Tin sáng 31/3: Phá đường dây 'phù phép' thịt lợn bệnh vào trường học, chợ dân sinh; 13 người bị thương vong do dông lốc, mưa đá ở các tỉnh miền Bắc

Hà Nội gia tăng ca mắc COVID-19, cảnh giác với biến chủng mới BA.3.2

Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua, thành phố ghi nhận ghi nhận 17 trường hợp mắc COVID-19 tại 12 phường, xã. Cộng dồn từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố đã ghi nhận 29 trường hợp mắc COVID-19, không có ca tử vong, số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2025 (cùng kỳ năm 2025 là 5 ca).

Đặc biệt, thời gian gần đây, biến thể COVID-19 mới BA.3.2, còn được gọi là "Ve sầu" (Cicada) là một nhánh phụ của biến thể Omicron đang được theo dõi về khả năng lây lan.

Trước thông tin này, CDC Hà Nội khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, không hoang mang nhưng cũng không chủ quan, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế để bảo vệ sức khỏe.

BA.3.2 là một biến thể phụ của dòng Omicron thuộc virus SARS-CoV-2, tác nhân gây bệnh COVID-19. Theo các báo cáo khoa học quốc tế, biến thể này được phát hiện lần đầu tại Nam Phi vào tháng 11/2024 và sau đó ghi nhận tại nhiều quốc gia trên thế giới. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết BA.3.2 đã xuất hiện tại hơn 20 quốc gia và đang được theo dõi thông qua hệ thống giám sát dịch tễ.

Đến thời điểm hiện tại, chưa có bằng chứng cho thấy biến thể BA.3.2 gây bệnh nặng hơn so với các biến thể trước đây. Các cơ quan y tế trên thế giới vẫn đang tiếp tục theo dõi, đánh giá để có những khuyến cáo phù hợp.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, ngành Y tế Hà Nội khuyến cáo người dân không nên hoang mang trước thông tin về biến thể mới BA.3.2, nhưng cũng tuyệt đối không chủ quan. Cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh như đeo khẩu trang khi đến cơ sở y tế, nơi đông người hoặc không gian kín; đặc biệt, những người có biểu hiện ho, sốt, viêm đường hô hấp...

Phá đường dây 'phù phép' hàng trăm tấn lợn bệnh vào trường học, chợ dân sinh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đến đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi với quy mô cực lớn, "vươn vòi bạch tuộc" từ các tỉnh về Hà Nội.

Sự việc bắt đầu phát lộ vào ngày 17/3, khi Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP. Hà Nội) tiến hành kiểm tra hoạt động giết mổ tại lò mổ của Nguyễn Thị Hiền (SN 1995, trú tại Ngọc Hồi, Hà Nội) nằm trong Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc (xã Nam Phù, Hà Nội). Đây là lò mổ cung cấp lượng thịt lớn cho các chợ đầu mối, chợ dân sinh và cả những công ty thực phẩm lớn của Thành phố.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Hiền đã cho giết mổ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi. Kết quả điều tra cho thấy một quy trình "khép kín" tàn nhẫn: Lợn bệnh được thu gom từ Phú Thọ, Tuyên Quang vận chuyển về Hà Nội để giết mổ và đưa ra thị trường. Đáng chú ý, các đối tượng đã móc nối với một số cán bộ kiểm dịch để bỏ qua các khâu kiểm soát bắt buộc, cho phép lợn bệnh, thậm chí là lợn đã chết được đưa vào giết mổ.

Theo tài liệu điều tra, chỉ tính từ đầu năm 2026 đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn mắc dịch (tương đương gần 300 tấn).

Số thịt này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát. Công ty này sau đó đã cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn thực phẩm.

Ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 8 bị can về các tội danh liên quan:

Tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm: Nguyễn Thị Hiền; Đỗ Văn Thanh (SN 1983, trú tại Phú Thọ); Nguyễn Thị Bình (SN 1973, Hà Nội) và Nguyễn Văn Thành (SN 1971, Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát).

Tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản: Lê Ngọc Anh (Trạm trưởng), Nguyễn Phong Nam và Nguyễn Thị Phương Lan (cùng là cán bộ thuộc Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ - Chi cục chăn nuôi thủy sản và thú y Hà Nội).

Tội Giả mạo trong công tác: Vũ Kim Tuấn (Cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm dịch động vật - Chi cục chăn nuôi thủy sản và thú y tỉnh Phú Thọ).

