Tin sao 29/10: Diệp Lâm Anh diện bikini 'bỏng mắt', nhan sắc Quỳnh Nga gây chú ý
GĐXH - Diệp Lâm Anh khiến người hâm mộ trầm trồ trước hình ảnh diện bikini khoe vóc dáng gợi cảm, trong khi đó Quỳnh Nga xuất hiện với nhan sắc xinh tươi, ngọt ngào.
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