BioGaia và hành trình góp phần xây dựng nền tảng sức khỏe cho trẻ em Việt

Xuất phát từ thực tế đó, BioGaia đã đồng hành triển khai dự án nước sạch tại Trường Tiểu học Ta Gia (xã Khoen On, tỉnh Lai Châu), góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe tiêu hóa cho học sinh nơi đây.

Dự án nước sạch "Tiếp bước Khoen On" do BioGaia tài trợ tại Trường Tiểu học Ta Gia

Vai trò của nước sạch đối với hệ tiêu hóa của trẻ em

Với trẻ em, đặc biệt ở độ tuổi tiểu học, sức khỏe không chỉ phụ thuộc vào chế độ ăn uống mà còn chịu tác động lớn từ môi trường sinh hoạt hằng ngày. Trong đó, nguồn nước sử dụng cho ăn uống và vệ sinh đóng vai trò thiết yếu đối với sự ổn định của hệ tiêu hóa.

Theo các nghiên cứu về y tế học đường, nước sinh hoạt không đảm bảo an toàn là một trong những nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa, nhiễm khuẩn đường ruột và ảnh hưởng đến khả năng hấp thu dưỡng chất ở trẻ. Khi phải sử dụng nguồn nước không đạt chuẩn trong thời gian dài, hệ tiêu hóa non nớt của trẻ em dễ bị tổn thương, kéo theo những hệ lụy về sức khỏe và học tập.

Trong bối cảnh đó, tại nhiều địa phương vùng cao, do điều kiện hạ tầng còn hạn chế, nước phục vụ sinh hoạt cho học sinh và giáo viên chủ yếu dựa vào nguồn nước tự nhiên, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn.

Sinh hoạt nội trú còn nhiều khó khăn tại Trường Tiểu học Ta Gia

Trường Tiểu học Ta Gia, thuộc xã Khoen On, tỉnh Lai Châu, là một trong những điểm trường còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất. Hiện nay, trường có 54 em học sinh nội trú, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Điều kiện sinh hoạt của các em còn hạn chế, đặc biệt là việc tiếp cận nguồn nước sạch phục vụ ăn uống và sinh hoạt.

Nước sử dụng cho sinh hoạt của học sinh được dẫn từ các khe, qua hệ thống lọc đơn giản bằng cát, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm, nhất là trong mùa mưa. Việc chưa có thiết bị xử lý nước đạt chuẩn khiến công tác đảm bảo vệ sinh cho khu nội trú gặp nhiều trở ngại, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và học tập của các em.

Nguồn nước sinh hoạt cho các em học sinh chưa được đảm bảo.

"Tiếp bước Khoen On" - Hành trình đưa nước sạch về Ta Gia

Xuất phát từ mong muốn góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Ta Gia, BioGaia đã đồng hành cùng Quỹ HopeCom.org của Bộ Nội Vụ và Câu lạc bộ Vì cộng đồng iGo (Trường Đại học FPT Hà Nội) triển khai dự án"Tiếp bước Khoen On". Trong khuôn khổ chương trình, BioGaia trao tặng hệ thống máy lọc nước đầu nguồn để cải thiện chất lượng nước sinh hoạt, đồng thời trang bị các máy lọc nước để bàn phục vụ nhu cầu sử dụng nước uống an toàn tại trường.

Song song với đó, hơn 200 suất quà gồm men vi sinh BioGaia, sữa và các vật dụng vệ sinh cá nhân đã được gửi tới học sinh. Không chỉ mang ý nghĩa sẻ chia, những phần quà này còn góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh hằng ngày, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho các em.

Đại diện BioGaia chia sẻ: "Dự án là một phần trong định hướng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, hướng đến việc bảo vệ sức khỏe trẻ em một cách toàn diện, từ môi trường sống đến hệ tiêu hóa. BioGaia luôn mong muốn tạo ra tác động thiết thực và lâu dài thông qua các giải pháp gắn liền với nhu cầu thực tế của nhà trường và học sinh".

BioGaia trao tặng hệ thống lọc nước cho thầy cô và các em học sinh Trường Tiểu học Ta Gia

Chăm sóc hệ tiêu hóa trẻ em bằng những thay đổi bền vững

Là thương hiệu men vi sinh có hơn 10 năm đồng hành cùng sức khỏe trẻ em Việt Nam, BioGaia cho rằng việc chăm sóc hệ tiêu hóa không chỉ dừng lại ở bổ sung dinh dưỡng hay vi sinh, mà cần bắt đầu từ môi trường sống an toàn, đặc biệt là nguồn nước sạch. Việc kết hợp giữa cải thiện môi trường sinh hoạt và hỗ trợ chăm sóc từ bên trong được xem là cách tiếp cận toàn diện, phù hợp với điều kiện thực tế tại các điểm trường vùng cao.

Chất lượng sinh hoạt là nền tảng cho sự phát triển của trẻ em

Với định hướng của một thương hiệu phát triển bền vững gắn liền trách nhiệm xã hội, BioGaia kiên định theo đuổi các chương trình cộng đồng vì sức khỏe trẻ em. Trong thời gian tới, thương hiệu sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động đồng hành theo định hướng dài hạn, hướng đến việc tạo dựng những giá trị tích cực cho thế hệ tương lai.

