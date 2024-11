Bình Thuận: Bắt giữ đối tượng trốn truy nã 16 năm

14 năm trốn nã về tội giết người tình, nam trung niên bị bắt ở TP.HCM Xảy ra mâu thuẫn từ việc bị ngăn cản yêu đương, Bằng Anh đã đâm người tình tử vong rồi tự sát nhưng bất thành. Sau hơn 14 năm trốn truy nã, hắn bị bắt ở TP.HCM.

Công an huyện Đức Linh (Bình Thuận) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Công Trình (SN 1960, trú tại xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) theo Quyết định truy nã số 01/QĐ, ngày 28/01/2008 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đối tượng Nguyễn Công Trình tại cơ quan Công an (ảnh Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bình Thuận)

Trước đó, Công an huyện Đức Linh phát hiện một đối tượng truy nã đang lẩn trốn tại khu phố 1 (thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh) nên đã tiến hành bắt giữ. Tại Cơ quan Công an, Trình khai nhận, đối tượng có vay mượn số tiền 50 triệu đồng của một người quen tại huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Do không có khả năng chi trả đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương vào sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Lo sợ bị bắt nên Trình thường xuyên thay đổi chỗ ở. Ngày 6/11/2024, Trình đến thị trấn Đức Tài (huyện Đức Linh) để thăm người thân thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện Công an huyện Đức Linh đã bàn giao Trình cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để xử lý theo quy định.