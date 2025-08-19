Mới nhất
Bổ sung gì để khỏe khi giao mùa? Những thực phẩm 'vàng' giúp tăng sức đề kháng cực nhanh

Thứ ba, 06:36 19/08/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Giao mùa, cơ thể dễ mệt mỏi và bệnh vặt. Chỉ cần bổ sung những thực phẩm giàu dưỡng chất này, sức đề kháng của bạn sẽ được ‘nâng cấp’ ngay lập tức.

Bổ sung gì để khỏe khi giao mùa? Những thực phẩm 'vàng' giúp tăng sức đề kháng cực nhanh - Ảnh 1.

Những món ăn giàu vitamin và lợi khuẩn - bí quyết vàng giúp cơ thể khỏe mạnh, phòng bệnh hiệu quả.

Ăn gì để không ‘gục’ khi giao mùa? Những thực phẩm vàng giúp tăng sức đề kháng cực nhanh - Ảnh 2.Loại thịt giàu dinh dưỡng tốt cho đường huyết, người bệnh tiểu đường nên ăn để tăng đề kháng, kéo dài tuổi thọ

GĐXH - Người bệnh tiểu đường tiêu thụ thịt bò một cách cân đối và điều độ sẽ không làm tăng đường huyết bởi chỉ số đường huyết của thịt bò bằng 0.

Ăn gì để không ‘gục’ khi giao mùa? Những thực phẩm vàng giúp tăng sức đề kháng cực nhanh - Ảnh 3.Người bệnh hen suyễn nên ăn gì trong mùa lạnh để tăng sức đề kháng?

Do nhạy cảm với thời tiết nên khi trời quá lạnh, bệnh hen phế quản sẽ rất dễ tái phát. Vì vậy, bệnh nhân hen phế quản phải luôn giữ ấm, đồng thời cần chú ý dinh dưỡng, bổ sung thực phẩm giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Bảo An
5 loại quả ăn cả vỏ còn bổ hơn cả ruột

5 loại quả ăn cả vỏ còn bổ hơn cả ruột

Loại rau ít bán, đi chợ thấy nhớ mua ngay: Hấp, luộc, xào, nấu canh đều tốt, nhưng người bệnh tiểu đường cần lưu ý

Loại rau ít bán, đi chợ thấy nhớ mua ngay: Hấp, luộc, xào, nấu canh đều tốt, nhưng người bệnh tiểu đường cần lưu ý

Hóa ra đây là những nhóm thực phẩm làm tăng nguy cơ ung vú mà hàng triệu người vẫn ăn hàng ngày

Hóa ra đây là những nhóm thực phẩm làm tăng nguy cơ ung vú mà hàng triệu người vẫn ăn hàng ngày

Kinh nghiệm thải độc gan: Loại lá rẻ tiền bán đầy chợ, làm mát gan, kiểm soát đường huyết cực tốt, chỉ 5k đủ cho cả nhà dùng

Kinh nghiệm thải độc gan: Loại lá rẻ tiền bán đầy chợ, làm mát gan, kiểm soát đường huyết cực tốt, chỉ 5k đủ cho cả nhà dùng

11 nguyên nhân gây ung thư vú – Kẻ sát thủ thầm lặng đe dọa hàng triệu phụ nữ Việt

11 nguyên nhân gây ung thư vú – Kẻ sát thủ thầm lặng đe dọa hàng triệu phụ nữ Việt

Loại rau ở chợ Việt nhiều sắt hơn thịt bò, chuyên gia Mỹ đánh giá bổ bậc nhất: Giúp kiểm soát đường huyết và thải độc gan hiệu quả

Loại rau ở chợ Việt nhiều sắt hơn thịt bò, chuyên gia Mỹ đánh giá bổ bậc nhất: Giúp kiểm soát đường huyết và thải độc gan hiệu quả

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

GĐXH - Cải bó xôi với hàm lượng chất dinh dưỡng phong phú, được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao.

Đột ngột đau đầu trong lúc đang quét nhà, người phụ nữ 48 tuổi đi khám phát hiện vỡ túi phình động mạch não

Đột ngột đau đầu trong lúc đang quét nhà, người phụ nữ 48 tuổi đi khám phát hiện vỡ túi phình động mạch não

Bệnh thường gặp - 17 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ bị vỡ túi phình động mạch não nhập viện với biểu hiện đau đầu dữ dội mà không có dấu hiệu báo trước, cũng không giống bất kỳ cảm giác nào chị từng trải qua.

Người phụ nữ 40 tuổi bị cường giáp nhập viện nguy kịch thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 40 tuổi bị cường giáp nhập viện nguy kịch thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 19 giờ trước

GĐXH - Nghĩ bệnh cường giáp đã được kiểm soát tốt nên người bệnh ngưng thuốc và bỏ tái khám. Sau một năm bị biến chứng đe dọa vào cơn bão giáp, nguy hiểm tính mạng.

