôn đồng cảm và chia sẻ với Anh Quân trong việc nuôi con riêng.

Không khí đón Tết nguyên đán nhà diva Mỹ Linh: Chờ con gái và con rể từ Mỹ về sum vầy - Ảnh 3.

Gia đình hạnh phúc nhà diva Mỹ Linh.

Phải dùng nhiều chiêu nhưng Mỹ Linh khẳng định: "Không phải mình yêu Anna là con yêu lại mình ngay". Tuy nhiên đến thời điểm này, tình yêu của Mỹ Linh với Anna không còn là một phía, Anna cũng đã yêu Mỹ Linh bằng trái tim. Mỹ Linh kể: "Có lần tôi viết cho Anna: Chỉ là con mượn cửa khác để đến cuộc đời này thôi, chứ con nhất định là con của mẹ, không thể khác được. Con giống mẹ mọi thứ và con là người bạn chia sẻ mọi nỗi buồn vui. Anna cũng vậy".

Nhờ ứng xử trong mối quan hệ mẹ kế con chồng, Mỹ Linh đã có được gia đình viên mãn sau 23 năm ngày cưới. Từ một người con gái 23 tuổi khoác áo cô dâu đến một người mẹ 46 tuổi của 3 người con chung riêng là cả một hành trình dài. Ở Mỹ Linh, khán giả nhận ra sự kiên cường và ấm áp của một người mẹ, một người phụ nữ biết hy sinh. Mỹ Linh biết kìm nén cái tôi để có được cái đại cục tốt nhất.

Mặt mộc tuổi trung niên của diva Mỹ LinhMặt mộc tuổi trung niên của diva Mỹ Linh

GĐXH - Diva Mỹ Linh ở tuổi 50 có làn da mộc khỏe khoắn nhờ lối sống hàng ngày rất khoa học và lành mạnh.

