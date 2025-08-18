Mới nhất
Thời tiết 'dở dở ương ương' và những căn bệnh rình rập mỗi khi giao mùa

Thứ hai, 12:35 18/08/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Đừng lơ là khi thời tiết đổi mùa, loạt bệnh thường gặp sau có thể “ghé thăm” bất cứ lúc nào nếu bạn không biết cách phòng tránh.

Thời tiết 'dở dở ương ương' và những căn bệnh rình rập mỗi khi giao mùa- Ảnh 1.

Giao mùa là “thời điểm vàng” của bệnh tật: từ cảm lạnh, viêm xoang đến bệnh tim mạch,... nếu chủ quan thì hậu quả khôn lường.

Thời tiết 'dở dở ương ương' và những căn bệnh rình rập mỗi khi giao mùa- Ảnh 2.Những bệnh trẻ dễ gặp khi giao mùa, cha mẹ nhất định phải biết để không phải 'cuống cuồng' giữa đêm

GĐXH - Giao mùa là thời điểm trẻ dễ ho sốt kéo dài. Nếu không chăm sóc đúng cách, trẻ có thể mệt mỏi, biếng ăn và ảnh hưởng phát triển.

Thời tiết 'dở dở ương ương' và những căn bệnh rình rập mỗi khi giao mùa- Ảnh 3.Giao mùa, cảnh giác với virus hợp bào hô hấp ở trẻ nhỏ

Virus hợp bào hô hấp (RSV) là một trong những nguyên nhân gây bệnh đường hô hấp thường gặp ở trẻ nhỏ. Bệnh thường xuất hiện vào thời điểm giao mùa.


 

Bảo An
