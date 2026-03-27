Hatchback giá 250 triệu đồng của Honda trang bị thực dụng, nội thất tiện nghi, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 khiến chị em mê mẩn
GĐXH - Hatchback của Honda với loạt cải tiến đáng chú ý về công nghệ, an toàn và hệ thống truyền động, giữ mức giá khởi điểm chỉ khoảng 250 triệu đồng nhưng được bổ sung nhiều trang bị mới.
Ở lần nâng cấp này, Honda tập trung cải thiện trải nghiệm sử dụng thay vì thay đổi ngoại hình. N-Van 2026 vẫn giữ kiểu dáng vuông vức nhỏ gọn đặc trưng, tối ưu không gian với cửa trượt và cấu trúc thân xe giúp việc ra vào, chở hàng thuận tiện hơn.
Khoang nội thất là khu vực có nhiều nâng cấp rõ rệt. Xe được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch hiện đại hơn, đi kèm vô-lăng hai chấu thiết kế mới. Trên các phiên bản cao, Honda chuyển sang sử dụng cổng sạc USB-C thay cho chuẩn cũ, giúp tăng tính tiện dụng với các thiết bị điện tử hiện nay.
Điểm đáng chú ý nhất nằm ở sự xuất hiện của phiên bản Nature Style – biến thể hướng đến nhu cầu di chuyển linh hoạt hơn. Phiên bản này sử dụng động cơ xăng tăng áp 3 xi-lanh dung tích 660cc, cho công suất 63 mã lực, cao hơn so với mức 52 mã lực của bản hút khí tự nhiên. Nhờ đó, khả năng vận hành được cải thiện, đặc biệt khi chạy đường dài hoặc chở tải.
Bên cạnh đó, Honda N-Van 2026 còn có tùy chọn hệ dẫn động hai cầu, kết hợp với hộp số CVT hoặc số sàn tùy phiên bản. Đây là điểm hiếm gặp trong phân khúc xe cỡ nhỏ, giúp xe linh hoạt hơn trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau.
Về an toàn, Honda tiếp tục nâng cấp đáng kể khi trang bị tiêu chuẩn gói Honda Sensing cho toàn bộ các phiên bản. Hệ thống này bao gồm phanh giảm thiểu va chạm, kiểm soát chân ga nhằm hạn chế tăng tốc ngoài ý muốn và cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước. Ngay cả các bản tiêu chuẩn phục vụ công việc cũng được bổ sung nút bấm khởi động, cho thấy hãng đang nâng dần mặt bằng trang bị.
Giá hatchback Honda N-Van 2026
Giá bán của xe tại Nhật Bản khởi điểm từ 1.498.200 yên, tương đương khoảng 248 triệu đồng cho bản dẫn động cầu trước và hộp số sàn. Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất với động cơ tăng áp, hệ dẫn động hai cầu và hộp số CVT có giá lên tới 2.269.300 yên, tương đương khoảng 375 triệu đồng.
Với mức giá dễ tiếp cận nhưng được nâng cấp toàn diện về công nghệ, an toàn và vận hành, Honda N-Van 2026 cho thấy xu hướng mới của dòng xe đô thị cỡ nhỏ: Không chỉ dừng ở tính thực dụng mà còn hướng tới trải nghiệm đầy đủ hơn cho người dùng.
Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua
Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.
Hatchback hạng A Kia Morning MT: 349 triệu đồng
Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…
Hatchback hạng A Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng
Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.
Hatchback hạng A Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng
Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.
