Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Khu vườn 2.500 m2 đậm chất 'chữa lành' của H'Hen Niê

Thứ năm, 14:01 21/08/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê cho biết khu vườn rộng 2.500 m2 ở Đắk Lắk là nơi mang lại năng lượng tích cực cho cô mỗi khi trở về sau những bộn bề cuộc sống.

Khu vườn 2.500 m2 đậm chất 'chữa lành' của H'Hen Niê- Ảnh 1.

Sau chuỗi ngày bận rộn tại TP HCM, H’Hen Niê dành hai tuần về thăm quê ở tại buôn Sứt M'đưng, Quảng Phú (xã Cư Suê, huyện Cư M'gar cũ), tỉnh Đắk Lắk,. Ngoài căn nhà sàn truyền thống, khoảnh đất của gia đình H'Hen Niê còn có khu vườn cây ăn trái rộng 2.500 m2. Nàng hậu từng chi gần 2,5 tỷ đồng để tu sửa ngôi nhà kỷ niệm và cải tạo khu vườn, sau hai năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Khu vườn 2.500 m2 đậm chất 'chữa lành' của H'Hen Niê- Ảnh 2.

Khu vườn của gia đình H'Hen Niê đa số trồng các loại cây ăn trái như: mít, sầu riêng, bơ, tiêu, chòi mòi, xoài, chôm chôm, me, chanh dây, chuối, ổi, bưởi... đều tự tay bố mẹ cô trồng, có cây lớn hơn tuổi cả H'Hen Niê.

Khu vườn 2.500 m2 đậm chất 'chữa lành' của H'Hen Niê- Ảnh 3.

Hoa hậu có sở thích ra vườn hái rau, hái trái cây, làm rẫy... mỗi khi về nhà. 'Đó là cách giúp tôi bỏ lại những mệt mỏi, căng thẳng trong công việc hay chuyện tình cảm, nạp thêm nguồn năng lượng mới, để tâm trí thư giãn hoàn toàn', H'Hen Niê chia sẻ trên Ngôi sao.

Khu vườn 2.500 m2 đậm chất 'chữa lành' của H'Hen Niê- Ảnh 4.

H'Hen Niê và gia đình ăn tối ở khu vực phía trước nhà sàn.

Khu vườn 2.500 m2 đậm chất 'chữa lành' của H'Hen Niê- Ảnh 5.

Nhà sàn nằm giữa khu vườn đầy cây trái, tươi mát quanh năm. Bộ bàn ghế mây, nơi gia đình H'Hen Niê thường uống trà chiều ngắm cây cối xanh mát. Ảnh: Kiệt Cao

Khu vườn 2.500 m2 đậm chất 'chữa lành' của H'Hen Niê- Ảnh 6.

Bên hông nhà sàn dài 41 mét là nơi H'Hen Niê thường đứng ngắm trọn vẹn khu vườn. Ảnh: Kiệt Cao

Khu vườn 2.500 m2 đậm chất 'chữa lành' của H'Hen Niê- Ảnh 7.

Khu vườn trồng nhiều cây bơ booth, đặc sản của Đắk Lắk. Ảnh: Kiệt Cao

Khu vườn 2.500 m2 đậm chất 'chữa lành' của H'Hen Niê- Ảnh 8.

Cây chôm chôm có nhiều kỷ niệm thơ ấu cùng H'Hen Niê. Ảnh: Kiệt Cao

Khu vườn 2.500 m2 đậm chất 'chữa lành' của H'Hen Niê- Ảnh 9.

Một bữa ăn sáng lành mạnh, được sắp xếp ngay cạnh vườn. Ảnh: Kiệt Cao

Khu vườn 2.500 m2 đậm chất 'chữa lành' của H'Hen Niê- Ảnh 10.

Một góc thư giãn của H'Hen Niê. Bố mẹ cô cũng thích ngồi đây sau những giờ làm rẫy vất vả. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khu vườn 2.500 m2 đậm chất 'chữa lành' của H'Hen Niê- Ảnh 11.

Phòng khách giản dị, có gu thẩm mỹ cao, đẹp một cách tinh tế và mang lại cảm giác bình an. Ảnh: Kiệt Cao


Khu vườn 2.500 m2 đậm chất 'chữa lành' của H'Hen Niê- Ảnh 12.

