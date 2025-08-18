Người đàn ông 56 tuổi do dai dẳng suốt 1 năm không khỏi, đi khám phát hiện 'thủ phạm' bất ngờ
GĐXH - "Thủ phạm” khiến người bệnh ho dai dẳng chính là hạt sapoche mắc kẹt trong phế quản mà ông không hề hay biết.
Cơn ho dai dẳng kéo dài suốt một năm đã khiến ông P.V.K (56 tuổi, ngụ Tây Ninh) tưởng chừng mình đang mắc phải căn bệnh hô hấp mãn tính. Ông K. đã tìm đến nhiều cơ sở y tế khác nhau để thăm khám và điều trị về tình trạng ho kéo dài của mình nhưng bệnh vẫn không cải thiện. Một tháng gần đây, các triệu chứng ngày càng diễn tiến nặng, ông liên tục đau ngực, ho nhiều, sốt cao và buồn nôn.
Lo lắng trước diễn biến sức khoẻ ngày càng xấu của ông K., gia đình đã quyết định đưa ông đến BVĐK Xuyên Á Long An để thăm khám chuyên sâu, với hy vọng tìm ra chính xác nguyên nhân để điều trị dứt điểm.
Tại phòng khám khoa Nội Tổng Quát, các bác sĩ tiến hành chụp CT scanner lồng ngực, kết quả cho thấy có dị vật hình bầu dục, kích thước khoảng 5,5 x 7,0 x 14,5 mm nằm trong phế quản gốc bên phải – nghi ngờ là một loại hạt trái cây mắc kẹt từ lâu.
Ngay lập tức, người bệnh được chỉ định nội soi phế quản để gắp dị vật, tránh để lâu gây biến chứng nặng nề cho đường hô hấp.
BS.CKI Trương Minh Hiếu – Trưởng Khoa Nội Soi, cho biết: "Dị vật là một hạt trái cây màu đen, trơn nhẵn, nằm sâu trong phế quản gốc bên phải. Bao quanh hạt là lớp màng trắng, vùng niêm mạc xung quanh phù nề, dễ chảy máu. Do đặc điểm dị vật trơn, dẹt và nằm sâu nên việc gắp ra ngoài gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của ê-kíp nội soi, chúng tôi đã thành công đưa dị vật ra ngoài an toàn mà không gây tổn thương đến các cơ quan lân cận."
Sau thủ thuật, các triệu chứng ho, đau tức ngực và khó thở của ông đã thuyên giảm rõ rệt. Sau hơn một tuần điều trị tích cực, sức khỏe ổn định và ăn uống trở lại bình thường, ông được xuất viện.
Cần làm gì khi phát hiện hóc dị vật
BS. Nguyễn Văn Chiến – Khoa Nội Tổng Quát – Nội Hô Hấp cho biết, trường hợp này nếu tiếp tục để lâu, dị vật có thể bám chắc và sâu hơn gây nên hậu quả nặng nề như: nhiễm trùng đường hô hấp, áp xe phổi, tràn mủ màng phổi, giãn phế quản.… Tất cả những biến chứng này không chỉ gây khó khăn cho việc điều trị mà còn ảnh hưởng lâu dài tới chức năng hô hấp của người bệnh về sau.
Để phòng ngừa hóc dị vật, người dân cần cẩn trọng trong quá trình ăn uống, ăn chậm rãi, nhai kỹ, tránh vừa ăn vừa nói chuyện hay cười đùa. Trong trường hợp không may nuốt phải dị vật, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế uy tín để được xử lý kịp thời và an toàn. Tuyệt đối không áp dụng mẹo dân gian hay tự ý móc họng tại nhà, vì có thể khiến dị vật mắc sâu hơn hoặc gây tổn thương nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