Người đàn ông 56 tuổi do dai dẳng suốt 1 năm không khỏi, đi khám phát hiện 'thủ phạm' bất ngờ

Người đàn ông 56 tuổi do dai dẳng suốt 1 năm không khỏi, đi khám phát hiện 'thủ phạm' bất ngờ

Bệnh thường gặp - 21 giờ trước

GĐXH - "Thủ phạm” khiến người bệnh ho dai dẳng chính là hạt sapoche mắc kẹt trong phế quản mà ông không hề hay biết.

Thời tiết 'dở dở ương ương' và những căn bệnh rình rập mỗi khi giao mùa

Thời tiết 'dở dở ương ương' và những căn bệnh rình rập mỗi khi giao mùa

Bệnh thường gặp - 23 giờ trước

GĐXH - Đừng lơ là khi thời tiết đổi mùa, loạt bệnh thường gặp sau có thể “ghé thăm” bất cứ lúc nào nếu bạn không biết cách phòng tránh.

Không chỉ do di truyền: Ung thư vú đang gia tăng vì 5 thói quen này, bạn đã biết chưa?

Không chỉ do di truyền: Ung thư vú đang gia tăng vì 5 thói quen này, bạn đã biết chưa?

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Ung thư vú là căn bệnh ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Phát hiện sớm và thay đổi lối sống có thể giúp phòng ngừa và điều trị hiệu quả.

5 nhóm thực phẩm giàu canxi giúp phòng ngừa loãng xương sớm

5 nhóm thực phẩm giàu canxi giúp phòng ngừa loãng xương sớm

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Để phòng ngừa loãng xương sớm ở phụ nữ, việc bổ sung đủ canxi mỗi ngày là rất quan trọng. Biện pháp an toàn và hiệu quả nhất là thông qua chế độ ăn uống cân bằng, đa dạng, ưu tiên thực phẩm giàu canxi trong bữa ăn hằng ngày.

Loại rau ít bán, đi chợ thấy nhớ mua ngay: Hấp, luộc, xào, nấu canh đều tốt, nhưng người bệnh tiểu đường cần lưu ý

Loại rau ít bán, đi chợ thấy nhớ mua ngay: Hấp, luộc, xào, nấu canh đều tốt, nhưng người bệnh tiểu đường cần lưu ý

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Người bệnh tiểu đường chỉ nên ăn hoa bí ngô với lượng vừa phải và kết hợp với các loại thực phẩm khác để cân bằng lượng đường huyết.

10 lầm tưởng ‘tai hại’ về ung thư vú mà 90% chị em vẫn tin 'sái' cổ

10 lầm tưởng ‘tai hại’ về ung thư vú mà 90% chị em vẫn tin 'sái' cổ

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Ung thư vú đang trẻ hóa nhanh chóng. Đừng để 10 lầm tưởng phổ biến này khiến bạn chủ quan, bỏ lỡ cơ hội vàng để bảo vệ chính mình.

Loại rau 'siêu thực phẩm' có lượng canxi cao gấp 4 lần sữa, kiểm soát đường huyết và giảm mỡ nội tạng cực tốt, ra chợ thấy nhớ mua ngay

Loại rau 'siêu thực phẩm' có lượng canxi cao gấp 4 lần sữa, kiểm soát đường huyết và giảm mỡ nội tạng cực tốt, ra chợ thấy nhớ mua ngay

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Loại rau có giá trị dinh dưỡng cao, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe được nhắc đến ở đây là rau chùm ngây.

Không chỉ do di truyền: Ung thư vú đang gia tăng vì 5 thói quen này, bạn đã biết chưa?

Không chỉ do di truyền: Ung thư vú đang gia tăng vì 5 thói quen này, bạn đã biết chưa?

Bệnh thường gặp

GĐXH - Ung thư vú là căn bệnh ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Phát hiện sớm và thay đổi lối sống có thể giúp phòng ngừa và điều trị hiệu quả.

Diễn viên Lan Phương đau đớn nhập viện sau ly hôn: Căn bệnh cô mắc phải nguy hiểm thế nào?

Diễn viên Lan Phương đau đớn nhập viện sau ly hôn: Căn bệnh cô mắc phải nguy hiểm thế nào?

Bệnh thường gặp
Bác sĩ 53 tuổi đột ngột nhồi máu cơ tim cấp trong lúc đang làm việc, trước đó 2 ngày ông có biểu hiện này!

Bác sĩ 53 tuổi đột ngột nhồi máu cơ tim cấp trong lúc đang làm việc, trước đó 2 ngày ông có biểu hiện này!

Bệnh thường gặp
Người phụ nữ 40 tuổi bị cường giáp nhập viện nguy kịch thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 40 tuổi bị cường giáp nhập viện nguy kịch thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp
Loại rau ít bán, đi chợ thấy nhớ mua ngay: Hấp, luộc, xào, nấu canh đều tốt, nhưng người bệnh tiểu đường cần lưu ý

Loại rau ít bán, đi chợ thấy nhớ mua ngay: Hấp, luộc, xào, nấu canh đều tốt, nhưng người bệnh tiểu đường cần lưu ý

Bệnh thường gặp

