Biển Đông sắp đón bão số 13

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trên Lao Động, hiện nay, ở khu vực phía đông Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động. Vị trí lúc 13 giờ ngày 1.11 ở vào khoảng 9,9 độ vĩ bắc - 138,4 độ kinh đông.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết cơ quan khí tượng đang theo dõi sát quỹ đạo, đường đi của áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines. Ảnh: Huyền Trang

"Số liệu dự báo hiện tại cho thấy khoảng ngày 5/11 - 6/11 (thứ tư - thứ năm tuần tới), có khả năng bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13" - ông Hưởng cho hay.

Theo ông Hưởng, dự báo ban đầu cho thấy nếu vào Biển Đông, đây có thể là cơn bão mạnh, mạnh nhất khi ở khu vực đặc khu Trường Sa có thể đạt trên cấp 12.

Khoảng ngày 7/11, khả năng bão di chuyển vào đất liền nước ta. Vùng trọng tâm cần lưu ý có khả năng chịu tác động trực tiếp là từ thành phố Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Bão có thể gây gió mạnh và mưa lớn ở các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong khoảng thời gian từ đêm 6/11 đến 9/11/2025.

Đại diện cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý, hiện tại bão vẫn chưa hình thành, còn chịu tác động của nhiều yếu tố quy mô lớn trong những ngày tới cũng như ảnh hưởng của địa hình khi đổ bộ vào Philippines.

"Do đó, các kịch bản về cường độ, hướng di chuyển cũng như vùng chịu tác động trực tiếp của bão số 13 vẫn cần được theo dõi và cập nhật thêm qua số liệu quan trắc và dự báo mới" - ông Hưởng nói.

Biển Đông có thể đón bão vào giữa tuần sau. Ảnh minh hoạ: Hồng Vĩnh.

Theo Tiền Phong dẫn nguồn từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia: Trong tháng 11, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 2-3 cơn bão/ATNĐ, trong đó 1-2 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, cao hơn so với trung bình nhiều năm.

Trước đó trong tháng 10, trên Biển Đông có 2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động, gồm bão Matmo, bão Fengshen và một áp thấp nhiệt đới. Dù không gây gió mạnh trên đất liền, tàn dư sau bão Matmo gây mưa lớn, lũ kỷ lục tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn.

Trong khi đó tàn dư của bão Fengshen kết hợp với các yếu tố khác như không khí lạnh, nhiễu động gió đông, địa hình đón gió đã khiến khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi hứng chịu một đợt mưa dữ dội suốt từ 22-30/10, gây ra lũ kỷ lục tại Huế và Đà Nẵng.

Chi tiết về những vùng sẽ bị ảnh hưởng bởi cơn bão, Người Lao Động đưa tin: Trong khoảng thời gian từ ngày 1/11 đến ngày 4/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa ở khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 300-600 mm, cục bộ có nơi trên 800 mm. Dự báo trong khoảng thời gian ngày 5 đến 6/11, mưa ở Trung Bộ có xu hướng giảm.

Ảnh hưởng của mưa lớn, từ ngày 2 đến 5/11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, Đắk Lắk xuất hiện lũ, đỉnh lũ trên các sông có khả năng như sau: Hà Tĩnh: Sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố lên mức báo động (BĐ) 2-BĐ3; Quảng Trị: Sông Gianh lên mức BĐ2-BĐ3; sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; TP Huế: Sông Bồ, sông Hương lên mức BĐ3 và trên BĐ3; TP Đà Nẵng: Sông Vu Gia, Thu Bồn lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; Quảng Ngãi: Sông Trà Khúc, Vệ lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3, sông Sê San lên mức BĐ1-BĐ2. Các sông nhỏ, thượng nguồn các sông ở Gia Lai, Đắk Lắk Khánh Hòa lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại khu vực vùng núi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Gia Lai đặc biệt tại các tỉnh/thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng và Quảng Ngãi; trong đó Hà Tĩnh có 47 xã/phường; Quảng Trị 30 xã/phường; TP Huế 19 xã/phường; TP Đà Nẵng 62 xã/phường; Quảng Ngãi 52 xã/phương, Gia Lai 36 xã/phường có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và trượt lở đất.