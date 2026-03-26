MPV 7 chỗ giá 489 triệu đồng của Hyundai về đại lý Việt đẹp long lanh, trang bị sánh ngang Mitsubishi Xpander, rẻ nhất phân khúc

SUV hạng B giá 255 triệu đồng thiết kế sang chảnh, động cơ 1.0L tăng áp, nội thất xịn ngang xe sang, rẻ hơn xe hạng A Kia Morning và Hyundai Grand i10 GĐXH - SUV hạng B thu hút sự chú ý mạnh mẽ khi sở hữu mức giá khởi điểm chỉ từ 255 triệu đồng, thấp hơn cả những mẫu xe đô thị hạng A như Kia Morning và Hyundai Grand i10.

MPV 7 chỗ của Hyundai về đại lý Việt đẹp long lanh, trang bị sánh ngang Mitsubishi Xpander

Để chuẩn bị cho màn ra mắt chính thức tại thị trường Việt Nam vào ngày 24/3/2026, hiện tại các đại lý chính hãng của Hyundai đã bắt đầu đón nhận lô xe Stargazer facelift (nâng cấp giữa vòng đời) mới 2026. Đây là một thông tin rất đáng lưu ý không chỉ với khách hàng Việt, mà còn cả với các đối thủ của Hyundai Stargazer trong phân khúc MPV cỡ nhỏ như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross hay Honda BR-V.

Sự thay đổi dễ nhận thấy nhất ở phiên bản facelift 2026 của Hyundai Stargazer là về ngoại hình. Mẫu xe này có thể khiến nhiều người liên tưởng tới Hyundai Palisade thế hệ mới khi sở hữu đầu xe ngày càng phẳng và dài, đi kèm với đó là mặt ca-lăng mở rộng và đèn chạy ban ngày hình chữ “H”. Logo Hyundai dạng ẩn được tích hợp trên tấm ốp màu đen bóng, nối liền đèn pha LED choá phản xạ được đặt khá cao.

Ở phía sau, Hyundai Stargazer được trang bị đèn hậu LED đứt đoạn, tích hợp vào đuôi xe có thiết kế vuông vức hơn đời cũ. Để giúp ngoại hình của mẫu MPV 7 chỗ thêm phần khoẻ khoắn, nhà sản xuất trang bị cho mẫu xe này cản trước/sau mạ bạc.





Dàn chân của Hyundai Stargazer 2026 phiên bản Đặc biệt và Cao cấp có chút khác biệt. Trong khi phiên bản Đặc biệt dùng bộ la-zăng 16 inch màu bạc có thiết kế 5 chấu đơn, thì phiên bản Cao cấp lại sử dụng la-zăng 17 inch phay kim cương. Chỉ có phiên bản đắt tiền nhất mới được trang bị phanh đĩa phía sau.

Không chỉ thay đổi về thiết kế, Hyundai Stargazer 2026 cũng được nhà sản xuất điều chỉnh về kích thước. Trong khi chiều rộng và chiều cao không thay đổi thì chiều dài tổng thể của mẫu xe này giờ đây đã đạt tới mốc 4.575 mm, tức là lớn hơn 80 mm so với Stargazer đời cũ. Hyundai Stargazer còn sở hữu trục cơ sở nhỉnh hơn các đối thủ như Toyota Veloz Cross hay Mitsubishi Xpander, đạt mức 2.780 mm.

Nhờ có chiều dài cơ sở lớn, không gian nội thất của Hyundai Stargazer 2026 được xếp vào top rộng rãi bậc nhất phân khúc. Phần táp-lô sau khi được cải tiến gây chú ý với cặp màn hình liền khối có cùng kích thước 10,25 inch với vai trò bảng đồng hồ và hệ thống thông tin giải trí. Màn hình thông tin giải trí không chỉ hỗ trợ kết nối không dây Android Auto/Apple CarPlay mà còn tích hợp dữ liệu bản đồ độc quyền cho thị trường Việt Nam.

Cụm phím điều khiển hệ thống thông tin giải trí và điều hoà trên Hyundai Stargazer 2026 đã được hãng xe Hàn Quốc cập nhật, riêng phiên bản Cao cấp giờ đây có bảng điều khiển dạng cảm ứng và điều hoà tự động. Bên cạnh đó, các vị trí chứa đồ trong xe giờ đây cũng được thiết kế thực dụng và thông minh hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh các nâng cấp nói trên, Hyundai Stargazer 2026 cũng phải “hy sinh” một số tiện nghi so với đời trước. Những “hy sinh” này bao gồm việc chuyển sang dùng ghế da pha nỉ thay vì ghế da, hệ thống âm thanh chỉ còn 6 loa thường thay vì 8 loa Bose như trước. Sạc không dây và lẫy chuyển số cũng đã bị cắt giảm. Ngoài ra, nếu trước đây ngay từ phiên bản Đặc biệt đã có phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold, thì giờ đây trang bị này chỉ có trên bản Cao cấp.





Hyundai Stargazer 2026 mới sẽ có các tiện ích để phục vụ riêng cho hành khách ở hàng ghế sau, bao gồm cổng sạc USB Type-C, bàn gập, bệ tỳ tay trung tâm và cửa gió điều hoà độc lập.

Các trang bị an toàn trên Hyundai Stargazer 2026 đủ ấn tượng để lấn át của Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross. Cụ thể thì phiên bản Cao cấp của Hyundai Stargazer mới giờ đây là mẫu MPV cỡ nhỏ có gói ADAS đầy đủ nhất thị trường Việt Nam, với những tính năng tiên tiến như: Hỗ trợ cảnh báo xe phía trước di chuyển, đèn pha thích ứng tự động, cảnh báo mở cửa an toàn, hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước/phía sau/điểm mù 2 bên, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng có Stop & Go.

Chưa hết, tuỳ theo phiên bản mà Hyundai Stargazer 2026 sẽ có 2 hoặc 6 túi khí. Ngoại trừ cảm biến sau và camera lùi được tích hợp sẵn theo xe, riêng phiên bản Cao cấp còn được bổ sung dàn cảm biến phía trước.

Sức mạnh của Hyundai Stargazer 2026 sẽ được cung cấp bởi động cơ xăng dung tích 1.5L, hút khí tự nhiên, có công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động vô cấp CVT. Khi điều khiển Hyundai Stargazer 2026, người dùng có thể tuỳ chọn các chế độ lái Thông minh, Thể thao, Thông thường và Tiết kiệm.

Giá MPV 7 chỗ Hyundai Stargazer 2026

Theo như một số nhân viên tư vấn bán hàng tiết lộ, ngoài phiên bản tiêu chuẩn giữ nguyên mức giá 489 triệu đồng như đời cũ, Hyundai Stargazer 2026 mới còn có phiên bản Đặc biệt và Cao cấp dự kiến sẽ được phân phối với mức giá lần lượt tương ứng là 569 triệu đồng và 615 triệu đồng.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ hiện đại.