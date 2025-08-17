2 bé song sinh của Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu gây sốt khi lộ diện tại biệt thự ở Tam Đảo
GĐXH - 2 nhóc tỳ nhà Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.
Sáng 15/8, MXH bùng nổ với loạt khoảnh khắc Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu bế con song sinh tắm nắng trong biệt thự ở Tam Đảo. Đây là lần đầu tiên 2 em bé của cặp sao hàng đầu Vbiz này lộ diện trước công chúng. Vì thế, mọi thông tin liên quan đến 2 nhóc tỳ nhà Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu nhận được sự chú ý đặc biệt.
Theo lời hàng xóm, 2 nhóc tỳ nhà Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu khá dạn dĩ, thỉnh thoảng được cặp sao đưa về Tam Đảo chơi với ông bà.
Theo chia sẻ của hàng xóm xung quanh, con của cặp sao là sinh đôi 1 trai 1 gái, tên ở nhà cực đáng yêu và rất thuần Việt, được đặt theo tên được đặt theo tên các loại cây quả quen thuộc trong vườn nhà, là Tre và Ớt. Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu thi thoảng đưa các con về quê Tam Đảo chơi với ông bà. 2 bé thường xuyên được người lớn bế ra ngoài tắm nắng, đi loanh quanh tận hưởng không khí mát mẻ. Mới hơn 1 tuổi, nhưng 2 nhóc tỳ đã rất dạn dĩ.
Căn nhà ở thời điểm trong quá trình thi công.
Trong nhà có lò sưởi cực kỳ ấm áp.
Trên trang cá nhân, Hoàng Thùy Linh nhiều năm trước thường xuyên chia sẻ một số khu vực trong nhà mỗi lần có dịp về quê, đặc biệt là vườn rau và sân thượng. Trong những khoảnh khắc này, cư dân mạng không khỏi trầm trồ vì khu vườn rộng rãi, ngập tràn rau củ. Khi cùng bạn bè về quê chơi, sân thượng trở thành nơi tổ chức tiệc BBQ cực xịn.
Cây cối um tùm đem lại cảm giác bình yên.
Hoàng Thùy Linh và đại gia đình từng đón những ngày cuối năm ở Tam Đảo.
Chiếc view nhìn từ biệt thự nhà Hoàng Thùy Linh cũng khiến nhiều người phải ghen tị. Bởi lẽ từ đây có thể nhìn ra những ngọn đồi trập trùng cùng với cây cối xanh mướt, đem lại cảm giác bình yên. Có lẽ chính vì lý do này mà nữ ca sĩ cũng thường xuyên check-in ở góc này để khoe với mọi người.
