Biến đôi tay khéo léo thành 'vốn liếng': Quà tặng handmade thành nghề hot của nhiều sinh viên

Khi niềm vui thủ công thành nguồn thu nhập nhỏ

Trong thời đại mà món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện cá tính và tình cảm, xu hướng cá nhân hóa đang ngày càng được ưa chuộng. Người trẻ dần rời xa quà tặng công nghiệp để tìm đến đồ handmade – những sản phẩm thủ công độc bản, chứa đựng dấu ấn và tâm huyết của người làm. Không chỉ mang ý nghĩa tinh thần, handmade còn mở ra cơ hội kiếm thêm thu nhập cho sinh viên nhờ vốn thấp, linh hoạt và đậm tính sáng tạo.

Quà tặng handmade từ sở thích đến cần câu cơm của sinh viên hiện nay.

Thay vì chạy bàn, phát tờ rơi hay làm phục vụ quán cà phê như trước đây, nhiều sinh viên hiện nay chọn cách "làm thêm tại chỗ" bằng chính đôi tay của mình – làm đồ handmade. Lý do đầu tiên nằm ở nguồn vốn khởi điểm cực thấp: chỉ cần vài cuộn len, ít nguyên liệu rẻ tiền, một số hạt cườm, dây cước và một chiếc điện thoại có mạng là đã có thể bắt đầu kinh doanh."Xuất phát từ sở thích của mình, mình hay thích làm vòng tay để tặng bạn bè và có một lần đăng lên mạng xã hội và được mọi người hỏi mua, tớ đã bắt đầu kinh doanh với số vốn ít ỏi, chưa đến 300.000đ" – Ánh Vân, sinh viên năm 3 Trường Đại học Hà Nội, chia sẻ.

Ánh Vân với công việc làm thêm đồ handmade.

Một góc nhỏ làm việc của cô sinh viên Ánh Vân.

Ngoài ra, nhiều bạn chia sẻ rằng hình thức này trở nên hấp dẫn là nhờ tính linh hoạt, khác với công việc làm thêm cố định giờ giấc, làm đồ handmade cho phép sinh viên chủ động sắp xếp thời gian. Quan trọng hơn, nhiều sinh viên xem đây là cách tận dụng kỹ năng cá nhân để biến đam mê thành thu nhập. Với những bạn khéo tay, thích sáng tạo, mỗi sản phẩm là một niềm vui, đồng thời cũng là "cần câu cơm" nhỏ giúp trang trải cuộc sống sinh viên.

Sản phẩm của Ánh Vân đăng bán trên mạng xã hội.

Vân chia sẻ thêm : "Một sản phẩm đơn giản mình làm khoảng 30 phút, còn loại cầu kỳ có thể mất đến hơn một tiếng." Nhờ duy trì đều đặn việc bán hàng online, Vân thu nhập trung bình khoảng 2–3 triệu đồng mỗi tháng, cao hơn so với nhiều công việc làm thêm khác và đủ để trang trải chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, cô cũng thừa nhận không phải lúc nào mọi thứ cũng suôn sẻ: "Khó nhất là quản lý thời gian giữa học và làm, rồi phải tự tìm khách hàng qua mạng trong khi thị trường cạnh tranh ngày càng lớn." Với Vân, mỗi chiếc vòng không chỉ là sản phẩm bán ra, mà còn là một cách truyền đi năng lượng tích cực và sự khéo léo của người trẻ.

Handmade - quà tặng mang dấu ấn riêng

Sức hút của đồ handmade không chỉ nằm ở vẻ ngoài tinh tế mà còn ở câu chuyện đằng sau mỗi sản phẩm – nơi bàn tay, thời gian và cảm xúc hòa quyện. Với giới trẻ, đặc biệt là sinh viên, những món đồ thủ công như vòng tay, móc khóa hay thú len không đơn thuần là vật trang trí, mà còn là cách thể hiện cái "tôi" sáng tạo giữa nhịp sống hiện đại. Mỗi món quà được làm ra đều mang dấu ấn cá nhân, thể hiện sự tỉ mỉ và tâm huyết của người làm lẫn người tặng. Khả năng tùy chỉnh theo ý muốn – từ màu sắc, kiểu dáng đến thông điệp khắc kèm – khiến handmade trở thành lựa chọn khác biệt giữa thị trường quà tặng đại trà.

Thêm vào đó, giá cả phải chăng cùng tính thẩm mỹ ngày càng cao giúp đồ handmade dễ dàng tiếp cận với sinh viên, vừa hợp túi tiền vừa mang lại cảm giác ý nghĩa. Có lẽ, điều khiến người trẻ say mê handmade chính là cảm giác được tạo nên hoặc sở hữu "một thứ chỉ mình có" – nhỏ bé nhưng chân thật, giản dị mà đong đầy.

Khánh Ly - bạn trẻ có xu hướng lựa chọn sản phẩm handmade làm quà tặng.

Nguyễn Khánh Ly, sinh viên năm 3 Trường Đại học Văn hóa tại Hà Nội, thường chọn đồ móc len làm quà tặng cho bạn bè. Cô cho biết: "Mình hay chọn những món đồ handmade làm quà tặng bởi vì mình cảm thấy các món đồ đều được làm thủ công rất tỉ mỉ và mỗi món đồ đều có những nét đặc trưng đặc biệt riêng không trùng lặp với các sản phẩm nào khác" Với Ly, một chú gấu len hay móc khóa xinh xắn không chỉ là vật trang trí mà còn là cách gửi đi sự chân thành – món quà giản dị nhưng "ấm" hơn bất kỳ hộp quà sang trọng nào.

Những trái hoa quả bằng len được Ly đặt mua tặng bạn bè.

Trái với Ly, Ngân Khánh, sinh viên năm 3 Trường Đại học Văn Hiến thành phố Hồ Chí , lại mê sưu tầm vòng tay và móc khóa handmade như một sở thích thể hiện gu cá nhân. Cô chia sẻ: Mình thích sưu tầm những sản phẩm đó vì tính cá nhân hoá cao, mỗi sản phẩm lại có số lượng ít và rất phù hợp làm phụ kiện đi chơi hay đi biển, đi du lịch" Với Khánh, những món đồ nhỏ xinh này không chỉ đẹp mà còn mang lại năng lượng tích cực, giúp cô cảm thấy gần gũi và đặc biệt hơn mỗi khi sử dụng.

Nguyễn Ngân Khánh - sinh viên năm 3 trường Đại học Văn hiến.

Những món quà handmade tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng trong đó là sự sáng tạo, tâm huyết và câu chuyện của người trẻ. Giữa nhịp sống hiện đại, có lẽ chính những giá trị giản dị, chân thành ấy mới là "sợi chỉ" nối con người lại gần nhau hơn – bằng đôi tay, bằng cảm xúc và bằng cả tấm lòng.



