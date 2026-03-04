Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Người bệnh suy thận giai đoạn cuối chia sẻ kinh nghiệm không để gián đoạn chạy thận trong dịp Tết

Thứ tư, 14:08 04/03/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Về quê ăn Tết, chị Thúy chủ động sắp xếp chạy thận, không còn lo lắng như những ngày đầu mắc suy thận.

Kiều bào về nước ăn Tết tìm cách duy trì chạy thận vì suy thận

Chị Thúy (44 tuổi, quê Tiền Giang) cho biết cách đây gần 10 năm chị được chẩn đoán suy thận. Ban đầu bệnh tiến triển âm thầm, sau đó chuyển sang suy thận giai đoạn cuối. Từ năm 2021, chị phải chạy thận nhân tạo định kỳ 3 buổi mỗi tuần để duy trì sự sống.

Khi quyết định về Việt Nam ăn Tết, điều khiến chị lo lắng nhất là lịch lọc máu. Với bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, chạy thận không thể gián đoạn quá vài ngày, vì chất độc và dịch dư thừa sẽ nhanh chóng tích tụ trong cơ thể, làm tăng nguy cơ phù phổi, rối loạn điện giải, đặc biệt là tăng kali máu – tình trạng có thể gây rối loạn nhịp tim nguy hiểm.

Người bệnh suy thận giai đoạn cuối chia sẻ kinh nghiệm không để gián đoạn chạy thận trong dịp Tết - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Sau khi tìm hiểu thông tin, chị chủ động liên hệ trước với Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM để đăng ký chạy thận. 

Trong một tháng ở Việt Nam, chị vẫn duy trì lịch sinh hoạt khá linh hoạt: buổi sáng thăm người thân, buổi trưa di chuyển lên TP HCM lọc máu khoảng 4 tiếng, buổi tối tiếp tục sinh hoạt cùng gia đình. Nhờ kiểm soát tốt lượng nước uống giữa các buổi lọc, ăn uống khoa học và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, chị không gặp tình trạng khó thở, quá tải dịch hay dao động huyết áp.

Suy thận giai đoạn cuối: Không thể gián đoạn chạy thận

Theo chuyên gia thận – tiết niệu, với bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, chạy thận nhân tạo là phương pháp điều trị thay thế bắt buộc khi thận không còn đủ khả năng lọc máu. Nếu ngưng lọc máu, các chất độc chuyển hóa như ure, creatinin và kali sẽ tăng nhanh, kéo theo nhiều biến chứng nguy hiểm.

Khi thay đổi cơ sở điều trị, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết hoặc lưu trú ngắn hạn, người bệnh suy thận cần:

- Chủ động liên hệ đặt lịch chạy thận trước khi di chuyển

- Mang theo đầy đủ hồ sơ bệnh án, kết quả xét nghiệm gần nhất

- Cung cấp thông tin về phác đồ điều trị, thuốc đang sử dụng

- Tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn về chế độ ăn uống, lượng nước giữa các buổi lọc

Việc chuẩn bị kỹ lưỡng giúp đảm bảo quá trình điều trị suy thận không bị gián đoạn, hạn chế biến chứng và giúp người bệnh an tâm tận hưởng thời gian bên gia đình.

Người bệnh suy thận giai đoạn cuối chia sẻ kinh nghiệm không để gián đoạn chạy thận trong dịp Tết - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Làm gì để phòng ngừa nguy cơ suy thận?

- Duy trì lối sống lành mạnh, uống đủ nước lọc, hạn chế nước ngọt và đồ uống công nghiệp.

- Ăn nhạt, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, cân đối giữa đạm động vật và đạm thực vật, đồng thời kiểm soát tốt đái tháo đường và tăng huyết áp nếu mắc bệnh.

- Khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh thận thay vì chỉ đi khám khi có triệu chứng.

- Không tự ý sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng hay thuốc đông y không rõ nguồn gốc.

- Cần tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng hợp lý.

- Điều trị triệt để các nhiễm khuẩn thông thường để hạn chế nguy cơ làm nặng thêm các bệnh lý cầu thận, trong đó có viêm cầu thận IgA. Với gia đình có người mắc bệnh thận mạn hoặc viêm cầu thận IgA, các thành viên cùng huyết thống nên tầm soát chức năng thận định kỳ.

