Biến động lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV, Vietinbank mới nhất: Gửi 1 tỷ đồng ở đâu để có lãi cao nhất?

Sốc: Ngân hàng tung lãi suất khủng vượt 8,6% khi gửi tiết kiệm 13 tháng GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng niêm yết cao nhất là 9%.

Lãi suất ngân hàng hôm nay

MSB tăng lãi suất trong ngày đầu làm việc năm mới.

Ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2026, thị trường lãi suất huy động tiếp tục nóng lên khi có thêm Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) tăng lãi suất. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 2/2025, MSB điều chỉnh biểu lãi suất huy động.

Theo đó, nhà băng này vừa tăng thêm 0,2%/năm lãi suất tiết kiệm đối với mọi kỳ hạn tiền gửi từ 1-36 tháng.

Với mức tăng đồng loạt như trên, biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến mới nhất được MSB niêm yết như sau: Kỳ hạn 1-5 tháng là 4,1%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 5,2%/năm, kỳ hạn 12-36 tháng được niêm yết cao nhất, ở mức 5,8%/năm.

Mức chênh lệch lãi suất giữa tiền gửi tiết kiệm tại quầy và tiết kiệm trực tuyến tại MSB lên tới 0,5%/năm, ở mọi kỳ hạn.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm tại quầy mới nhất do MSB niêm yết là: Kỳ hạn 1-5 tháng là 3,6%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 4,7%/năm và kỳ hạn 12-36 tháng là 5,3%/năm.

Dù lãi suất niêm yết kỳ hạn 12 tháng chỉ từ 5,3%-5,8%/năm, MSB vẫn áp dụng chính sách lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng siêu giàu. Khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng với số tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên sẽ được trả lãi suất lên tới 8%/năm.

Cũng với mức tăng thêm lãi suất 0,2%/năm, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa đưa lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 8-36 tháng lên 6,2%/năm. Đây là mức lãi suất tiết kiệm cao nhất theo niêm yết của nhà băng này.

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 5/1/2026 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 3 3,5 5 5 5,3 5,3 BIDV 3 3,4 4,5 4,5 5,3 5,3 VIETINBANK 3 3,4 4,5 4,5 5,3 5,3 VIETCOMBANK 2,1 2,4 3,5 3,5 5,2 5,2 ABBANK 3,1 3,8 5,3 5,4 5,6 5,4 ACB 4,3 4,7 5,2 5,3 5,7 BAC A BANK 4,55 4,55 6,5 6,5 6,55 6,7 BAOVIETBANK 4,5 4,65 5,85 5,7 6 6,1 BVBANK 4,75 4,75 6,2 6,2 6,2 6,2 EXIMBANK 4,3 4,5 4,9 4,9 5,2 5,7 GPBANK 3,9 4 5,55 5,65 5,85 5,85 HDBANK 4,2 4,3 5,5 5,3 5,8 6,1 KIENLONGBANK 3,9 3,9 5,4 5,1 5,7 5,45 LPBANK 4,5 4,75 6,1 6,1 6,2 6,2 MB 4,5 4,65 5,3 5,3 5,55 5,7 MBV 4,6 4,75 5,7 5,7 6 6 MSB 4,1 4,1 5,2 5,2 5,8 5,8 NAM A BANK 4,6 4,75 5,7 5,6 5,7 5,9 NCB 4,5 4,7 6,2 6,25 6,3 6,3 OCB 4,75 4,75 6,3 6,3 6,6 6,8 PGBANK 4,75 4,75 7,1 7,1 7,2 7,3 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,8 5,8 6,1 6,8 SACOMBANK 4,75 4,75 5,3 5,5 5,8 6 SAIGONBANK 4,1 4,3 5,2 5,3 5,8 6,1 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 3,95 4,45 5,15 5,35 5,5 5,95 SHB 4,2 4,65 5,6 5,6 5,8 6 TECHCOMBANK 4,75 4,65 5,85 5,85 5,95 5,95 TPBANK 4,75 4,75 5,1 5,3 5,5 5,7 VCBNEO 4,75 4,75 6,2 5,45 6,2 6,2 VIB 4,75 4,75 5,3 5,3 6,5 5,5 VIET A BANK 4,3 4,5 5,4 5,4 5,7 5,8 VIETBANK 4,1 4,4 5,5 5,6 5,8 6 VIKKI BANK 4,7 4,7 6,5 6,5 6,6 6,7 VPBANK 4,75 4,75 6,2 6,2 6,2 6,2

