Hà Nội: Diễn biến giá biệt thự tại phường Sơn Tây, Tùng Thiện và xã Đoài Phương tháng 3/2026

Diễn biến giá biệt thự tại thị xã Sơn Tây cũ

Tại thời điểm tháng 3/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, lượng thông tin rao bán biệt thự, liền kề trên địa bàn các xã, phường mới được sáp nhập từ thị xã Sơn Tây cũ không quá rầm rộ nhưng lại gây chú ý khi giá bán vẫn duy trì ở ngưỡng ổn định, dao động từ 60 đến hơn 100 triệu đồng/m2.

Đơn cử có thể kể đến căn biệt thự thiết kế 4 tầng, rộng 145m2 tại khu đô thị HUD Sơn Tây, phường Sơn Tây (tức Phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây cũ) hiện đang được rao bán với giá 16,82 tỷ đồng, tương đương 116 triệu đồng/m2.

Cũng tại dự án HUD, căn liền kề rộng 98,5m2 hiện cũng đang được rao bán với giá 9,1 tỷ đồng, tương đương 92,39 triệu đồng/m2.

Tại khu đô thị Thiên Mã Hòa Lạc Premier Residence, đường Quốc lộ 21, xã Đoài Phương (tức xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây cũ) căn biệt thự liền kề thiết kế 5 tầng, rộng 75m2 hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 4,75 tỷ đồng, tương đương 63,33 triệu đồng/m2.

Như vậy, theo khảo sát, dù mức giá không quá cao, lượng giao dịch không quá rầm rộ, tuy nhiên giá biệt thự nói riêng, giá nhà nói chung trên địa bàn thị xã Sơn Tây cũng vẫn duy trì được sức nóng, đây vẫn là kênh đầu tư hiệu quả của nhiều người hiện nay.

3 xã, phường mới được sáp nhập từ thị xã Sơn Tây

Phường Sơn Tây

Hiện nay, phường Sơn Tây được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phú Thịnh, Ngô Quyền, Viên Sơn và xã Đường Lâm thuộc thị xã Sơn Tây cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Trung Hưng, Sơn Lộc thuộc thị xã Sơn Tây cũ và một phần diện tích tự nhiên dân số của xã Thanh Mỹ thuộc thị xã Sơn Tây cũ.

Phường Tùng Thiện

Phường Tùng Thiện hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Xuân Khanh, Trung Sơn Trầm và xã Xuân Sơn thuộc thị xã Sơn Tây cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của xã Thanh Mỹ thuộc thị xã Sơn Tây cũ và một phần diện tích tự nhiên, dân số của các phường Trung Hưng, Sơn Lộc thuộc thị xã Sơn Tây cũ.

Xã Đoài Phương

Sau sáp nhập, xã Đoài Phương được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Kim Sơn, Sơn Đông thuộc thị xã Sơn Tây; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của xã Cổ Đông thuộc thị xã Sơn Tây.