Người bệnh suy thận giai đoạn cuối chia sẻ kinh nghiệm không để gián đoạn chạy thận trong dịp Tết - Ảnh 3.Suy thận, suy tim sau hơn 20 năm bỏ điều trị tăng huyết áp: Cái giá đắt của sự chủ quan

GĐXH - Sau hơn hai thập kỷ không điều trị tăng huyết áp, anh Tuấn (46 tuổi) nhập viện trong tình trạng suy tim nặng, suy thận mạn, tổn thương đáy mắt, đối mặt nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Người đàn ông phát hiện suy thận, nồng độ asen cao gấp 6 lần: Cảnh báo từ 1 thói quen ăn uống nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông phát hiện suy thận, nồng độ asen cao gấp 6 lần: Cảnh báo từ 1 thói quen ăn uống nhiều người Việt mắc phải

Người bệnh thận, suy thận nên ưu tiên 4 nhóm thực phẩm này: Ưu điểm ít kali, ngăn ngừa biến chứng

Người bệnh thận, suy thận nên ưu tiên 4 nhóm thực phẩm này: Ưu điểm ít kali, ngăn ngừa biến chứng

Sau Tết, xuất hiện những dấu hiệu này cần cảnh giác suy thận cấp, người Việt tuyệt đối không bỏ qua

Sau Tết, xuất hiện những dấu hiệu này cần cảnh giác suy thận cấp, người Việt tuyệt đối không bỏ qua

Dấu hiệu suy thận dễ nhầm lẫn với bệnh thông thường, người Việt cần biết để phòng bệnh

Dấu hiệu suy thận dễ nhầm lẫn với bệnh thông thường, người Việt cần biết để phòng bệnh

Sau suy thận, thanh niên 31 tuổi phát hiện ung thư, thừa nhận thường xuyên ăn món nhiều bạn trẻ Việt ưa thích

Sau suy thận, thanh niên 31 tuổi phát hiện ung thư, thừa nhận thường xuyên ăn món nhiều bạn trẻ Việt ưa thích

Cùng chuyên mục

Nhiều người vẫn xào gan heo với giá đỗ mà không biết: Bác sĩ cảnh báo điều này

Nhiều người vẫn xào gan heo với giá đỗ mà không biết: Bác sĩ cảnh báo điều này

Sống khỏe - 3 giờ trước

GĐXH - Gan heo giàu vitamin A và sắt, giá đỗ lại nổi tiếng vì chứa nhiều vitamin C. Thế nhưng, theo chuyên gia dinh dưỡng, việc xào chung hai thực phẩm này có thể làm hao hụt dưỡng chất. Không chỉ vậy, gan heo còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu chế biến sai cách. Dưới đây là tư vấn đầy đủ từ bác sĩ để bạn ăn đúng, ăn an toàn.

Người phụ nữ 40 tuổi đang khỏe mạnh bỗng nguy kịch sau 2 tháng mắc sai lầm này khi dùng thuốc

Người phụ nữ 40 tuổi đang khỏe mạnh bỗng nguy kịch sau 2 tháng mắc sai lầm này khi dùng thuốc

Sống khỏe - 4 giờ trước

GĐXH - Một phụ nữ 40 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch chỉ sau thời gian tự ý sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Muốn da săn chắc, chậm lão hóa: Bác sĩ khuyên bổ sung ngay thực phẩm này, nhiều lợi ích mà ít ai biết

Muốn da săn chắc, chậm lão hóa: Bác sĩ khuyên bổ sung ngay thực phẩm này, nhiều lợi ích mà ít ai biết

Sống khỏe - 7 giờ trước

GĐXH - Gân bò không chỉ là món khoái khẩu trong nhiều mâm cơm Việt mà còn được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y), collagen và protein trong gân bò có thể hỗ trợ làn da, xương khớp và hệ miễn dịch nếu sử dụng đúng cách.

Tại sao có những người cả đời không lo ung thư?: Bí mật nằm ở 5 việc đơn giản đến bất ngờ

Tại sao có những người cả đời không lo ung thư?: Bí mật nằm ở 5 việc đơn giản đến bất ngờ

Sống khỏe - 19 giờ trước

GĐXH - Trong một nghiên cứu sức khỏe dài hạn, các chuyên gia y tế đã công bố một phát hiện đáng kinh ngạc: Những người ít có nguy cơ mắc các khối u ác tính thường sở hữu những thói quen sinh hoạt rất tương đồng.