Trước khi kết hôn vào cuối năm ngoái, H'Hen Niê được biết đến là một trong những hoa hậu đắt show nhất nhì, phủ sóng các sự kiện thời trang trong vai trò vedette, đảm nhiệm vai trò đại sứ cho nhiều thương hiệu, lấn sân sang điện ảnh. Mặc dù có mức thu nhập cao nhưng cô dành phần lớn tiền túi để thực hiện dự án cộng đồng và giúp đỡ gia đình, người thân. Trong khi nhiều nàng hậu khác thường khoe sở hữu nhà lầu, xe sang, đồ hiệu..., H’hen Niê vẫn giản dị như ngày nào.


Khu vườn 2.500 m2 đậm chất 'chữa lành' của H'Hen Niê- Ảnh 13.

Cuối năm 2024, Hoa hậu H'Hen Niê mới khoe ảnh tậu nhà riêng ở TP.HCM lên trang cá nhân. Căn nhà gồm nhiều tầng được xây theo phong cách tối giản, hiện đại, sử dụng tông trắng xám làm chủ đạo. Hen cho biết sau hơn 14 năm lập nghiệp và ở nhà thuê, cô mới tự mua được căn nhà này. Đây là ước mơ của cô từ khi mới xuống TP.HCM làm việc.


Khu vườn 2.500 m2 đậm chất 'chữa lành' của H'Hen Niê- Ảnh 14.

Theo hình ảnh được chia sẻ, căn nhà của H'Hen Niê không quá lộng lẫy. Cô cho biết thời gian sắp tới vẫn ưu tiên cho công việc. Với căn nhà này cô sẽ đầu tư theo kiểu tiện và phù hợp cho mình nhất. Còn việc có một căn nhà rất đẹp, đúng xu hướng thì ở thời điểm hiện tại chưa phù hợp để nghĩ đến.

2 bé song sinh của Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu gây sốt khi lộ diện tại biệt thự ở Tam Đảo2 bé song sinh của Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu gây sốt khi lộ diện tại biệt thự ở Tam Đảo

GĐXH - 2 nhóc tỳ nhà Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.


Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Công dụng và lợi ích của chiếc gương trong thang máy

Công dụng và lợi ích của chiếc gương trong thang máy

- 4 giờ trước

GĐXH - Trong thiết kế thang máy hiện đại, gương dường như đã trở thành một chi tiết quen thuộc và không thể thiếu. Tuy nhiên, ít ai thực sự hiểu rõ hết những công dụng và lợi ích đa chiều mà việc lắp gương trong thang máy mang lại.

Lý giải vì sao tháng 'cô hồn' lại là thời điểm tốt để mua nhà

Lý giải vì sao tháng 'cô hồn' lại là thời điểm tốt để mua nhà

- 5 giờ trước

GĐXH - Trong những năm trở lại đây thì quan niệm không nên mua nhà trong tháng cô hồn đã không còn nặng nề như trước. Rất nhiều khách hàng đã lựa chọn tháng cô hồn là thời điểm giao dịch tốt nhất trong năm.

Xua đuổi ‘vận đen’ tháng 'cô hồn' và cả quanh năm bằng các loại cây cảnh trừ tà nhưng tuyệt đẹp sau

Xua đuổi ‘vận đen’ tháng 'cô hồn' và cả quanh năm bằng các loại cây cảnh trừ tà nhưng tuyệt đẹp sau

- 9 giờ trước

GĐXH - Việc trồng cây xanh trước nhà không chỉ giúp làm đẹp nhà mà còn có thể mang lại nhiều điều tốt lành. Vậy theo quan niệm dân gian, loại cây nào được cho là có khả năng xua đuổi vận đen trong tháng cô hồn? Cùng khám phá bài viết sau.

Nếu muốn xuất hành, đại kỵ không nên đi ngày nào để tránh rủi ro

Nếu muốn xuất hành, đại kỵ không nên đi ngày nào để tránh rủi ro

- 21 giờ trước

GĐXH - Những ngày kiêng kỵ được xem là những ngày xấu, có thể đem lại đen đủi, thiệt hại hoặc mất mát. Trong những ngày này, người ta không chỉ kiêng kỵ xuất hành đi xa, mà còn tránh thực hiện những điều đại sự nhằm hạn chế tối đa rủi ro.

4 kiêng kỵ trong ăn uống cần biết để tránh bị mất đi vận may và tài vận

4 kiêng kỵ trong ăn uống cần biết để tránh bị mất đi vận may và tài vận

- 1 ngày trước

GĐXH - Nghi thức trong bữa ăn rất quan trọng. Quan niệm dân gian cho rằng nếu không cẩn thận thì sẽ mang điềm báo xui rủi. Do đó để tránh rủi ro cho gia đình thì người xưa dặn những cấm kỵ sau không được phạm khi ngồi vào mâm cơm, bàn ăn.

