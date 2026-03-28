Cảnh báo nóng tới khách hàng mua bán vàng của Bảo Tín Minh Châu

Bảo Tín Minh Châu gửi cảnh báo tới khách hàng mua bán vàng

Ngày hôm nay (28/3), Bảo Tín Minh Châu (BTMC) đã gửi thông báo tới khách hàng qua tài khoản zalo tích vàng của thương hiệu.

Các fanpage giả mạo thương hiệu BTMC

Theo Bảo Tín Minh Châu, hiện nay nhiều đối tượng đã lập Fanpage có tích xanh giả mạo thương hiệu của BTMC để đăng tải thông tin giả, thực hiện các hành vi lừa đảo như đặt lịch, đăng kí mua vàng online, đăng kí thông tin cá nhân và chuyển khoản trước để giữ suất, tri ân nhận quà...

Để bảo vệ quyền lợi và tài sản của khách hàng, BTMC khuyến cáo: BTMC không yêu cầu khách hàng chuyển khoản đặt cọc qua các số tài khoản cá nhân; BTMC không bán online vàng miếng và nhẫn tròn trơn; BTMC chỉ giao dịch với 1 tài khoản dúng tên Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu; BTMC chỉ giao dịch trực tiếp tại các cơ sở kinh doanh của công ty.

Công an Hà Nội cũng đã từng cảnh báo về một tài khoản facebook có tên "Bảo Tín Minh Châu"

Trước đó, vào tháng 1/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cũng đã thông báo việc hiện nay xuất hiện các trang facebook giả mạo, thường sao chép hình ảnh, nhận diện thông tin, dùng tên, ảnh đại diện, ảnh bìa, các bài viết tương tự của fanpage chính thống Bảo Tín Minh Châu để đánh lừa khách hàng có nhu cầu mua vàng, trang sức; gửi đường link, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển khoản nhận "quà tặng" giả, tổ chức các chương trình khuyến mãi không có thật, dụ dỗ khách hàng chuyển tiền, đặt cọc.

Để phòng tránh lừa đảo, cơ quan này khuyến cáo người dân:

- Cần tìm hiểu kỹ, các chính sách bán hàng của từng doanh nghiệp thông qua đại lý, cửa hàng hoặc kênh thông tin chính thức đã công bố như: đường dây nóng, trang web của công ty.

- Trước khi trao đổi công việc hoặc thực hiện hoạt động giao dịch trên mạng xã hội Facebook, cần thiết phải kiểm tra nội dung "Tính minh bạch của trang" đối với các tài khoản Facebook, các Trang Fanpage (kể cả có sử dụng tài khoản tích xanh) để làm rõ lịch sử hoạt động của tài khoản và làm rõ có chạy quảng cáo hay không. Thông thường các trang giả mạo mới được tạo lập hoặc đổi tên trong thời gian gần đây.