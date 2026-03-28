Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Cảnh báo nóng tới khách hàng mua bán vàng của Bảo Tín Minh Châu

Thứ bảy, 14:40 28/03/2026 | Bảo vệ người tiêu dùng
K.N (th)
K.N (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bảo Tín Minh Châu khuyến cáo khách hàng tuyệt đối cảnh giác khi thực hiện các giao dịch mua bán vàng, đặc biệt là giao dịch qua mạng.

Bảo Tín Minh Châu gửi cảnh báo tới khách hàng mua bán vàng

Ngày hôm nay (28/3), Bảo Tín Minh Châu (BTMC) đã gửi thông báo tới khách hàng qua tài khoản zalo tích vàng của thương hiệu.

Bảo Tín Minh Châu cảnh báo nóng tới khách hàng mua bán vàng - Ảnh 1.

Các fanpage giả mạo thương hiệu BTMC

Theo Bảo Tín Minh Châu, hiện nay nhiều đối tượng đã lập Fanpage có tích xanh giả mạo thương hiệu của BTMC để đăng tải thông tin giả, thực hiện các hành vi lừa đảo như đặt lịch, đăng kí mua vàng online, đăng kí thông tin cá nhân và chuyển khoản trước để giữ suất, tri ân nhận quà...

Để bảo vệ quyền lợi và tài sản của khách hàng, BTMC khuyến cáo: BTMC không yêu cầu khách hàng chuyển khoản đặt cọc qua các số tài khoản cá nhân; BTMC không bán online vàng miếng và nhẫn tròn trơn; BTMC chỉ giao dịch với 1 tài khoản dúng tên Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu; BTMC chỉ giao dịch trực tiếp tại các cơ sở kinh doanh của công ty.

Công an Hà Nội cũng đã từng cảnh báo về một tài khoản facebook có tên "Bảo Tín Minh Châu"

Trước đó, vào tháng 1/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cũng đã thông báo việc hiện nay xuất hiện các trang facebook giả mạo, thường sao chép hình ảnh, nhận diện thông tin, dùng tên, ảnh đại diện, ảnh bìa, các bài viết tương tự của fanpage chính thống Bảo Tín Minh Châu để đánh lừa khách hàng có nhu cầu mua vàng, trang sức; gửi đường link, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển khoản nhận "quà tặng" giả, tổ chức các chương trình khuyến mãi không có thật, dụ dỗ khách hàng chuyển tiền, đặt cọc.

Để phòng tránh lừa đảo, cơ quan này khuyến cáo người dân:

- Cần tìm hiểu kỹ, các chính sách bán hàng của từng doanh nghiệp thông qua đại lý, cửa hàng hoặc kênh thông tin chính thức đã công bố như: đường dây nóng, trang web của công ty.

- Trước khi trao đổi công việc hoặc thực hiện hoạt động giao dịch trên mạng xã hội Facebook, cần thiết phải kiểm tra nội dung "Tính minh bạch của trang" đối với các tài khoản Facebook, các Trang Fanpage (kể cả có sử dụng tài khoản tích xanh) để làm rõ lịch sử hoạt động của tài khoản và làm rõ có chạy quảng cáo hay không. Thông thường các trang giả mạo mới được tạo lập hoặc đổi tên trong thời gian gần đây.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top