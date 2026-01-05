U xơ tử cung là gì?

U xơ tử cung là những khối u lành tính hình thành từ lớp cơ trơn của tử cung, thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, đặc biệt từ 30 - 50 tuổi. Khối u có thể xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau như trong cơ tử cung, dưới niêm mạc hoặc dưới thanh mạc, với kích thước từ rất nhỏ đến vài chục centimet.

U xơ tử cung thường gặp ở phụ nữ độ tuổi sinh sản

Phần lớn u xơ tử cung phát triển chậm và có thể không gây triệu chứng rõ rệt trong thời gian dài. Chính vì vậy, nhiều phụ nữ chỉ phát hiện bệnh khi đi khám phụ khoa định kỳ hoặc khi khối u đã gây ra những ảnh hưởng rõ ràng đến sức khỏe.

Biến chứng u xơ tử cung có thể bạn chưa biết

Trên thực tế, u xơ tử cung không chỉ gây rối loạn kinh nguyệt hay đau bụng đơn thuần mà còn có thể dẫn tới hàng loạt biến chứng âm thầm, tiến triển theo thời gian. Những biến chứng này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tổng thể, khả năng sinh sản, đời sống tinh thần và thậm chí tiềm ẩn nguy cơ phải can thiệp y tế.

Thiếu máu mạn tính do rong kinh kéo dài

Một trong những biến chứng phổ biến của u xơ tử cung là tình trạng rong kinh, cường kinh kéo dài. Lượng máu mất đi trong mỗi chu kỳ kinh nguyệt có thể nhiều hơn bình thường gấp nhiều lần, khiến cơ thể rơi vào tình trạng thiếu máu thiếu sắt mạn tính, mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, da xanh xao, giảm khả năng lao động và tập trung.

U xơ tử cung có thể gây biến chứng thiếu máu

Ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và thai kỳ

U xơ tử cung có thể làm biến dạng buồng tử cung, cản trở quá trình làm tổ của trứng đã thụ tinh. Điều này làm tăng nguy cơ hiếm muộn, khó thụ thai hoặc sảy thai sớm. Với những phụ nữ đã mang thai, u xơ tử cung có thể gây ra nhiều biến chứng như đau bụng, dọa sảy thai, sinh non, ngôi thai bất thường hoặc rau bong non.

Chèn ép các cơ quan lân cận

Khi phát triển lớn, u xơ tử cung có thể chèn ép các cơ quan xung quanh. Chèn ép bàng quang gây tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu khó; chèn ép trực tràng gây táo bón kéo dài, đầy bụng, rối loạn tiêu hóa. Những rối loạn này thường tiến triển âm thầm nhưng ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt hằng ngày.

Rối loạn đời sống tình dục và tâm lý

U xơ tử cung, đặc biệt là các khối u lớn hoặc nằm ở vị trí nhạy cảm, có thể gây đau khi quan hệ tình dục. Điều này khiến nhiều phụ nữ lo lắng, né tránh sinh hoạt vợ chồng, lâu dần ảnh hưởng đến tâm lý, hạnh phúc gia đình và sự tự tin của bản thân.

Xoắn, thoái hóa hoặc nhiễm trùng khối u

Trong một số trường hợp, u xơ tử cung có thể thoái hóa do nguồn nuôi dưỡng bị gián đoạn. Người bệnh có thể xuất hiện đau bụng dữ dội, sốt, buồn nôn và cần được can thiệp y tế kịp thời. Nếu không xử lý sớm, tình trạng này có thể gây nhiễm trùng và nhiều biến chứng nguy hiểm.

Đau mạn tính vùng chậu và thắt lưng

Không ít phụ nữ bị u xơ tử cung phải chịu đựng tình trạng đau bụng dưới âm ỉ kéo dài, đau lan ra thắt lưng hoặc vùng hông. Cơn đau có thể tăng lên trong kỳ kinh nguyệt hoặc khi vận động nhiều, khiến người bệnh mệt mỏi, căng thẳng, suy giảm chất lượng sống.