Suy thận, suy tim sau hơn 20 năm bỏ điều trị tăng huyết áp: Cái giá đắt của sự chủ quan

Suy thận, suy tim sau hơn 20 năm bỏ điều trị tăng huyết áp: Cái giá đắt của sự chủ quan

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Sau hơn hai thập kỷ không điều trị tăng huyết áp, anh Tuấn (46 tuổi) nhập viện trong tình trạng suy tim nặng, suy thận mạn, tổn thương đáy mắt, đối mặt nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

4 loại thực phẩm 'quen mặt' giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng: Nhiều người ăn mỗi ngày mà không biết đang 'tự cứu mình'

4 loại thực phẩm 'quen mặt' giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng: Nhiều người ăn mỗi ngày mà không biết đang 'tự cứu mình'

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Ung thư đại trực tràng ngày càng trẻ hóa, nhưng điều ít ai để ý là bạn hoàn toàn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh ngay từ bữa ăn hàng ngày. Chỉ với 4 loại thực phẩm quen thuộc, giàu chất xơ và dưỡng chất có lợi cho hệ tiêu hóa, cơ thể bạn đã được bảo vệ tốt hơn trước nguy cơ ung thư đại trực tràng. Vấn đề là: bạn đã thực sự ăn đúng và đủ chưa?

WHO nêu lý do cần hạn chế thực phẩm siêu chế biến

WHO nêu lý do cần hạn chế thực phẩm siêu chế biến

Sống khỏe - 1 ngày trước

Theo chuyên gia dinh dưỡng của WHO tại Việt Nam, chế độ ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến thường đi kèm việc thay thế chế độ ăn truyền thống lành mạnh hơn, điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe tổng thể của người lớn và trẻ em.

Người đàn ông 44 tuổi phát hiện ung thư gan sau khi xét nghiệm men gan tăng cao: Có 1 thói quen nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 44 tuổi phát hiện ung thư gan sau khi xét nghiệm men gan tăng cao: Có 1 thói quen nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Dù duy trì lối sống lành mạnh, không rượu bia và ăn uống điều độ suốt nhiều năm, 1 người đàn ông 44 tuổi vẫn bất ngờ được chẩn đoán ung thư gan giai đoạn II khi khám định kỳ.

Hà Nội: Đến 2030, 100% cơ sở y tế tuyến xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Hà Nội: Đến 2030, 100% cơ sở y tế tuyến xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 28/2/2026 triển khai thực hiện Dự án 4: "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại cơ sở" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô.

Người phụ nữ 50 tuổi đột quỵ sau bữa cơm tối vì 2 sai lầm nhiều người Việt vẫn làm

Người phụ nữ 50 tuổi đột quỵ sau bữa cơm tối vì 2 sai lầm nhiều người Việt vẫn làm

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Ăn quá no, vận động mạnh rồi tắm ngay sau bữa tối là những thói quen tưởng chừng vô hại này đã khiến 1 người phụ nữ ngoài 50 tuổi bất ngờ đột quỵ nhồi máu não.

Xem nhiều

Người đàn ông 44 tuổi phát hiện ung thư gan sau khi xét nghiệm men gan tăng cao: Có 1 thói quen nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 44 tuổi phát hiện ung thư gan sau khi xét nghiệm men gan tăng cao: Có 1 thói quen nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe

GĐXH - Dù duy trì lối sống lành mạnh, không rượu bia và ăn uống điều độ suốt nhiều năm, 1 người đàn ông 44 tuổi vẫn bất ngờ được chẩn đoán ung thư gan giai đoạn II khi khám định kỳ.

Đừng vội uống magie khi mất ngủ, chuột rút: Bác sĩ chỉ ra 3 thứ phụ nữ sau 40 tuổi thiếu nhiều hơn

Đừng vội uống magie khi mất ngủ, chuột rút: Bác sĩ chỉ ra 3 thứ phụ nữ sau 40 tuổi thiếu nhiều hơn

Bệnh thường gặp
Bé 8 tuổi ở Hà Nội phát hiện mắc ung thư sụn từ dấu hiệu đau chân bất thường

Bé 8 tuổi ở Hà Nội phát hiện mắc ung thư sụn từ dấu hiệu đau chân bất thường

Mẹ và bé
Hà Nội: Đến 2030, 100% cơ sở y tế tuyến xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Hà Nội: Đến 2030, 100% cơ sở y tế tuyến xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Y tế
Người phụ nữ 50 tuổi đột quỵ sau bữa cơm tối vì 2 sai lầm nhiều người Việt vẫn làm

Người phụ nữ 50 tuổi đột quỵ sau bữa cơm tối vì 2 sai lầm nhiều người Việt vẫn làm

Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top