Cận cảnh dự án xử lý rác hàng chục tỷ đồng ở Huế sau thời gian đứng im
GĐXH - Sau thời gian đứng im, dự án xử lý rác thải 86 tỷ đồng ở Huế đang được khẩn trương thi công để sớm đưa vào vận hành, góp phần quan trọng giải quyết rác thải cho khu vực phía Bắc thành phố.
Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn TP Huế có tổng mức đầu tư hai giai đoạn gần 86 tỷ đồng, được triển khai tại xã Bình Điền từ năm 2018, dự kiến hoàn thành vào năm 2022. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP Huế.
Dự án xử lý rác thải thời điểm tháng 11/2025 vắng bóng công nhân và máy móc thiết bị thi công. Ảnh chụp tháng 11/2025.
Theo kế hoạch, khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các địa phương phía Bắc TP Huế. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai chậm tiến độ, công trình từng rơi vào tình trạng thi công ngổn ngang, nhiều hạng mục dang dở.
Tuy nhiên, theo ghi nhận tại công trường những ngày tháng 3/2026 cho thấy, nhà thầu huy động nhân lực, máy móc để triển khai các hạng mục còn lại. Các phần việc đang được thực hiện gồm kè mái, hoàn thiện san nền, xây dựng sân bãi, đường bê tông nội bộ, đồng thời xử lý các vị trí hư hỏng, sạt trượt và sụt lún do ảnh hưởng của mưa lũ trước đó.
Trong đó, gói thầu số 19 do chậm tiến độ, chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng với Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và Thương mại Thiên Phát Thịnh. Khối lượng công việc chưa thực hiện sẽ được giao cho liên danh Công ty TNHH Tân Bảo Thành tiếp tục triển khai nhằm đảm bảo tiến độ chung.
Ở gói thầu số 22, đơn vị thi công đang thi công các hạng mục nhà điều hành, nhà xe, sân bê tông, trạm cân. Trong khi đó, gói mua sắm thiết bị đã hoàn thành công tác thẩm định giá, đang hoàn thiện hồ sơ đấu thầu và dự kiến triển khai lắp đặt trong tháng 5.
Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế, một số hạng mục được UBND TP Huế cho phép điều chuyển từ giai đoạn 1 sang giai đoạn 2, gồm hoàn thiện tuyến đường số 2, số 3 và san nền khu số 3.
Dự kiến, theo kế hoạch, dự án sẽ bàn giao cho đơn vị quản lý vận hành trong tháng 6/2026.
Dưới đây là một số hình ảnh tại dự án:
Trước đó, tháng 7/2024, Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống) có bài phản ánh tình trạng dự án nhà máy xử lý rác thi công dở dang, chưa xác định thời điểm hoàn thành.
Thời điểm đó, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Sở Tài chính TP Huế) cho biết, dự án khi hoàn thành sẽ phục vụ xử lý rác cho các địa phương phía Bắc như Quảng Điền, Phong Điền và Hương Trà. Tuy nhiên, do nhà thầu thi công không đảm bảo tiến độ theo hợp đồng, cơ quan chức năngkiến nghị chấm dứt hoặc thay thế nhà thầu nhằm đảm bảo việc triển khai.
Đối với hệ thống đường giao thông kết nối đến dự án, cơ quan chức năng tham mưu 3 phương án đầu tư, hiện đang tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để đảm bảo điều kiện vận hành đồng bộ khi công trình đi vào hoạt động.
Kiểu thời tiết ở Hà Nội và miền Bắc khiến người dân cần thận trọngThời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trưa chiều trời sẽ nắng nhiều và nóng lên. Thời tiết nắng lên nhanh sau mưa dễ khiến nhiều người bị ảnh hưởng đến sức khỏe.