Hơn 40.000 bài dự thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh, cuộc thi còn chưa đầy 2 tuần

Theo Ban tổ chức, cuộc thi do Cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức đã thu hút hơn 40.000 bài dự thi trên phạm vi cả nước sau hơn hai tuần triển khai. Cuộc thi hướng tới cung cấp kiến thức về mất cân bằng giới tính khi sinh, bình đẳng giới và giá trị của phụ nữ, trẻ em gái.

Người dự thi có thể chia sẻ cảm nghĩ, góc nhìn hoặc câu chuyện thực tế về mất cân bằng giới tính khi sinh, giá trị của phụ nữ và trẻ em gái. Ảnh minh họa: T.L

Hưng Yên tạm dẫn đầu số lượng người tham gia

Bảng xếp hạng tập thể đang có sự cạnh tranh giữa nhiều địa phương. Hưng Yên hiện tạm dẫn đầu với hơn 4.700 bài dự thi, tiếp theo là TP Hải Phòng với gần 3.900 bài. Đồng Nai, Lào Cai, TPHCM, Đà Nẵng, Hà Nội, Cần Thơ... cũng nằm trong nhóm có số lượng người tham gia cao.

Thứ hạng này vẫn có thể thay đổi trong những ngày cuối khi cuộc thi tiếp tục nhận bài.

Theo thể lệ, cuộc thi diễn ra từ 0h ngày 20/8 đến 24h ngày 20/9/2026. Như vậy, người dân còn thời gian để đăng ký và hoàn thành bài thi trước khi hệ thống đóng.

Cuộc thi được tổ chức hướng tới Ngày Quốc tế Trẻ em gái 11/10, đồng thời là một hoạt động truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh, bình đẳng giới và giá trị của trẻ em gái.

Mỗi người chỉ được dự thi một lần

Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Dân số, dành cho công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Mỗi người chỉ được tham gia dự thi một lần.

Bài thi gồm hai phần. Phần trắc nghiệm tập trung vào những kiến thức cơ bản về mất cân bằng giới tính khi sinh, gồm thực trạng, nguyên nhân, hệ lụy, các chủ trương, chính sách và giải pháp giảm thiểu tình trạng này.

Phần thứ hai là bài thi tự luận. Người dự thi có thể chia sẻ cảm nghĩ, góc nhìn hoặc câu chuyện thực tế về mất cân bằng giới tính khi sinh, giá trị của phụ nữ và trẻ em gái; giới thiệu mô hình, cách làm hoặc đề xuất giải pháp góp phần giảm thiểu tình trạng này.

Một điểm đáng chú ý là các bài tự luận hợp lệ sẽ được Ban tổ chức đăng tải trên Fanpage “Truyền thông dân số Việt Nam” để bình chọn. Mỗi lượt thích được tính 1 điểm, mỗi lượt chia sẻ được tính 2 điểm. Bài viết có tổng điểm tương tác cao nhất sẽ nhận giải “Bài viết truyền cảm hứng”.

Tổng giá trị giải thưởng 33 triệu đồng

Theo thể lệ, cuộc thi có 1 giải tập thể trị giá 8 triệu đồng dành cho đơn vị có số người tham gia hoàn thành đầy đủ các phần thi cao nhất.

Ở hạng mục cá nhân có 9 giải, gồm 1 giải Nhất trị giá 7 triệu đồng, 1 giải Nhì trị giá 4 triệu đồng, 3 giải Ba trị giá 2 triệu đồng/giải và 4 giải Khuyến khích trị giá 1 triệu đồng/giải.

Ngoài ra, Ban tổ chức trao 1 giải “Bài viết truyền cảm hứng” trị giá 4 triệu đồng cho bài tự luận có tổng số lượt thích và chia sẻ cao nhất trên Fanpage “Truyền thông dân số Việt Nam”. Tổng giá trị giải thưởng theo thể lệ là 33 triệu đồng.

Cuộc thi hướng tới thay đổi nhận thức về bình đẳng giới

Theo Cục Dân số, cuộc thi được tổ chức nhằm đổi mới hình thức truyền thông dân số, tận dụng nền tảng số để đưa thông tin về mất cân bằng giới tính khi sinh, bình đẳng giới và giá trị của trẻ em gái đến gần hơn với cộng đồng.

Nội dung cuộc thi không chỉ đề cập đến thực trạng và nguyên nhân mất cân bằng giới tính khi sinh mà còn đặt vấn đề trong mối liên hệ với đời sống gia đình, xã hội, các chính sách liên quan và những giải pháp giảm thiểu tình trạng này.

Mất cân bằng giới tính khi sinh là vấn đề có liên quan đến định kiến giới, tư tưởng trọng nam hơn nữ và lựa chọn giới tính trước sinh. Nếu kéo dài, tình trạng này có thể tạo ra những tác động lâu dài đối với cơ cấu dân số và đời sống xã hội.

Cuộc thi vì vậy không chỉ dừng ở việc kiểm tra kiến thức. Phần tự luận tạo cơ hội để người tham gia chia sẻ câu chuyện, góc nhìn và những cách làm thực tế liên quan đến bình đẳng giới, giá trị của trẻ em gái và giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

Theo thể lệ, cuộc thi kết thúc vào 24h ngày 20/9/2026. Thời gian chấm thi dự kiến từ ngày 21/9 đến 5/10; tổng kết và trao giải vào trung tuần tháng 10/2026.

Cổng dự thi chính thức: vnpa.moh.gov.vn