13 người bị thương vong do dông lốc, mưa đá hàng loạt ở các tỉnh miền Bắc

Cuối giờ chiều ngày 30/3, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có thông tin cập nhật mới nhất về thiệt hại do dông lốc, mưa đá tại các địa phương miền Bắc.

Dông lốc, mưa đá ở các tỉnh miền Bắc khiến 13 người thương vong.

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La và Hà Nội, mưa, mưa đá kèm dông lốc, sét xảy ra vào ngày 29-30/3 đã gây thiệt hại nặng nề làm 4 người chết, 9 người bị thương trong đó 2 người chết do sét đánh, 2 người chết do dông lốc làm lật thuyền.

Dông lốc, mưa đá cũng làm 13 nhà bị sập đổ (Lào Cai 12, Sơn La 01); 6.551 nhà bị tốc mái, hư hỏng (Cao Bằng 634, Lào Cai 4.528, Tuyên Quang 314, Lạng Sơn 358, Phú Thọ 03, Thái Nguyên 684, Sơn La 30).

Thiệt hại về nông nghiệp là 35ha lúa (Lào Cai), 181,8 ha hoa màu, cây ăn quả, cây hàng năm (Cao Bằng 26,2; Lào Cai 26,4; Tuyên Quang 44,6; Lạng Sơn 5,1; Phú Thọ 41; Thái Nguyên 34,7; Hà Nội 3,5; Sơn La 0,3), 68,1ha cây lâm nghiệp (Lào Cai 1,3; Tuyên Quang 15; Lạng Sơn 18; Thái Nguyên 33,8) bị gãy đổ thiệt hại. 1.280 con gia cầm bị chết (Lào Cai 280, Thái Nguyên 1.000)

Những thiệt hại khác được cơ quan chức năng thống kê là 172 công trình phụ trợ (Cao Bằng 45; Lào Cai 69; Tuyên Quang 42; Thái Nguyên 16), 34 điểm trường (Cao Bằng 08; Lào Cai 14; Tuyên Quang 01; Lạng Sơn 04; Thái Nguyên 05; Sơn La 02), 22 nhà văn hóa (Cao Bằng 01; Lào Cai 20; Tuyên Quang 01), 03 trụ sở cơ quan (Cao Bằng 01; Lào Cai 02) bị tốc mái, hư hỏng; 21 cột điện (Lào Cai 16; Thái Nguyên 02; Sơn La 03) bị gãy đổ; 02 trạm biến thế (Hà Nội) bị hư hỏng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn; huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống; tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại.

Cảnh báo người bán hàng online: 3 trường hợp bị dừng livestream từ ngày 1/7

Kể từ ngày 1/7/2026, Luật Thương mại điện tử 2025 sẽ chính thức có hiệu lực. Trong đó, quy định rõ các trường hợp phải dừng livestream bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử nhằm kiểm soát nội dung và bảo đảm tuân thủ pháp luật.

Theo Điều 3 Luật Thương mại điện tử 2025 quy định, người livestream bán hàng là người trực tiếp xuất hiện trên nền tảng thương mại điện tử để thực hiện livestream bán hàng.

Khoản 6 Điều 22 Luật Thương mại điện tử 2025 quy định trách nhiệm của chủ nền tảng trong hoạt động livestream bán hàng, gồm các trường hợp vi phạm sau:

Nội dung livestream bán hàng vi phạm pháp luật hoặc có ngôn ngữ, hình ảnh, trang phục, hành vi trái đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục;

Livestream bán hàng đối với hàng hóa cấm lưu thông và hàng hóa đang bị tạm dừng lưu thông trên thị trường theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật về quảng cáo;

Nội dung livestream bán hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mà pháp luật quy định phải có văn bản xác nhận nội dung quảng cáo khi chưa có văn bản xác nhận nội dung quảng cáo do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Trước khi thực hiện livestream bán hàng, người bán phải cung cấp đầy đủ cho người livestream bán hàng giấy tờ chứng minh sau đây: Giấy tờ chứng minh đáp ứng điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trước khi livestream bán hàng; Giấy tờ chứng minh đáp ứng chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Đối với hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật phải có văn bản xác nhận nội dung quảng cáo trước khi thực hiện quảng cáo, người bán cung cấp văn bản xác nhận cho chủ quản nền tảng và người livestream bán hàng trước khi thực hiện livestream bán hàng. Nội dung bán hàng livestream phải phù hợp với nội dung quảng cáo được xác nhận.

Dừng hợp tác, dừng phát trực tuyến, gỡ bỏ thông tin hiển thị ngay khi phát hiện hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật.