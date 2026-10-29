Tin sao 29/10: Diệp Lâm Anh diện bikini 'bỏng mắt', nhan sắc Quỳnh Nga gây chú ý

Thứ năm, 20:00 29/10/2026 | Giải trí
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GĐXH - Diệp Lâm Anh khiến người hâm mộ trầm trồ trước hình ảnh diện bikini khoe vóc dáng gợi cảm, trong khi đó Quỳnh Nga xuất hiện với nhan sắc xinh tươi, ngọt ngào.

Diệp Lâm Anh diện bikini ' bỏng mắt ' và nhan sắc Quỳnh Nga gây chú ý - Ảnh 1.

Diệp Lâm Anh gây chú ý khi đăng loạt ảnh diện bikini khoe vóc dáng gợi cảm cùng thần thái cuốn hút.

Diệp Lâm Anh diện bikini ' bỏng mắt ' và nhan sắc Quỳnh Nga gây chú ý - Ảnh 2.

Trang phục đi biển phóng khoáng giúp ca sĩ khai thác tối đa thân hình gợi cảm, săn chắc.

Diệp Lâm Anh diện bikini ' bỏng mắt ' và nhan sắc Quỳnh Nga gây chú ý - Ảnh 3.

Hoa hậu Emoura Phạm chia sẻ loạt ảnh tại Đà Lạt, nơi cô đang có chuyến đi nghỉ dưỡng kết hợp với công việc.

Diệp Lâm Anh diện bikini ' bỏng mắt ' và nhan sắc Quỳnh Nga gây chú ý - Ảnh 4.

Hình ảnh du lịch đời thường của Emoura Phạm nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Diệp Lâm Anh diện bikini ' bỏng mắt ' và nhan sắc Quỳnh Nga gây chú ý - Ảnh 5.

Khánh Thi chia sẻ hình ảnh xinh tươi rạng rỡ cùng dòng trạng thái chia sẻ về triết lý sống mà cô tâm đắc. "Sau bao nhiêu cố gắng, Thi nghĩ điều khiến mình hạnh phúc là được sống cuộc đời mình đã chọn, làm điều mình yêu, ở bên người mình thương… mà trong lòng vẫn còn chỗ dành cho chính mình", Khánh Thi viết.

Diệp Lâm Anh diện bikini ' bỏng mắt ' và nhan sắc Quỳnh Nga gây chú ý - Ảnh 6.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm tham gia ba ngày cộng tu tại Lâm Đồng, dự lễ cầu an do bố cô - đại đức Thích Minh Đạt, chủ trì.

Diệp Lâm Anh diện bikini ' bỏng mắt ' và nhan sắc Quỳnh Nga gây chú ý - Ảnh 7.

Quỳnh Nga nhận về nhiều lời khen khi xuất hiện với diện mạo trẻ trung, rạng rỡ trong ảnh mới được cô chia sẻ trên trang cá nhân.

Diệp Lâm Anh diện bikini ' bỏng mắt ' và nhan sắc Quỳnh Nga gây chú ý - Ảnh 8.

Ca sĩ Ái Phương ghi điểm với phong cách thời trang trẻ trung, năng động và thần thái tươi mới trong loạt hình đời thường vừa chia sẻ.

(Ảnh FB nhân vật)

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