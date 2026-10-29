Tin sao 29/10: Diệp Lâm Anh diện bikini 'bỏng mắt', nhan sắc Quỳnh Nga gây chú ý

Khánh Thi chia sẻ hình ảnh xinh tươi rạng rỡ cùng dòng trạng thái chia sẻ về triết lý sống mà cô tâm đắc. "Sau bao nhiêu cố gắng, Thi nghĩ điều khiến mình hạnh phúc là được sống cuộc đời mình đã chọn, làm điều mình yêu, ở bên người mình thương… mà trong lòng vẫn còn chỗ dành cho chính mình", Khánh Thi viết.