Tháng 7 âm lịch – tháng ‘cô hồn’ có nên nhập trạch? Lời khuyên cực bất ngờ của chuyên gia

Tháng 7 âm lịch – tháng ‘cô hồn’ có nên nhập trạch? Lời khuyên cực bất ngờ của chuyên gia

- 1 ngày trước

GĐXH – Tháng 7 âm lịch thường được dân gian gọi là tháng “cô hồn”, nhiều người kiêng kỵ nhập trạch hay khởi công xây dựng vì lo sợ không may mắn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, mọi người nên biết những điều dưới đây.

Đây là những vị trí cực xấu, nhà chật hẹp đến mấy cũng không nên đặt bàn thờ

Đây là những vị trí cực xấu, nhà chật hẹp đến mấy cũng không nên đặt bàn thờ

- 1 ngày trước

GĐXH - Khu vực thờ cúng là nơi linh thiêng, tôn nghiêm. Vì vậy, khu vực này được các gia đình rất chú trọng và lựa chọn vị trí đặt bàn thờ sao cho hợp phong thủy, tránh phạm phải những điểm hung hiểm.

Câu chuyện củ tỏi trừ tà trong tháng 7 cô hồn và cách dùng tỏi chuẩn phong thủy

Câu chuyện củ tỏi trừ tà trong tháng 7 cô hồn và cách dùng tỏi chuẩn phong thủy

- 1 ngày trước

GĐXH - Củ tỏi trong dân gian lưu truyền là giúp xua đuổi âm khí, trừ tà trong tháng 7 âm lịch (còn gọi là tháng cô hồn). Thật hư ra sao và cách dùng tỏi như thế nào để hợp lý cả về phong thủy lẫn tốt cho sức khỏe?

Mâm cúng và cách cúng lễ Vu Lan, 'cô hồn', những điều nên và không nên

Mâm cúng và cách cúng lễ Vu Lan, 'cô hồn', những điều nên và không nên

- 1 ngày trước

GĐXH - Ở nước ta, việc cúng Vu Lan, cô hồn tháng 7 được xem là một tín ngưỡng tâm linh, đã có từ rất lâu đời. Lễ cúng này là để những oan hồn, vong linh đã khuất trở về dương gian thăm gia đình. Hãy cùng tìm hiểu bài viết sau.

Những kiêng kỵ khi dùng đũa ăn bạn nên biết để tránh năng lượng xấu kéo tới

Những kiêng kỵ khi dùng đũa ăn bạn nên biết để tránh năng lượng xấu kéo tới

- 2 ngày trước

GĐXH - Đũa là vật dụng quen thuộc và quan trọng trong mỗi bữa ăn của người Việt. Tuy nhiên, việc dùng đũa có rất nhiều đại kỵ mà không phải ai cũng biết.

Xem nhiều

Tháng 7 âm lịch – tháng ‘cô hồn’ có nên nhập trạch? Lời khuyên cực bất ngờ của chuyên gia

Tháng 7 âm lịch – tháng ‘cô hồn’ có nên nhập trạch? Lời khuyên cực bất ngờ của chuyên gia

GĐXH – Tháng 7 âm lịch thường được dân gian gọi là tháng “cô hồn”, nhiều người kiêng kỵ nhập trạch hay khởi công xây dựng vì lo sợ không may mắn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, mọi người nên biết những điều dưới đây.

Những điều kiêng kỵ mỗi khi đi xe khách bạn nên biết để tránh bất an

Những điều kiêng kỵ mỗi khi đi xe khách bạn nên biết để tránh bất an

Đây là những vị trí cực xấu, nhà chật hẹp đến mấy cũng không nên đặt bàn thờ

Đây là những vị trí cực xấu, nhà chật hẹp đến mấy cũng không nên đặt bàn thờ

Câu chuyện củ tỏi trừ tà trong tháng 7 cô hồn và cách dùng tỏi chuẩn phong thủy

Câu chuyện củ tỏi trừ tà trong tháng 7 cô hồn và cách dùng tỏi chuẩn phong thủy

Những nơi nhiều năng lượng xấu trong tháng 'cô hồn' bạn cần biết để tránh càng xa càng tốt

Những nơi nhiều năng lượng xấu trong tháng 'cô hồn' bạn cần biết để tránh càng xa càng tốt

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top