Cú lừa "nâng cấp văn phòng" hơn 300 triệu đồng của băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia

Với các "chiêu" lừa đảo tinh vi của các đối tượng trong vụ án sàn thương mại điện tử Merry Trade khiến nhiều nạn nhân sập bẫy. Các đối tượng thực hiện quảng bá rầm rộ thông qua các buổi hội thảo tại các khách sạn sang trọng ở nhiều địa phương, tự xưng là "Leader" để thuyết giảng về tương lai của thương mại điện tử, hứa hẹn mức lợi nhuận không tưởng nhằm "đánh" vào tâm lý ham muốn làm giàu nhanh của một số người dân.

Sau khi có người tham gia, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân nạp tiền để quy đổi thành "điểm" trên ứng dụng. Thực chất, số điểm này chỉ là những con số ảo do bộ phận kỹ thuật của Xiang Guoquan tự tạo ra, không có giá trị thực tế.

Các đối tượng Xiang Guoquan, Trần Việt Huy, Võ Tấn Hiệp (từ trái qua phải).

Ở giai đoạn đầu, chúng cho phép nạn nhân rút một lượng nhỏ tiền mặt để tạo sự tin tưởng. Khi người chơi nạp vào những khoản tiền lớn, chúng lập tức tung chiêu "nâng cấp hệ thống" hoặc "lỗi kỹ thuật" để khóa tài khoản nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Điển hình như chị P.T.O. (trú tại xã Quý Lộc, tỉnh Thanh Hóa) là một trong nhiều nạn nhân của trò lừa đảo này. Để dẫn dắt con mồi, các đối tượng tổ chức hội thảo hoành tráng để quảng bá, giới thiệu về Công ty Merry Global với những tiềm năng phát triển và lợi nhuận mà các nhà đầu tư có thể đạt được.

Tin tưởng vào những lời hứa hẹn của các đối tượng, chị O. đầu tư số tiền 15.000 USDT (tương đương 378 triệu đồng). Với số tiền này chị O. có thể đủ điều kiện để nâng cấp và mở văn phòng đại diện Merry Trade tại Thanh Hóa.

Tuy nhiên, sau khi nộp tiền, với nhiều lý do, chị O. không thể rút tiền, ứng dụng Merry Trade cũng không thể đăng nhập, đồng thời các nhóm Zalo cộng đồng Merry Trade Thanh Hóa cũng bị xóa hết thông tin dữ liệu, các đối tượng cũng đã chặn liên lạc với chị O.

Đối tượng chủ mưa cầm đầu Xiang Guoquan khai nhận tại cơ quan công an.

Như Chuyên trang Gia đình và Xã hội đưa tin, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với các đối tượng Xiang Guoquan (SN 1983, quốc tịch Trung Quốc, tên thường gọi là Sky); Võ Tấn Hiệp (SN 1996, trú tại thôn Hà Nam, xã Nam Phước, TP Đà Nẵng, tên thường gọi là Tony Võ); Trần Việt Huy (SN 1988, trú tại khu phố 11, phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra, làm rõ các hành vi liên quan tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 3/2025, Xiang Guoquan gặp gỡ Võ Tấn Hiệp và Trần Việt Huy để bàn bạc, thống nhất mở sàn giao dịch thương mại điện tử mang tên "Merry Trade" tại thị trường Việt Nam.

Để tạo vỏ bọc, các đối tượng thành lập Công ty TNHH Merry Global tại Đà Nẵng, do Trần Việt Huy đứng tên giám đốc, với vốn điều lệ "ảo" 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là bình phong cho hoạt động lừa đảo...

Theo Công an Thanh Hóa, từ tháng 9 đến tháng 11/2025, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên toàn quốc với tổng số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra.