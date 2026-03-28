Chính phủ tạm ứng 8.000 tỷ đồng cho Quỹ Bình ổn xăng dầu, nhằm hạn chế biến động giá nhiên liệu trong nước
GĐXH - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 69/NQ-CP về việc tạm ứng 8.000 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 để bổ sung cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.
Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 27/3/2026, nhằm tăng dư địa điều hành, hạn chế biến động giá trong nước và góp phần kiểm soát lạm phát trong bối cảnh thị trường năng lượng còn nhiều bất ổn.
Theo nội dung Nghị quyết, số tiền tạm ứng lên tới 8.000 tỷ đồng, được lấy từ phần tăng thu ngân sách trung ương năm 2025.
Khoản kinh phí này sẽ được bổ sung vào dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 và giao cho Bộ Công Thương quản lý, sử dụng theo đề xuất của Bộ Tài chính. Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành Quyết định cụ thể để triển khai việc bổ sung dự toán, đảm bảo nguồn vốn được phân bổ đúng mục tiêu.
Nguyên tắc sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tiếp tục được nhấn mạnh là phải công khai, minh bạch và hướng tới mục tiêu hạn chế những biến động giá bất thường trên thị trường trong nước. Việc trích lập và sử dụng quỹ sẽ được thực hiện linh hoạt, bám sát diễn biến thực tế của giá xăng dầu thế giới.
Bộ Công Thương được giao quyền chủ động xây dựng và triển khai các phương án điều hành quỹ. Tùy theo mức độ biến động của giá nhiên liệu, cơ quan này sẽ quyết định mức chi cụ thể cho từng loại xăng, dầu (tính theo đồng/lít hoặc kg), qua đó góp phần giữ ổn định mặt bằng giá trong nước.
Với vai trò quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu và cân đối cung – cầu thị trường, Bộ Công Thương cũng chịu trách nhiệm tổ chức việc tạm ứng nguồn vốn này đến các thương nhân đầu mối.
Đồng thời, cơ quan này phải xây dựng các kịch bản điều hành giá phù hợp, bao gồm cả kế hoạch hoàn trả ngân sách sau khi thị trường ổn định trở lại.
Thời hạn hoàn trả tối đa là 12 tháng kể từ khi có quyết định trích lập quỹ để bù lại nguồn ngân sách đã tạm ứng.
Bên cạnh đó, Bộ Công Thương sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện đúng quy định về trích lập quỹ cũng như nghĩa vụ hoàn trả ngân sách.
Trong trường hợp nguồn quỹ đã sử dụng hết mà giá xăng dầu thế giới vẫn tiếp tục tăng do các yếu tố bất ổn như xung đột địa chính trị, ảnh hưởng tới kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, Bộ Công Thương sẽ đánh giá tình hình và đề xuất các giải pháp bổ sung. Trong đó, không loại trừ khả năng tiếp tục đề nghị tạm ứng thêm ngân sách cho quỹ, trên cơ sở tổng hợp và báo cáo của Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền xem xét.
Về phía Bộ Tài chính, cơ quan này có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong việc hướng dẫn, theo dõi và giám sát quá trình thực hiện. Đồng thời đảm bảo việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tuân thủ các quy định về minh bạch và hiệu quả.
