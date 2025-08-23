Mới nhất
Biệt thự bạc tỷ bề thế được ví như 'thiên đường nghỉ dưỡng' của vợ chồng cầu thủ đình đám

Thứ bảy, 19:01 23/08/2025 |
GĐXH - Mới đây, trên trang cá nhân, Doãn Hải My - bà xã cầu thủ Đoàn Văn Hậu đã đăng tải hình ảnh một phần không gian trong căn biệt thự bạc tỷ.


Biệt thự bạc tỷ bề thế được ví như 'thiên đường nghỉ dưỡng' của vợ chồng cầu thủ đình đám- Ảnh 1.

Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 khoe ảnh chụp một lối đi sân vườn được lát đá xám xen kẽ sỏi trắng, hai bên là thảm cây xanh mướt với nhiều loại thực vật được cắt tỉa gọn gàng. Đặc biệt, phần mái che được làm từ khung thép đen và tấm polycarbonate trong suốt, vừa chắc chắn vừa hiện đại tạo nên vẻ sang trọng và tinh tế. Không gian này vừa mang lại cảm giác thư giãn, gần gũi thiên nhiên, vừa cho thấy sự đầu tư chỉn chu trong từng chi tiết của cặp đôi trẻ.

Biệt thự bạc tỷ bề thế được ví như 'thiên đường nghỉ dưỡng' của vợ chồng cầu thủ đình đám- Ảnh 2.

Theo chia sẻ từ Doãn Hải My, căn biệt thự đã hoàn thiện khoảng 80% và sẽ sớm khánh thành trong năm nay. Đây là kết quả của sự đồng lòng và tâm huyết của cả hai vợ chồng trong gần một năm qua.

Biệt thự bạc tỷ bề thế được ví như 'thiên đường nghỉ dưỡng' của vợ chồng cầu thủ đình đám- Ảnh 3.
Biệt thự bạc tỷ bề thế được ví như 'thiên đường nghỉ dưỡng' của vợ chồng cầu thủ đình đám- Ảnh 4.

Dù chỉ tiết lộ một góc nhỏ, nhưng nhiều người cũng dễ dàng hình dung ra quy mô và độ sang chảnh của căn biệt thự. Với phong cách kiến trúc hiện đại, phối hợp hài hòa giữa mảng xanh và nội thất tinh tế, tổ ấm của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My hứa hẹn sẽ là một trong những biệt thự đáng mơ ước của giới cầu thủ Việt.

Biệt thự bạc tỷ bề thế được ví như 'thiên đường nghỉ dưỡng' của vợ chồng cầu thủ đình đám- Ảnh 5.

Nói về "ngôi nhà mơ ước", Hải My cho biết đây là kết quả của sự tâm huyết và ấp ủ suốt gần một năm của cả hai vợ chồng. "Lúc này là lúc nôn nóng, háo hức được về nhà mới nhất đây", Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 chia sẻ, bộc lộ niềm hạnh phúc và kỳ vọng dành cho tổ ấm tương lai.

Từ góc nhìn phong cách sống, căn biệt thự của Văn Hậu – Hải My thể hiện sự cân bằng giữa sang trọng và bình yên. Không chỉ chú trọng thiết kế hiện đại, họ còn đặt yếu tố thiên nhiên và sự tiện nghi lên hàng đầu, để ngôi nhà trở thành nơi các thành viên tìm thấy sự thoải mái, an yên sau những ngày bận rộn.

Người hâm mộ đang rất mong chờ ngày vợ chồng Văn Hậu – Hải My chính thức "tân gia" và chia sẻ toàn cảnh không gian sống bạc tỷ này. Đối với nhiều người, đây không chỉ là một căn biệt thự mà còn là minh chứng cho hành trình xây dựng tổ ấm đầy tình yêu, nỗ lực và hạnh phúc viên mãn.

Biệt thự bạc tỷ bề thế được ví như 'thiên đường nghỉ dưỡng' của vợ chồng cầu thủ đình đám- Ảnh 6.

Theo hình ảnh được Văn Hậu chia sẻ, căn nhà được thiết kế hiện đại với tông màu kem ấm. Phòng khách khá rộng, nổi bật với chiếc ghế sofa dài cùng bàn trà nhỏ nhắn, hài hòa và đẹp mắt. Tường nhà được ốp gỗ tạo nên sự liên kết với không gian, sang trọng và ấm cúng.


Biệt thự bạc tỷ bề thế được ví như 'thiên đường nghỉ dưỡng' của vợ chồng cầu thủ đình đám- Ảnh 7.

Cầu thang được thiết kế khá hiện đại, uốn lượn đẹp mắt, là điểm nhấn giúp phòng khách thêm tinh tế, nổi bật.


Biệt thự bạc tỷ bề thế được ví như 'thiên đường nghỉ dưỡng' của vợ chồng cầu thủ đình đám- Ảnh 8.

Khu vực phòng bếp được thiết kế thông với phòng khách, được bài trí bàn bếp rộng, bàn đảo cùng 2 bồn rửa, kệ tủ to để đựng rượu và ly.


Biệt thự bạc tỷ bề thế được ví như 'thiên đường nghỉ dưỡng' của vợ chồng cầu thủ đình đám- Ảnh 9.

Các thiết bị gia dụng như tủ lạnh, lò nướng, máy rửa bát… được thiết kế âm tường giúp không gian thêm rộng rãi.


Biệt thự bạc tỷ bề thế được ví như 'thiên đường nghỉ dưỡng' của vợ chồng cầu thủ đình đám- Ảnh 10.

Phòng ngủ của hai vợ chồng Văn Hậu – Hải My được thiết kế tông kem ấm làm chủ đạo với chiếc giường ngủ được đặt ở giữa phòng.


Biệt thự bạc tỷ bề thế được ví như 'thiên đường nghỉ dưỡng' của vợ chồng cầu thủ đình đám- Ảnh 11.

Bàn làm việc được thiết kế sát tường, cửa sổ to để đón nhiều ánh sáng.


Biệt thự bạc tỷ bề thế được ví như 'thiên đường nghỉ dưỡng' của vợ chồng cầu thủ đình đám- Ảnh 12.

Phòng thay đồ được tách riêng biệt với tủ quần áo làm bằng kính kết hợp với chiếc gương soi khá lớn tạo không gian rộng rãi, thoải mái.


Biệt thự bạc tỷ bề thế được ví như 'thiên đường nghỉ dưỡng' của vợ chồng cầu thủ đình đám- Ảnh 13.

Không gian khá rộng rãi, hiện đại cùng với những ô cửa sổ rộng, có nhiều ánh sáng tự nhiên.


Biệt thự bạc tỷ bề thế được ví như 'thiên đường nghỉ dưỡng' của vợ chồng cầu thủ đình đám- Ảnh 14.

Đặc biệt, phòng bé Lúa – con trai của Văn Hậu và Hải My được thiết kế với màu sác tươi sáng, tông trắng kem kết hợp xanh lá khác biệt.


Biệt thự bạc tỷ bề thế được ví như 'thiên đường nghỉ dưỡng' của vợ chồng cầu thủ đình đám- Ảnh 15.

Trong phòng, ngoài bộ giường gấp còn có khu vui chơi nhỏ hết sức đáng yêu và xinh xắn.


Biệt thự bạc tỷ bề thế được ví như 'thiên đường nghỉ dưỡng' của vợ chồng cầu thủ đình đám- Ảnh 16.

Được biết, căn nhà rộng 90m2, thiết kế gồm 4 tầng, 3 phòng ngủ và sẽ hoàn thiện trong năm 2025.