U xơ tử cung có thể gây đau, khiến người bệnh mệt mỏi

Nguy cơ ung thư

Dù u xơ tử cung là khối u lành tính, nguy cơ ác tính hóa vẫn tồn tại, đặc biệt ở phụ nữ sau mãn kinh. Nếu khối u không teo nhỏ mà tiếp tục phát triển nhanh, kèm ra máu âm đạo bất thường hoặc đau kéo dài, người bệnh cần được thăm khám kỹ để loại trừ nguy cơ ung thư.

Các phương pháp cải thiện u xơ tử cung hiện nay

Tùy vào kích thước khối u xơ tử cung, vị trí, mức độ triệu chứng, độ tuổi và mong muốn sinh con của người bệnh mà bác sĩ sẽ đưa ra hướng xử trí phù hợp.

Theo dõi và điều chỉnh lối sống

Với những khối u nhỏ, triệu chứng nhẹ hoặc chưa gây biến chứng, bác sĩ thường chỉ định theo dõi định kỳ kết hợp điều chỉnh lối sống. Phương pháp này giúp kiểm soát bệnh mà không cần can thiệp xâm lấn.

Điều trị nội khoa

Một số trường hợp u xơ tử cung có thể được chỉ định dùng thuốc nhằm kiểm soát triệu chứng như rong kinh, đau bụng và làm chậm sự phát triển của khối u. Việc dùng thuốc cần tuân thủ chặt chẽ chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

Can thiệp phẫu thuật

Phẫu thuật thường được chỉ định khi u xơ tử cung gây biến chứng như rong kinh nhiều dẫn đến thiếu máu, đau dữ dội, chèn ép cơ quan lân cận hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản. Tùy từng trường hợp, bác sĩ có thể lựa chọn bóc tách khối u hoặc cắt tử cung.

Phẫu thuật u xơ tử cung là phương pháp phổ biến hiện nay

Giải pháp thảo dược uy tín 20 năm giúp hỗ trợ giảm sự tiến triển u xơ tử cung

Từ xa xưa, các bậc thái y, ngự y rất tin dùng cây thuốc trinh nữ hoàng cung để chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh cho các cung tần, mỹ nữ, hoàng hậu trong hoàng cung.

Ngày nay, rất nhiều nghiên cứu chứng minh, vị thuốc trinh nữ hoàng cung chứa nhiều alkaloid có tác dụng hỗ trợ tăng cường quá trình chết tế bào theo chương trình; qua đó tăng cường miễn dịch và hỗ trợ giảm kích thước khối u xơ tử cung, u nang buồng trứng, giảm triệu chứng do bệnh gây ra.

Tại nước ta, các nhà nghiên cứu đã kết hợp trinh nữ hoàng cung và hoàng cầm, hoàng kỳ, khương hoàng, ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại tạo nên sản phẩm tiện dùng giúp hỗ trợ giảm sự tiến triển của u nang xơ buồng trứng, u xơ tử cung cho chị em phụ nữ.

Sử dụng sản phẩm hàng ngày, thậm chí ngay cả khi chưa có khối u giúp chị em hỗ trợ giảm sự tiến triển của u xơ tử cung, u nang buồng trứng…

Trên đây là một số thông tin về u xơ tử cung. Chị em đừng quên khám sức khỏe định kỳ, có chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học và kết hợp sử dụng sản phẩm thảo dược chứa thành phần chính trinh nữ hoàng cung mỗi ngày để hỗ trợ cải thiện u xơ tử cung nhé!

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nga Phụ Khang - Hỗ trợ giảm sự tiến triển của u nang xơ buồng trứng, u xơ tử cung, u vú, u xơ tiền liệt tuyến lành tính Thành phần • Cao trinh nữ hoàng cung 0.312g (tương đương 985mg dược liệu) • Cao hoàng kỳ 0.085g (tương đương 212mg dược liệu) • Cao hoàng cầm 0.072g (tương đương 185mg dược liệu) • Khương hoàng 0.031g

