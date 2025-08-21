Khu vườn 2.500 m2 đậm chất 'chữa lành' của H'Hen Niê

Theo hình ảnh được chia sẻ, căn nhà của H'Hen Niê không quá lộng lẫy. Cô cho biết thời gian sắp tới vẫn ưu tiên cho công việc. Với căn nhà này cô sẽ đầu tư theo kiểu tiện và phù hợp cho mình nhất. Còn việc có một căn nhà rất đẹp, đúng xu hướng thì ở thời điểm hiện tại chưa phù hợp để nghĩ đến.