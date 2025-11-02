Biển Đông sắp đón bão số 13
GĐXH - Ngoài khơi Philippines đang có một áp thấp nhiệt đới hoạt động, có thể mạnh lên thành bão, dự báo vào Biển Đông khoảng thứ Tư tuần tới (5/11), có thể ảnh hưởng đến khu vực Nam Trung Bộ vào cuối tuần sau.
Theo ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trên Lao Động, hiện nay, ở khu vực phía đông Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động. Vị trí lúc 13 giờ ngày 1.11 ở vào khoảng 9,9 độ vĩ bắc - 138,4 độ kinh đông.
"Số liệu dự báo hiện tại cho thấy khoảng ngày 5/11 - 6/11 (thứ tư - thứ năm tuần tới), có khả năng bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13" - ông Hưởng cho hay.
Theo ông Hưởng, dự báo ban đầu cho thấy nếu vào Biển Đông, đây có thể là cơn bão mạnh, mạnh nhất khi ở khu vực đặc khu Trường Sa có thể đạt trên cấp 12.
Khoảng ngày 7/11, khả năng bão di chuyển vào đất liền nước ta. Vùng trọng tâm cần lưu ý có khả năng chịu tác động trực tiếp là từ thành phố Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Bão có thể gây gió mạnh và mưa lớn ở các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong khoảng thời gian từ đêm 6/11 đến 9/11/2025.
Đại diện cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý, hiện tại bão vẫn chưa hình thành, còn chịu tác động của nhiều yếu tố quy mô lớn trong những ngày tới cũng như ảnh hưởng của địa hình khi đổ bộ vào Philippines.
"Do đó, các kịch bản về cường độ, hướng di chuyển cũng như vùng chịu tác động trực tiếp của bão số 13 vẫn cần được theo dõi và cập nhật thêm qua số liệu quan trắc và dự báo mới" - ông Hưởng nói.
Theo Tiền Phong dẫn nguồn từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia: Trong tháng 11, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2-3 cơn bão/ATNĐ, trong đó 1-2 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, cao hơn so với trung bình nhiều năm.
Trước đó trong tháng 10, trên Biển Đông có 2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động, gồm bão Matmo, bão Fengshen và một áp thấp nhiệt đới. Dù không gây gió mạnh trên đất liền, tàn dư sau bão Matmo gây mưa lớn, lũ kỷ lục tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn.
Trong khi đó tàn dư của bão Fengshen kết hợp với các yếu tố khác như không khí lạnh, nhiễu động gió đông, địa hình đón gió đã khiến khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi hứng chịu một đợt mưa dữ dội suốt từ 22-30/10, gây ra lũ kỷ lục tại Huế và Đà Nẵng.
Chi tiết về những vùng sẽ bị ảnh hưởng bởi cơn bão, Người Lao Động đưa tin: Trong khoảng thời gian từ ngày 1/11 đến ngày 4/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa ở khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 300-600 mm, cục bộ có nơi trên 800 mm. Dự báo trong khoảng thời gian ngày 5 đến 6/11, mưa ở Trung Bộ có xu hướng giảm.
Ảnh hưởng của mưa lớn, từ ngày 2 đến 5/11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, Đắk Lắk xuất hiện lũ, đỉnh lũ trên các sông có khả năng như sau: Hà Tĩnh: Sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố lên mức báo động (BĐ) 2-BĐ3; Quảng Trị: Sông Gianh lên mức BĐ2-BĐ3; sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; TP Huế: Sông Bồ, sông Hương lên mức BĐ3 và trên BĐ3; TP Đà Nẵng: Sông Vu Gia, Thu Bồn lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; Quảng Ngãi: Sông Trà Khúc, Vệ lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3, sông Sê San lên mức BĐ1-BĐ2. Các sông nhỏ, thượng nguồn các sông ở Gia Lai, Đắk Lắk Khánh Hòa lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2.
Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại khu vực vùng núi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Gia Lai đặc biệt tại các tỉnh/thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng và Quảng Ngãi; trong đó Hà Tĩnh có 47 xã/phường; Quảng Trị 30 xã/phường; TP Huế 19 xã/phường; TP Đà Nẵng 62 xã/phường; Quảng Ngãi 52 xã/phương, Gia Lai 36 xã/phường có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và trượt lở đất.
