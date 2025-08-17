2 bé song sinh của Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu gây sốt khi lộ diện tại biệt thự ở Tam Đảo

Sáng 15/8, MXH bùng nổ với loạt khoảnh khắc Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu bế con song sinh tắm nắng trong biệt thự ở Tam Đảo. Đây là lần đầu tiên 2 em bé của cặp sao hàng đầu Vbiz này lộ diện trước công chúng. Vì thế, mọi thông tin liên quan đến 2 nhóc tỳ nhà Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu nhận được sự chú ý đặc biệt.

Theo lời hàng xóm, 2 nhóc tỳ nhà Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu khá dạn dĩ, thỉnh thoảng được cặp sao đưa về Tam Đảo chơi với ông bà.

Theo chia sẻ của hàng xóm xung quanh, con của cặp sao là sinh đôi 1 trai 1 gái, tên ở nhà cực đáng yêu và rất thuần Việt, được đặt theo tên được đặt theo tên các loại cây quả quen thuộc trong vườn nhà, là Tre và Ớt. Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu thi thoảng đưa các con về quê Tam Đảo chơi với ông bà. 2 bé thường xuyên được người lớn bế ra ngoài tắm nắng, đi loanh quanh tận hưởng không khí mát mẻ. Mới hơn 1 tuổi, nhưng 2 nhóc tỳ đã rất dạn dĩ.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và đạt được nhiều tiếng vang, Hoàng Thùy Linh được cho là sở hữu khối tài sản đáng kể. Ngoài căn penthouse rộng đến đi mỏi chân ở TP.HCM, Hoàng Thùy Linh còn xây cho bố mẹ một biệt thự báo hiếu ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Khoảng hơn 2 năm trước, trên Phụ nữ Số, Eva và một số trang tin "nóng bỏng" với thông tin hàng xóm cho biết Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu đã tổ chức đám hỏi ở căn biệt thự này. Thời điểm rầm rộ thông tin này, Đen Vâu từng lên tiếng, không nhắc trực tiếp nhưng cũng không phủ nhận, còn Hoàng Thùy Linh thì im lặng.

Về biệt thự Tam Đảo, theo thông tin trên nhiều trang báo, toàn bộ 2 căn nhà với sân thượng đỏ này đều là của nhà Hoàng Thùy Linh. Được biết, biệt thự này được xây dựng trên một mảnh đất khá rộng rãi ở quê nội Hoàng Thùy Linh. Căn biệt thự do ông Hoàng Thanh Long - bố Hoàng Thùy Linh thiết kế, mẹ cô quán xuyến và quản lý trong quá trình thi công còn con gái lo chi phí.

Biệt thự được bao quanh bởi hoa đào. "Mình papa thiết kế và làm kết cấu. Mami thì lo lắng quán xuyến tất cả. Thế nên mình có vất vả một chút cũng thấy xứng đáng! Tự hào vì làm con của bố mẹ!" - Nữ ca sĩ từng khoe ảnh căn nhà trong thời gian xây dựng và chia sẻ.

Căn nhà ở thời điểm trong quá trình thi công.

Trong nhà có lò sưởi cực kỳ ấm áp.





Trên trang cá nhân, Hoàng Thùy Linh nhiều năm trước thường xuyên chia sẻ một số khu vực trong nhà mỗi lần có dịp về quê, đặc biệt là vườn rau và sân thượng. Trong những khoảnh khắc này, cư dân mạng không khỏi trầm trồ vì khu vườn rộng rãi, ngập tràn rau củ. Khi cùng bạn bè về quê chơi, sân thượng trở thành nơi tổ chức tiệc BBQ cực xịn.

Sân thượng phù hợp cho bữa tiệc nhỏ với không gian BBQ ấm cúng.

Cây cối um tùm đem lại cảm giác bình yên.

Hoàng Thùy Linh và đại gia đình từng đón những ngày cuối năm ở Tam Đảo.

Cô cùng bố bên nồi bánh chưng nghi ngút khói trong sự bình yên của không gian nơi đây.



Chiếc view nhìn từ biệt thự nhà Hoàng Thùy Linh cũng khiến nhiều người phải ghen tị. Bởi lẽ từ đây có thể nhìn ra những ngọn đồi trập trùng cùng với cây cối xanh mướt, đem lại cảm giác bình yên. Có lẽ chính vì lý do này mà nữ ca sĩ cũng thường xuyên check-in ở góc này để khoe với mọi người.

Nữ MC VTV gây bùng nổ khi dẫn 2 đại nhạc hội vừa qua, có bố mẹ đều làm ngành công an, hiện sống trong căn nhà thế nào? GĐXH - Sau khi kết hôn, MC Phí Linh cùng với ông xã Hoàng Linh đã dọn về căn hộ chung cư nhỏ nhắn và xinh xắn. Nơi đây cũng chứng kiến sự ra đời và lớn lên của bé Linkon, con gái đầu lòng của cặp đôi nổi tiếng.

Bình hoa cắm lúc 1h đêm của vợ Mạnh Trường có gì đặc biệt? GĐXH - Phương Phạm - bà xã Mạnh Trường rất yêu thích việc làm đẹp không gian sống và nhiều lần chia sẻ những clip cắm hoa trên mạng xã hội.



