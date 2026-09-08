Người đàn ông 72 tuổi đang khỏe mạnh bị thủng ruột vì thói quen sau ăn nhiều người Việt mắc phải

Đau bụng dữ dội, phát hiện thủng ruột do tăm tre

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, người bệnh (72 tuổi) trước đó có tiền sử khỏe mạnh. Khoảng một ngày trước khi vào viện, người bệnh xuất hiện đau bụng dữ dội và được đưa đến viện cấp cứu.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận người bệnh có hội chứng nhiễm trùng, bụng co cứng, đau khắp bụng và có dấu hiệu cảm ứng phúc mạc. Kết quả siêu âm và chụp cắt lớp vi tính cho thấy có dịch và khí tự do trong ổ bụng.

Người bệnh được chẩn đoán viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng bởi dị vật và được chỉ định phẫu thuật.

Trong quá trình phẫu thuật, êkíp phát hiện và lấy ra dị vật gây thủng ruột là một chiếc tăm tre được gấp đôi, dài khoảng 5 cm. Trước đó, người bệnh hoàn toàn không biết mình đã nuốt phải tăm tre. Dị vật đã đâm xuyên thành ruột, gây thủng và dẫn đến viêm phúc mạc.

Các bác sĩ tiến hành khâu lỗ thủng, làm sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu. Sau quá trình điều trị và theo dõi, sức khỏe người bệnh ổn định và đã được xuất viện.

BSNT Nguyễn Hoàng Giang thăm khám cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Tăm tre nhỏ nhưng có thể gây thủng ruột

Theo BSNT Nguyễn Hoàng Giang, tăm tre là dị vật có kích thước nhỏ, mảnh và sắc nhọn. Trong một số trường hợp, người bệnh có thể vô tình nuốt phải khi ngậm tăm, ăn uống hoặc do thói quen dùng tăm xỉa răng.

Dị vật có thể di chuyển trong đường tiêu hóa và gây tổn thương, thậm chí đâm xuyên thành ruột. Khi xảy ra thủng đường tiêu hóa, dịch tiêu hóa và vi khuẩn có thể tràn vào ổ bụng, gây viêm phúc mạc.

Nếu không được cấp cứu kịp thời, người bệnh có nguy cơ gặp các biến chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng nặng, nhiễm khuẩn huyết và sốc.

Thủng ruột có thể xảy ra dù người bệnh không biết đã nuốt tăm

Đặc biệt, không phải lúc nào người bệnh cũng nhớ hoặc biết mình đã nuốt phải dị vật. Vì vậy, khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng dữ dội hoặc đau tăng dần, bụng cứng, sốt, buồn nôn, nôn, chướng bụng…, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Trường hợp người đàn ông 72 tuổi là lời cảnh báo về nguy cơ từ thói quen ngậm tăm. Một chiếc tăm nhỏ, mảnh và sắc có thể gây tổn thương đường tiêu hóa nếu vô tình bị nuốt phải.

Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo người dân không nên ngậm tăm trong miệng, đặc biệt khi đi lại, nằm nghỉ hoặc làm việc. Sau khi sử dụng, cần bỏ tăm vào thùng rác để tránh nguy cơ vô tình nuốt phải.