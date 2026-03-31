Cận cảnh dự án xử lý rác hàng chục tỷ đồng ở Huế sau thời gian đứng im

Thứ ba, 11:52 31/03/2026 | Thời sự
Hoàng Dũng
GĐXH - Sau thời gian đứng im, dự án xử lý rác thải 86 tỷ đồng ở Huế đang được khẩn trương thi công để sớm đưa vào vận hành, góp phần quan trọng giải quyết rác thải cho khu vực phía Bắc thành phố.

Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn TP Huế có tổng mức đầu tư hai giai đoạn gần 86 tỷ đồng, được triển khai tại xã Bình Điền từ năm 2018, dự kiến hoàn thành vào năm 2022. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP Huế.

Dự án xử lý rác thải thời điểm tháng 11/2025 vắng bóng công nhân và máy móc thiết bị thi công. Ảnh chụp tháng 11/2025.

Theo kế hoạch, khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các địa phương phía Bắc TP Huế. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai chậm tiến độ, công trình từng rơi vào tình trạng thi công ngổn ngang, nhiều hạng mục dang dở.

Tuy nhiên, theo ghi nhận tại công trường những ngày tháng 3/2026 cho thấy, nhà thầu huy động nhân lực, máy móc để triển khai các hạng mục còn lại. Các phần việc đang được thực hiện gồm kè mái, hoàn thiện san nền, xây dựng sân bãi, đường bê tông nội bộ, đồng thời xử lý các vị trí hư hỏng, sạt trượt và sụt lún do ảnh hưởng của mưa lũ trước đó.

Toàn cảnh dự án thời điểm thi công trở lại. Ảnh chụp tháng 3/2026.

Trong đó, gói thầu số 19 do chậm tiến độ, chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng với Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và Thương mại Thiên Phát Thịnh. Khối lượng công việc chưa thực hiện sẽ được giao cho liên danh Công ty TNHH Tân Bảo Thành tiếp tục triển khai nhằm đảm bảo tiến độ chung.

Ở gói thầu số 22, đơn vị thi công đang thi công các hạng mục nhà điều hành, nhà xe, sân bê tông, trạm cân. Trong khi đó, gói mua sắm thiết bị đã hoàn thành công tác thẩm định giá, đang hoàn thiện hồ sơ đấu thầu và dự kiến triển khai lắp đặt trong tháng 5.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế, một số hạng mục được UBND TP Huế cho phép điều chuyển từ giai đoạn 1 sang giai đoạn 2, gồm hoàn thiện tuyến đường số 2, số 3 và san nền khu số 3.

Dự kiến, theo kế hoạch, dự án sẽ bàn giao cho đơn vị quản lý vận hành trong tháng 6/2026.

Dưới đây là một số hình ảnh tại dự án:

Sau khi bắt đầu thi công trở lại, nhiều hạng mục như san nền, sân bãi, đường bê tông nội bộ cơ bản hoàn thành.

Các vị trí nguy cơ sạt trượt cũng được tập trung khắc phục đảm bảo an toàn cho công trình.

Hạng mục thiết bị phục vụ vận hành dự án cũng được tiến hành các thủ tục theo quy định để sớm lắp đặt.

Khi hoàn thành, dự án sẽ phục vụ xử lý rác cho các địa phương phía Bắc TP Huế, góp phần giảm tải áp lực cho các vị trí xử lý rác khác hiện hữu trên địa bàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP Huế cho biết, năm 2025, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn khoảng 720 tấn/ngày, tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn phát sinh khoảng 262.800 tấn. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở đô thị và khu vực nông thôn ngày càng tăng (97%). Do đó, việc dự án đang triển khai ở xã Bình Điền hoàn thành sẽ góp phần quan trọng vào việc thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn.

Theo Sở NN&MT, tại TP Huế hiện một số bãi chôn lấp đang hoạt động và một số dự án đang hoàn thiện, chưa đưa vào vận hành. Riêng bãi chôn lấp Hương Bình thuộc dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn có diện tích khoảng 26,5ha, dung tích khoảng 195.000 m3. Dự án được phê duyệt điều chỉnh vào tháng 9/2025 và đang tiếp tục hoàn thiện để sớm đưa vào vận hành.

Trước đó, tháng 7/2024, Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống) có bài phản ánh tình trạng dự án nhà máy xử lý rác thi công dở dang, chưa xác định thời điểm hoàn thành.

Thời điểm đó, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Sở Tài chính TP Huế) cho biết, dự án khi hoàn thành sẽ phục vụ xử lý rác cho các địa phương phía Bắc như Quảng Điền, Phong Điền và Hương Trà. Tuy nhiên, do nhà thầu thi công không đảm bảo tiến độ theo hợp đồng, cơ quan chức năngkiến nghị chấm dứt hoặc thay thế nhà thầu nhằm đảm bảo việc triển khai.

Đối với hệ thống đường giao thông kết nối đến dự án, cơ quan chức năng tham mưu 3 phương án đầu tư, hiện đang tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để đảm bảo điều kiện vận hành đồng bộ khi công trình đi vào hoạt động.

Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, xã Phong Doanh tập trung xử lý ô nhiễm rác thải ven đê ở Ninh Bình

GĐXH - Sau phản ánh của báo chí về tình trạng các bãi rác tập kết lộ thiên ven sông Đáy tồn tại suốt nhiều năm, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, UBND xã Phong Doanh (tỉnh Ninh Bình) đã nhanh chóng vào cuộc, tổ chức kiểm tra, xử lý và bước đầu khắc phục các tồn tại.

Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, xã Phong Doanh tập trung xử lý ô nhiễm rác thải ven đê ở Ninh Bình

Hà Nội: Huy động 12 xe chữa cháy dập lửa tại xưởng bánh kẹo rộng 700m² ở Hương Sơn

GĐXH - Một vụ hỏa hoạn lớn vừa xảy ra vào rạng sáng ngày 31/3 tại xưởng sản xuất bánh kẹo thuộc xã Hương Sơn (Hà Nội). Lực lượng chức năng đã phải huy động hơn 50 cán bộ chiến sĩ cùng 12 xe chuyên dụng để khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang khu vực dân cư lân cận.

Khối không khí lạnh lại sắp tràn xuống, thời tiết miền Bắc thay đổi ra sao?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, đêm nay (31/3) một đợt không khí lạnh yếu tràn về nước ta khiến khu vực miền Bắc khả năng xảy ra dông lốc mạnh, kèm theo mưa đá, gió giật mạnh.

Bộ Tài chính thiết lập khung chính sách thuế tài sản mã hóa: Cá nhân phải nộp thuế 0,1% trên doanh thu

GĐXH - Thông tư 32/2026 của Bộ Tài chính chính thức thiết lập khung chính sách thuế đối với tài sản mã hóa tại Việt Nam, với ba sắc thuế gồm GTGT, TNDN và TNCN. Trong đó, hoạt động chuyển nhượng không chịu thuế GTGT, còn cá nhân và tổ chức phải nộp thuế theo tỷ lệ hoặc thuế suất cụ thể, áp dụng trong giai đoạn thí điểm thị trường.

Chuyên gia lý giải nguyên nhân mưa đá trút xuống Hà Nội và nhiều tỉnh thành khu vực miền Bắc

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng: “Vùng hội tụ gió di chuyển từ Thượng Lào sang khu vực Bắc Bộ, khi di chuyển gặp điều kiện nhiệt độ cao khiến cho mây đối lưu phát triển mạnh làm cho dông mạnh phát triển, kèm theo đó là hiện tượng mưa đá”.

Tuyên Quang: Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân vụ lật thuyền trên hồ Chiêm Hóa

GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ lật thuyền xảy ra đêm 29/3 tại hồ thủy điện Chiêm Hóa sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Thái Nguyên hứng dông lốc dữ dội: Nhà tốc mái hàng loạt, trẻ nhỏ nhập viện cấp cứu

GĐXH - Sau một đêm dông lốc dữ dội, nhiều gia đình ở phía Bắc Thái Nguyên rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, tài sản hư hỏng nặng. Giữa những mất mát đó, một cháu bé 9 tuổi bị thương nặng do nhà sập đang được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa.

Hà Nội cấm xe qua cầu Long Biên: Người dân chật vật tìm cách qua sông Hồng

GĐXH - Sáng 30/3, việc tổ chức lại giao thông phục vụ thi công trên hai cây cầu trọng điểm bắc qua sông Hồng đã khiến việc đi lại của người dân Hà Nội gặp nhiều trở ngại, đặc biệt trong khung giờ cao điểm đầu ngày.

Những chính sách mới ảnh hưởng đến hàng triệu người có hiệu lực từ tháng 4/2026

GĐXH - Tài khoản ngân hàng phải dùng tên thật, dừng sử dụng biệt danh; xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam; trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới không bảo đảm bị phạt… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2026.

Hà Nội: Cháy lớn cụm kho xưởng 6.000m2 tại Thanh Liệt, một người tử vong

GĐXH - Trong đêm 29 rạng sáng ngày 30/3, một vụ hỏa hoạn dữ dội đã bùng phát tại cụm kho xưởng trên đường Phạm Tu (phường Thanh Liệt, Hà Nội). Dù lực lượng chức năng đã huy động cả robot chữa cháy và hàng trăm chiến sĩ, vụ hỏa hoạn vẫn để lại hậu quả đau lòng khi có một nạn nhân không may tử vong.

Kiểu thời tiết ở Hà Nội và miền Bắc khiến người dân cần thận trọng

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trưa chiều trời sẽ nắng nhiều và nóng lên. Thời tiết nắng lên nhanh sau mưa dễ khiến nhiều người bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
