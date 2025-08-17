5 nhóm thực phẩm giàu canxi giúp phòng ngừa loãng xương sớm
Để phòng ngừa loãng xương sớm ở phụ nữ, việc bổ sung đủ canxi mỗi ngày là rất quan trọng. Biện pháp an toàn và hiệu quả nhất là thông qua chế độ ăn uống cân bằng, đa dạng, ưu tiên thực phẩm giàu canxi trong bữa ăn hằng ngày.
1. Vì sao phụ nữ dễ bị loãng xương?
Phụ nữ là đối tượng dễ bị loãng xương hơn nam giới. Nguyên nhân do sự kết hợp của nhiều yếu tố sinh học, đặc biệt là những thay đổi về nội tiết tố.
So với nam giới, phụ nữ thường có khung xương và khối lượng xương thấp hơn. Ngoài ra, trong suốt quá trình mang thai và cho con bú, cơ thể người mẹ cần một lượng canxi đáng kể để cung cấp cho thai nhi và trẻ sơ sinh. Nếu chế độ ăn của người mẹ không đủ canxi cơ thể sẽ lấy canxi từ xương của chính họ làm giảm mật độ xương.
Estrogen đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và duy trì mật độ xương. Khi phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, nồng độ estrogen giảm đột ngột làm tăng tốc độ mất xương.
Theo Đại học Sản Phụ khoa Hoa Kỳ, trước khi mãn kinh, xương của người phụ nữ được bảo vệ bởi estrogen nhưng vào một năm trước kỳ kinh nguyệt cuối cùng và tiếp tục trong khoảng ba năm sau đó, xương của họ bị mất đi nhanh chóng.
Bình thường phụ nữ có thể không nhận thấy rằng xương của mình đang yếu đi vì loãng xương âm thầm không gây ra triệu chứng trong nhiều năm và gãy xương có thể là dấu hiệu rõ nhất.
Theo TS.BS. Trần Châu Quyên, Trưởng khoa Khám và Tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, một chế độ ăn uống cân bằng, giàu canxi, vitamin D và protein cùng với lượng hấp thụ đầy đủ các vi chất dinh dưỡng quan trọng khác là điều cần thiết để duy trì và tránh mất xương sớm.
Điều này đặc biệt quan trọng với phụ nữ vì thời kỳ mãn kinh kéo theo tình trạng mất xương nhanh chóng, trong đó quá trình tiêu xương vượt xa quá trình hình thành xương do suy giảm estrogen.
Nên bổ sung ít nhất 1000 mg canxi/ngày và 800 IU vitamin D cho những bệnh nhân có nguy cơ gãy xương hoặc loãng xương cao. Ưu tiên các nguồn thực phẩm giàu canxi trong chế độ ăn uống như: các sản phẩm từ sữa, các loại đậu, các loại hạt, tôm, cua, cá cả xương... Cân nhắc bổ sung canxi cho những người không thể hấp thụ đủ canxi từ chế độ ăn uống và có nguy cơ loãng xương cao.
2. Nguồn thực phẩm giàu canxi giúp phòng ngừa loãng xương sớm
Sữa và các chế phẩm từ sữa
Đây là nguồn canxi dồi dào và dễ hấp thụ nhất, bao gồm các loại sữa tươi, sữa chua, phô mai và các loại sữa có tăng cường vitamin D (vì vitamin D giúp cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn).
Cá và hải sản
Hải sản và các loại cá nhỏ ăn cả xương như tôm, cua đồng, cá rô đồng, cá cơm, cá mòi đóng hộp… là những nguồn cung cấp canxi rất tốt.
Các loại rau lá xanh đậm
Bông cải xanh, cải xoăn, cải thìa, rau bina (cải bó xôi)… đều chứa một lượng canxi đáng kể cùng với các vitamin như vitamin K, một chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe xương. Trong mỗi cốc bông cải xanh nấu chín chứa 62 mg canxi, vitamin C, vitamin K, folate, chất xơ và chất chống oxy hóa ; Một chén rau bina sống chứa 30 mg canxi; Một chén cải xoăn sống có tới 53 mg canxi.
Các loại hạt
Hạnh nhân, hạt vừng, hạt dẻ cười… rất giàu canxi và các khoáng chất khác. Trong 28 g hạnh nhân cung cấp khoảng 74 mg canxi. Chỉ một muỗng canh (khoảng 9 g) hạt vừng khô nguyên hạt có chứa khoảng 87,8 mg canxi.
Đậu nành và sản phẩm từ đậu nành
Đậu nành , đậu trắng, đậu lăng… đều là những nguồn canxi thực vật phong phú. Đặc biệt là đậu nành và sản phẩm từ đậu nành như sữa đậu nành, đậu phụ. Đậu nành giàu protein thực vật có chứa phytoestrogen (hormone có nguồn gốc từ thực vật được gọi là isoflavone, có cấu trúc giống estrogen).
Đậu phụ chứa hàm lượng canxi rất cao cùng với các vi chất khác như magie, phốt pho, vitamin B và sắt. Một khẩu phần đậu phụ khoảng 100 g chứa 201 mg canxi (20% giá trị hằng ngày).
