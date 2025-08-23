Biệt thự bạc tỷ bề thế được ví như 'thiên đường nghỉ dưỡng' của vợ chồng cầu thủ đình đám
GĐXH - Mới đây, trên trang cá nhân, Doãn Hải My - bà xã cầu thủ Đoàn Văn Hậu đã đăng tải hình ảnh một phần không gian trong căn biệt thự bạc tỷ.
Dù chỉ tiết lộ một góc nhỏ, nhưng nhiều người cũng dễ dàng hình dung ra quy mô và độ sang chảnh của căn biệt thự. Với phong cách kiến trúc hiện đại, phối hợp hài hòa giữa mảng xanh và nội thất tinh tế, tổ ấm của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My hứa hẹn sẽ là một trong những biệt thự đáng mơ ước của giới cầu thủ Việt.
Từ góc nhìn phong cách sống, căn biệt thự của Văn Hậu – Hải My thể hiện sự cân bằng giữa sang trọng và bình yên. Không chỉ chú trọng thiết kế hiện đại, họ còn đặt yếu tố thiên nhiên và sự tiện nghi lên hàng đầu, để ngôi nhà trở thành nơi các thành viên tìm thấy sự thoải mái, an yên sau những ngày bận rộn.
Người hâm mộ đang rất mong chờ ngày vợ chồng Văn Hậu – Hải My chính thức "tân gia" và chia sẻ toàn cảnh không gian sống bạc tỷ này. Đối với nhiều người, đây không chỉ là một căn biệt thự mà còn là minh chứng cho hành trình xây dựng tổ ấm đầy tình yêu, nỗ lực và hạnh phúc viên mãn.
