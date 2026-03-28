MPV 7 chỗ giá 445 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị đẳng cấp sánh ngang Mitsubishi Xpander, rẻ chỉ như Toyota Vios ở Việt Nam sẽ có giá ra sao?

MPV 7 chỗ đẹp sang trọng, trang bị đẳng cấp sánh ngang Mitsubishi Xpander

Carens Clavis EV,

Kia Ấn Độ đã tung ra bản cập nhật năm 2026 cho Carens Clavis EV, bổ sung thêm các phiên bản GT-Line và X-Line mới, đồng thời giới thiệu cấu hình 6 chỗ ngồi. Bản cập nhật này tập trung vào việc mang đến nhiều lựa chọn hơn về thiết kế và cách bố trí nội thất.

Trước đây, Carens Clavis EV chỉ được cung cấp dưới dạng MPV 7 chỗ, không giống như phiên bản động cơ đốt trong (ICE) vốn đã có tùy chọn 6 chỗ. Với bản cập nhật lần này, Kia đã bổ sung cấu hình 6 chỗ với hàng ghế thứ hai dạng ghế độc lập (captain seats), có mặt trên nhiều phiên bản như HTX (E), HTX, HTX+, GTX, GTX+ và X-Line. Cấu hình 7 chỗ vẫn tiếp tục được cung cấp trên các phiên bản GTX, GTX+ và X-Line.

Các phiên bản GT-Line mới (GTX và GTX+) mang đến một số thay đổi về ngoại hình như thiết kế mâm hợp kim mới, cùm phanh sơn màu xanh lá (lime) và bàn đạp kim loại. Trong khi đó, phiên bản X-Line Extended Range có các chi tiết ngoại thất tối màu hơn, với các hoàn thiện như Dark Gun Metal và Aurora Black Pearl.

Về trang bị, Kia đã bổ sung các tính năng như chìa khóa kỹ thuật số (Digital Key) và công nghệ sưởi pin trên các phiên bản cao cấp như GTX+ và X-Line. Các phiên bản tiêu chuẩn cũng được nâng cấp với mâm hợp kim khí động học 16 inch màu đen bóng. Cả hai dòng GT-Line và X-Line đều có giá cao hơn 50.000 Rs so với các phiên bản nền tảng. Cụ thể, GTX được phát triển từ phiên bản HTX 51,4 kWh, còn GTX+ và X-Line dựa trên bản HTX+ 51,4 kWh.

Về mặt cơ khí, không có thay đổi nào. Carens Clavis EV tiếp tục cung cấp hai tùy chọn pin: 42 kWh và 51,4 kWh, cho phạm vi hoạt động công bố lần lượt hơn 404 km và 490 km. Phạm vi thực tế ước tính khoảng 380 km. Động cơ điện cho công suất 133 mã lực với pin nhỏ và 169 mã lực với pin lớn, trong khi mô-men xoắn vẫn giữ nguyên ở mức 255 Nm.

Giá bán của Carens Clavis EV sau khi cập nhật dao động từ 17,99 lakh Rs (khoảng 445 triệu đồng) đến 24,99 lakh Rs (tương đương 619 triệu đồng), tùy thuộc vào phiên bản và cấu hình pin.

Hiện chưa thấy Kia có kế hoạch phân phối, bán Carens Clavis EV tại Việt Nam.

Kia Carens là dòng xe MPV 7 chỗ mang phong cách SUV hiện đại, rộng rãi, phù hợp gia đình, đang được bán tại Việt Nam với 7 phiên bản, giá từ 589 - 859 triệu đồng (tháng 3/2026). Xe nổi bật với 3 tùy chọn động cơ (1.5L xăng, 1.4L Turbo, 1.5L Diesel), hộp số MT/IVT/7DCT, cùng nhiều trang bị tiện nghi, an toàn cao cấp. Hi vọng trong tương lai gần, Kia Carens Clavis EV cũng sẽ được phân phối tại Việt Nam, tăng thêm lựa chọn cho người dùng.



Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ hiện đại.