Sữa đậu nành có hàm lượng protein cao, giàu canxi và các vitamin B, C, E, K, magie, kẽm... Mỗi ly sữa đậu nành chứa khoảng 20 mg isoflavones giúp hỗ trợ ngăn ngừa xơ vữa động mạch và loãng xương đồng thời giảm triệu chứng bốc hỏa trong thời kỳ mãn kinh ở phụ nữ.
Thu Phương
Để phòng ngừa loãng xương, phụ nữ nên chủ động thực hiện lối sống và chế độ dinh dưỡng khoa học ngay từ khi còn trẻ, đặc biệt là sau tuổi 30 và khi bước vào giai đoạn mãn kinh. Cần duy trì một chế độ sinh hoạt, tập luyện hợp lý, ăn uống lành mạnh, đa dạng, ưu tiên thực phẩm giàu canxi trong bữa ăn hằng ngày. Bổ sung canxi thông qua chế độ ăn uống là cách an toàn và hiệu quả nhất. Trong trường hợp thiếu canxi cao nên uống bổ sung canxi theo đúng chỉ định của bác sĩ.
Loại rau ít bán, đi chợ thấy nhớ mua ngay: Hấp, luộc, xào, nấu canh đều tốt, nhưng người bệnh tiểu đường cần lưu ýBệnh thường gặp - 1 giờ trước
GĐXH - Người bệnh tiểu đường chỉ nên ăn hoa bí ngô với lượng vừa phải và kết hợp với các loại thực phẩm khác để cân bằng lượng đường huyết.
10 lầm tưởng ‘tai hại’ về ung thư vú mà 90% chị em vẫn tin 'sái' cổBệnh thường gặp - 5 giờ trước
GĐXH - Ung thư vú đang trẻ hóa nhanh chóng. Đừng để 10 lầm tưởng phổ biến này khiến bạn chủ quan, bỏ lỡ cơ hội vàng để bảo vệ chính mình.
Loại rau 'siêu thực phẩm' có lượng canxi cao gấp 4 lần sữa, kiểm soát đường huyết và giảm mỡ nội tạng cực tốt, ra chợ thấy nhớ mua ngayBệnh thường gặp - 13 giờ trước
GĐXH - Loại rau có giá trị dinh dưỡng cao, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe được nhắc đến ở đây là rau chùm ngây.
7 tư thế yoga giúp tăng cường trí nhớ và sự tập trungBệnh thường gặp - 22 giờ trước
Một số tư thế yoga thúc đẩy sự thư giãn, giảm căng thẳng, giúp tăng cường trí nhớ, sự minh mẫn và khả năng tập trung...
Bác sĩ 53 tuổi đột ngột nhồi máu cơ tim cấp trong lúc đang làm việc, trước đó 2 ngày ông có biểu hiện này!Bệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Theo ghi nhận, khoảng 2 ngày trước khi xảy ra ngưng tim do nhồi máu cơ tim, bệnh nhân có biểu hiện sốt và rét run.
Diễn viên Lan Phương đau đớn nhập viện sau ly hôn: Căn bệnh cô mắc phải nguy hiểm thế nào?Bệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Diễn viên Lan Phương chia sẻ hình ảnh đau đớn, phải nhờ đến nhân viên y tế hỗ trợ khi đến bệnh viện cùng tình trạng sức khoẻ xuống dốc nghiêm trọng.
Cảnh báo: U tuyến giáp lành tính mà gặp dấu hiệu này là phải đi khám gấpBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - U tuyến giáp khi phát triển lớn có thể gây chèn ép đường thở, thực quản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh.
Hóa ra đây là những nhóm thực phẩm làm tăng nguy cơ ung vú mà hàng triệu người vẫn ăn hàng ngàyBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều món ăn tưởng chừng vô hại lại tiềm ẩn nguy cơ ung thư vú. Đây là 6 nhóm thực phẩm các chuyên gia khuyên nên hạn chế để bảo vệ sức khỏe.
Người phụ nữ đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện u thận 'khổng lồ' từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Thấy đau tức vùng bụng bên trái, nữ bệnh nhân 68 tuổi đi khám thì bất ngờ được phát hiện có khối u thận khổng lồ, dù trước đó bà chưa từng phát hiện bệnh lý gì.
Người phụ nữ 45 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư phổi di căn não từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Xuất hiện hoa mắt, nhìn mờ, nhức đầu suốt 2 tháng, nghĩ do khô mắt, rối loạn tiền đình. Tuy nhiên khi đi khám chị được phát hiện bị ung thư phổi di căn lên não và nhiều cơ quan khác.
Người mẹ 32 tuổi bị ung thư vú giai đoạn cuối: Hồi chuông cảnh tỉnh cho phụ nữ trẻBệnh thường gặp
GĐXH - Câu chuyện chiến đấu gan góc của chị Hà Thu - người phụ nữ 32 tuổi với căn bệnh ung thư di căn là hồi chuông báo động để phụ nữ trẻ đừng lơ là với sức khỏe của mình.