Theo thống kê hiện nay, hầu hết ngân hàng đã niêm yết lãi suất huy động 4,75%/năm (mức lãi suất trần theo quy định) cho các kỳ hạn từ 1-5 tháng. Do đó, cạnh tranh lãi suất chủ yếu diễn ra ở các kỳ hạn 6-36 tháng.

PGBank, OCB, PVCombank và Vikki Bank là những ngân hàng dẫn đầu về mức lãi suất huy động niêm yết hiện nay.

Trong đó, PGBank niêm yết lãi suất lên đến 7,1%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6-11 tháng và 7,2%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 12-13 tháng, 7,3%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 18-36 tháng.

Lãi suất huy động kỳ hạn 6-9 tháng tại OCB được niêm yết tại 6,3%/năm, trong khi kỳ hạn từ 12-36 tháng được niêm yết từ 6,8-7,2%/năm.

Trong khi đó, PVCombank cũng niêm yết lãi suất 6,8%/năm cho kỳ hạn sau 12 tháng, còn lãi suất tại Vikki Bank cũng lên đến 6,7%/năm cho các kỳ hạn này.

Lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV, Vietinbank mới nhất

Thời gian gần đây, cả 4 ngân hàng thương mại nhà nước (Big4) đồng loạt tăng lãi suất huy động. Trong đó, VietinBank đã 2 lần điều chỉnh tăng.

Theo biểu lãi suất mới, các kỳ hạn ngắn từ 1-2 tháng tại VietinBank là 3%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng lên 3,4%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng là 4,5%/năm; kỳ hạn 12 tháng tăng lên 5,2%/năm; kỳ hạn từ 13-36 tháng tăng lên 5,3%/năm.

Lãi suất tại quầy được VietinBank giữ nguyên. Hiện lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ tại quầy được niêm yết ở mức 2,1%/năm cho kỳ hạn 1-2 tháng; 2,4%/năm cho kỳ hạn 3-5 tháng; 3,5%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng; 5,2%/năm cho kỳ hạn 12-18 tháng và 5,3%/năm cho kỳ hạn 24-36 tháng. Như vậy, lãi suất tại quầy và trực tuyến đang được VietinBank áp dụng ngang bằng nhau ở các kỳ hạn từ 12-36 tháng.

So sánh trong nhóm Big4, mức lãi suất huy động các kỳ hạn 1-2 tháng và 13-36 tháng do VietinBank niêm yết hiện đã ngang bằng với BIDV và Agribank, đồng thời cao hơn so với Vietcombank ở cùng kỳ hạn. Trong đó, Agribank vẫn là ngân hàng có lãi suất huy động nhỉnh hơn so với ba "ông lớn" còn lại tại một số kỳ hạn như 3 tháng, 6 tháng và tháng.

Gửi tiết kiệm 1 tỉ đồng tại Agribank nhận lãi bao nhiêu tại các kỳ hạn?

Bạn đọc có thể tính nhanh lãi suất tiền gửi tiết kiệm qua công thức dưới đây:

Tiền lãi theo tháng = Số tiền gửi x lãi suất (%/năm)/12 x số tháng gửi

Như vậy, gửi 1 tỉ đồng tại Agribank, khách hàng có thể nhận mức lãi cao nhất như sau (áp dụng với khách hàng cá nhân gửi trực tiếp tại quầy):

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.