Bắc Ninh: Đất nông nghiệp bao nhiêu m2 thì được tách sổ đỏ năm 2026
GĐXH - Hiện nay, căn cứ theo quy định số 32/2024/QĐ – UBND tỉnh Bắc Ninh, đất nông nghiệp sau tách thửa phải có diện tích tối thiểu 360m2 thì mới được cấp sổ đỏ.
Tách thửa, hợp thửa đất là nhu cầu của nhiều người dân hiện nay. Căn cứ theo Luật Đất đai 2024, các thửa đất sau khi tách thửa phải bảo đảm diện tích tối thiểu với loại đất đang sử dụng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Tại Bắc Ninh, căn cứ theo quyết định số 32/2024/QĐ – UBND tỉnh Bắc Ninh được ban hành ngày 20/9/2024 đã quy định rõ điều kiện về diện tích tối thiểu khi tách thửa đất, hợp thửa đối với đất nông nghiệp.
Cụ thể, theo điều 10, quyết định 32/2024/QĐ – UBND tỉnh Bắc Ninh, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất; công nhận quyền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp ổn định có nhu cầu tách thửa để thực hiện quyền theo quy định thì diện tích của thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách thửa ít nhất là 360 m². Trường hợp tách thửa để chia, tách nhân khẩu, định xuất hoặc lao động đã được giao, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp thì diện tích của thửa đất mới tách và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách phải có diện tích tối thiểu bằng diện tích giao, công nhận cho 01 nhân khẩu, định xuất hoặc lao động theo chính sách giao đất làm kinh tế gia đình cộng với diện tích đất đã giao ruộng ổn định lâu dài cho nhân khẩu, định xuất hoặc lao động theo phương án giao đất nông nghiệp ổn định lâu dài đã thực hiện trước đây.
Đối với đất phi nông nghiệp, căn cứ theo điều 11 quyết định này, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất Nhà nước cho thuê hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất để làm cơ sở sản xuất kinh doanh khi tách thửa, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa là diện tích theo dự án sản xuất kinh doanh và theo quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch chi tiết đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Các tổ chức kinh tế sử dụng đất được Nhà nước cho thuê hoặc được giao đất có thu tiền sử dụng đất làm cơ sở sản xuất kinh doanh khi tách thửa do thu hẹp sản xuất, chia, tách, chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất, chuyển nhượng, góp vốn bằng tài sản gắn liền với một phần diện tích thì diện tích tối thiểu sau khi tách thửa là diện tích theo dự án sản xuất, kinh doanh và theo quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết thì diện tích tối thiểu sau khi tách thửa không nhỏ hơn 3.000 m².
Đối với tổ chức hành chính sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, các tổ chức khác khi tách thửa, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa là diện tích theo dự án đầu tư xây dựng công trình và theo quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Bên cạnh đó, việc tách thửa phải đảm bảo các nguyên tắc, điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 220 của Luật Đất đai 2024 và Điều 8 quyết định số 32/2024/QĐ – UBND tỉnh Bắc Ninh.
