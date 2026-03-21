Bỉm Hàn tiếp tục mở rộng thị phần tại Việt Nam, Lomoms có gì đáng chú ý?
Thiết kế mỏng nhẹ, chú trọng độ an toàn da liễu và phù hợp thể trạng trẻ em châu Á là những yếu tố giúp dòng sản phẩm này ngày càng được các gia đình trẻ quan tâm.
Thị trường tã bỉm nội địa Hàn Quốc tại Việt Nam luôn là thị trường sôi động và thu hút nhất đối với mẹ bỉm sữa, ghi nhận mức độ tăng trưởng mạnh, nhất là giai đoạn từ 2022 trở lại đây. Trong nhóm thương hiệu mới nổi ở phân khúc cao cấp cuối năm 2025 tại Việt Nam, Lomoms là cái tên được nhắc đến nhiều nhờ nền tảng doanh nghiệp phía sau và định hướng phát triển chuyên biệt theo nhu cầu ngày - đêm.
Nền tảng thương hiệu và sự bảo trợ từ hệ sinh thái Lotte
Lomoms thuộc sở hữu của công ty Daddy4Bebe (Hàn Quốc), thành lập từ năm 2017. Theo thông tin từ doanh nghiệp, thương hiệu nhận được sự hỗ trợ chiến lược và công nghệ trong hệ sinh thái của Lotte Group - tập đoàn đa ngành hàng đầu Hàn Quốc, nổi bật trong lĩnh vực bán lẻ và tiêu dùng.
Nhà sáng lập thương hiệu CEO Jeon từng có thời gian làm việc tại Lotte Home Shopping, đơn vị phân phối lớn tại Hàn Quốc. Đây được xem là lợi thế giúp thương hiệu am hiểu tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng khắt khe của thị trường nội địa.
Tại Việt Nam, sản phẩm được phân phối chính hãng bởi Công ty Cổ phần NGB Retail, đảm bảo nguồn gốc nhập khẩu rõ ràng và nhãn phụ theo quy định.
Xu hướng chuyên biệt hóa: Tách bỉm ngày - bỉm đêm
Thay vì phát triển một dòng "đa năng", Lomoms lựa chọn hướng đi chuyên biệt hóa theo thời điểm sử dụng - xu hướng đang được nhiều phụ huynh quan tâm.
- Air Kiki (ban ngày): Thiết kế mỏng nhẹ, ưu tiên sự linh hoạt khi bé vận động.
- Bambambam (ban đêm): Tăng cường dung lượng thấm hút và khả năng chống tràn đa chiều, phù hợp thời gian ngủ dài khi bé ít được thay bỉm.
- Nature Soft: Dòng bỉm cao cấp siêu mềm mại, cân bằng giữa độ mỏng và sức chứa, chỉ mỏng 2mm nhưng khả năng thấm hút đến 1400ml nước, có thể sử dụng linh hoạt cả ngày lẫn đêm.
Việc phân bổ rõ ràng giữa ban ngày và ban đêm giúp tối ưu trải nghiệm sử dụng, đồng thời hạn chế tình trạng phải "đánh đổi" giữa độ mỏng và khả năng giữ khô.
Lõi 5 lớp Air-laid SAP Paper tân tiến và thông số thấm hút ấn tượng
Lomoms ứng dụng cấu trúc lõi 5 lớp Air-laid SAP Paper. Thiết kế này cho phép:
- Phân tán chất lỏng theo chiều ngang
- Hạn chế hiện tượng dồn cục
- Duy trì bề mặt khô ráo sau khi thấm hút
- Thấm hút lên đến 1.500ml, đáp ứng nhu cầu sử dụng xuyên đêm đối với trẻ lớn.
Ngoài ra, sản phẩm sử dụng chất liệu Hot Air-Through với sợi mịn 0.6 denier, kết hợp hệ thống vi lỗ thoáng khí nhằm hỗ trợ lưu thông không khí và giảm cảm giác bí bách trong điều kiện thời tiết nóng ẩm.
Hệ thống chứng nhận an toàn
Bên cạnh cấu trúc sản phẩm, hệ thống kiểm định là yếu tố quan trọng trong phân khúc cao cấp.
Lomoms hiện sở hữu một số chứng nhận đáng chú ý:
- Dermatest (Đức): Đạt mức Excellent Sensitive 5 sao trong kiểm nghiệm da liễu.
- KATRI (Hàn Quốc): Chứng nhận tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dành cho sản phẩm dệt may và chăm sóc trẻ em.
- Ellead (Hàn Quốc): Thử nghiệm lâm sàng về độ lành tính trên da trẻ nhỏ.
Hàn Quốc vốn được biết đến là thị trường có quy chuẩn nghiêm ngặt đối với ngành hàng trẻ em. Do đó, việc đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định này là một trong những yếu tố củng cố vị thế của sản phẩm khi phân phối tại Việt Nam.
Thương hiệu vững nền tảng, sản phẩm tối ưu theo nhu cầu
Trong ngành hàng dành cho trẻ nhỏ, uy tín thương hiệu gắn liền với năng lực doanh nghiệp đứng phía sau. Với sự tham gia trong hệ sinh thái của Lotte Group, Lomoms có lợi thế về định hướng phát triển và tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng theo chuẩn nội địa Hàn.
Bên cạnh nền tảng đó, thương hiệu lựa chọn chuyên biệt hóa sản phẩm theo nhu cầu ngày - đêm, tối ưu cấu trúc mỏng nhẹ cho vận động ban ngày và tăng cường thấm hút cho thời gian ngủ dài. Cách tiếp cận này giúp Lomoms định vị rõ ràng ở phân khúc cao cấp trong xu hướng bỉm nội địa Hàn tại Việt Nam, kết hợp giữa nền tảng doanh nghiệp, hệ thống chứng nhận quốc tế và cấu trúc sản phẩm theo nhu cầu thực tế.
Hiện Lomoms đã được phân phối tại các đại lý, nhà phân phối chính hãng trên toàn quốc. Ngoài ra ba mẹ có thể thường xuyên cập nhật tin tức về thương hiệu và các sản phẩm Lomoms tại fanpage chính thức Lomoms Việt Nam.
Hotline Lomoms: 098 409 02 47
Công ty Cổ phần NGB Retail
Địa chỉ: Tầng 3 CT1, Khu đô thị Dream Town, đường 70 Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội.