Tháng sinh Âm lịch của người kiên trì, càng nỗ lực càng dễ thành côngĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Những ai sinh vào các tháng Âm lịch dưới đây thường sở hữu tinh thần bền bỉ, ý chí kiên định, dù khởi đầu khó khăn nhưng càng kiên trì lại càng dễ thành công.
Hiện trường vỡ hồ nước trên núi ở Lâm ĐồngXã hội - 1 giờ trước
Bùn đất, nước lũ đổ từ trên núi xã Tuy Phong kéo dài khoảng 5 km, cuốn trôi 3 người cùng gia đình, trong đó bé gái 13 tuổi tử vong, khiến nhiều nhà cửa hư hỏng.
Hàng triệu người nên biết quy định mới nhất về chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệpĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là quy định mới nhất về chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị định 274/2025/NĐ-CP.
Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp Đà Nẵng 100 tỉ đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũXã hội - 4 giờ trước
UBND TP Đà Nẵng cũng vừa thống nhất chi khoảng 200 tỉ đồng từ ngân sách để hỗ trợ trực tiếp người dân bị thiệt hại do mưa lũ lịch sử
Dự báo thời tiết hôm nay 2/11: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ mưa lạnhXã hội - 5 giờ trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 2/11, thời tiết Hà Nội và Bắc Bộ ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường có mưa lạnh, cục bộ có nơi rét. Trung Bộ tiếp tục có mưa; riêng từ Hà Tĩnh đến Huế có mưa to đến rất, đề phòng nguy cơ xảy ra ngập lụt.. Riêng tại TP.HCM và Nam Bộ cục bộ có nơi mưa to.
Lý do lịch nghỉ lễ Tết Nguyên đán, Quốc khánh 2/9 không cố định hàng nămThời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Lịch nghỉ Tết Nguyên đán, Quốc khánh 2/9 không cố định qua các năm do phải căn cứ các điều kiện kinh tế - xã hội, từ đó đề xuất phương án nghỉ linh hoạt, hài hòa nhất.
Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu đón Giáng Sinh 2025Xã hội - 6 giờ trước
GĐXH - Khoảng 3 tuần nữa mới đến Giáng Sinh, con phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở nên lung linh, nhộn nhịp với cây thông, ông già Noel, tuần lộc,...
Tin sáng 2/11: Miền Bắc khi nào xuất hiện rét đậm rét hại? Bất ngờ hình ảnh ca sĩ Siu Black tươi cười xuất việnThời sự - 6 giờ trước
GĐXH - Các đợt không khí lạnh gia tăng về cường độ và tần suất, dẫn đến các đợt rét đậm, rét hại sẽ tập trung dồn dập trong khoảng thời gian từ nửa cuối tháng 12/2025; Sau 5 ngày điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, trưa 1/11, ca sĩ Siu Black đã xuất viện với thể trạng tốt, tinh thần vui vẻ.
Vụ cô gái tử vong trong cốp xe ở TP.HCM: Lời khai của chủ ô tô hé lộ chi tiết không tưởngThời sự - 15 giờ trước
Vào lúc hơn 11 giờ 30 phút ngày 1/11, Công an xã Đông Thạnh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa và điều tra hiện trường vụ một cô gái tử vong trong cốp xe ô tô đậu trên địa bàn.
Thực hư thông tin nữ sinh lớp 10 bị dụ dỗ, bắt cóc tại chung cư ở Hà NộiThời sự - 17 giờ trước
Nguyên nhân tin đồn bắt cóc trẻ em xuất phát từ việc một cư dân bị kẹt kính xe ô tô. Do không thể tự lấy đồ, người này nhờ nữ sinh luồn tay qua khe cửa để hỗ trợ, dẫn đến hiểu lầm.
Trương Ngọc Ánh có thể đối diện mức án nào trước cáo buộc lừa đảo tài sản?Pháp luật
GĐXH - Theo luật sư, Trương Ngọc Ánh có thể đối diện án phạt nặng nhất 20 năm tù vì lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.