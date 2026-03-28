Hà Nội: Diễn biến giá biệt thự tại phường Sơn Tây, Tùng Thiện và xã Đoài Phương tháng 3/2026
GĐXH - Dù không có sự tăng trưởng mạnh như nhiều khu vực khác, tuy nhiên giá nhà đất, đặc biệt giá biệt thự trên địa bàn thị xã Sơn Tây (cũ), thành phố Hà Nội vẫn duy trì ở mức giá tích cực.
Diễn biến giá biệt thự tại thị xã Sơn Tây cũ
Tại thời điểm tháng 3/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, lượng thông tin rao bán biệt thự, liền kề trên địa bàn các xã, phường mới được sáp nhập từ thị xã Sơn Tây cũ không quá rầm rộ nhưng lại gây chú ý khi giá bán vẫn duy trì ở ngưỡng ổn định, dao động từ 60 đến hơn 100 triệu đồng/m2.
Đơn cử có thể kể đến căn biệt thự thiết kế 4 tầng, rộng 145m2 tại khu đô thị HUD Sơn Tây, phường Sơn Tây (tức Phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây cũ) hiện đang được rao bán với giá 16,82 tỷ đồng, tương đương 116 triệu đồng/m2.
Cũng tại dự án HUD, căn liền kề rộng 98,5m2 hiện cũng đang được rao bán với giá 9,1 tỷ đồng, tương đương 92,39 triệu đồng/m2.
Tại khu đô thị Thiên Mã Hòa Lạc Premier Residence, đường Quốc lộ 21, xã Đoài Phương (tức xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây cũ) căn biệt thự liền kề thiết kế 5 tầng, rộng 75m2 hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 4,75 tỷ đồng, tương đương 63,33 triệu đồng/m2.
Như vậy, theo khảo sát, dù mức giá không quá cao, lượng giao dịch không quá rầm rộ, tuy nhiên giá biệt thự nói riêng, giá nhà nói chung trên địa bàn thị xã Sơn Tây cũng vẫn duy trì được sức nóng, đây vẫn là kênh đầu tư hiệu quả của nhiều người hiện nay.
3 xã, phường mới được sáp nhập từ thị xã Sơn Tây
Phường Sơn Tây
Hiện nay, phường Sơn Tây được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phú Thịnh, Ngô Quyền, Viên Sơn và xã Đường Lâm thuộc thị xã Sơn Tây cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Trung Hưng, Sơn Lộc thuộc thị xã Sơn Tây cũ và một phần diện tích tự nhiên dân số của xã Thanh Mỹ thuộc thị xã Sơn Tây cũ.
Phường Tùng Thiện
Phường Tùng Thiện hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Xuân Khanh, Trung Sơn Trầm và xã Xuân Sơn thuộc thị xã Sơn Tây cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của xã Thanh Mỹ thuộc thị xã Sơn Tây cũ và một phần diện tích tự nhiên, dân số của các phường Trung Hưng, Sơn Lộc thuộc thị xã Sơn Tây cũ.
Xã Đoài Phương
Sau sáp nhập, xã Đoài Phương được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Kim Sơn, Sơn Đông thuộc thị xã Sơn Tây; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của xã Cổ Đông thuộc thị xã Sơn Tây.
Giá xe máy Honda giảm mạnh, SH rẻ khó tin, SH Mode, Vision thấp chưa từng thấyGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá xe máy Honda tháng 3/2026 giảm cực mạnh do nhu cầu mua xe của người dân không cao, nhiều mẫu xe được đại lý bán dưới giá đề xuất, trong đó có cả Vision, SH, Air Blade…
MPV 7 chỗ giá 445 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị đẳng cấp sánh ngang Mitsubishi Xpander, rẻ chỉ như Toyota Vios ở Việt Nam sẽ có giá ra sao?Giá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - MPV sở hữu thiết kế sang trọng, có 2 cấu hình 6 chỗ và 7 chỗ, giá bán chỉ từ 445 triệu đồng.
Giá vàng hôm nay 28/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng giảm ra sao?Giá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn tăng 1,2 triệu đồng/lượng.
Ô tô hybrid tại Việt Nam giảm giá mạnh tới 300 triệu đồng: Honda Civic, Hyundai Santa Fe, Toyota Yaris Cross rẻ hiếm thấyGiá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Ô tô hybrid tại Việt Nam bất ngờ được điều chỉnh giá mạnh, nhiều mẫu xe quen thuộc như Honda Civic e:HEV RS, Hyundai Santa Fe Hybrid hay Toyota Yaris Cross HEV đồng loạt nhận ưu đãi lớn, trong đó có mẫu giảm tới hơn 300 triệu đồng, khiến phân khúc này trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
Giá 13 triệu đồng, nên mua iPhone 14 Pro Max cũ hay iPhone 14 mới?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - iPhone 14 đang là chiếc iPhone mới đập hộp thuộc loại rẻ nhất nhì trong khi đó, iPhone 14 Pro Max lại nổi bật với mức giá tương đương nhưng là hàng cũ.
Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay (27/3): Đồng bạc xanh chững nhịp, 'chợ đen' vẫn neo caoGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 27/3, tỷ giá USD/VND có xu hướng điều chỉnh nhẹ khi cả thị trường trong nước và quốc tế đều ghi nhận trạng thái “chững lại” sau những phiên biến động mạnh.
Hà Nội: Giá nhà mặt phố tại phường Sơn Tây, Tùng Thiện và xã Đoài Phương tăng nhiệt tháng 3/2026Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 3 xã, phường mới: Sơn Tây, Tùng Thiện và Đoài Phương được hình thành từ thị xã Sơn Tây cũ cũng thiết lập mặt bằng giá mới.
Thực tế xe ga 150cc giá 59 triệu đồng của Honda có ABS và TCS như SH, rẻ hơn SH Mode, cạnh tranh Air BladeGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 150cc lập tức thu hút sự chú ý của công chúng khi sở hữu trang bị an toàn như Honda SH, trong khi giá bán lại khá rẻ.
Giá vàng hôm nay 27/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng giảm ra sao?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tiếp tục lùi sâu rời mốc 170 triệu đồng/lượng, rồi tăng trở lại.
Trải nghiệm SUV hạng A Kia Sonet giá 242 triệu đồng thiết kế đẹp, trang bị tiện nghi, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ gây sốt thị trườngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - SUV hạng A Kia Sonet phiên bản mới với mức giá siêu rẻ chỉ 242 triệu đồng, rẻ hơn cả những mẫu ô tô điện cỡ nhỏ hiện nay nhằm thu hút khách hàng.
Giá vàng hôm nay 27/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng giảm ra sao?Giá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tiếp tục lùi sâu rời mốc 170 triệu đồng/lượng, rồi tăng trở lại.