Người bệnh suy thận giai đoạn cuối chia sẻ kinh nghiệm không để gián đoạn chạy thận trong dịp Tết

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Kiều bào về nước ăn Tết tìm cách duy trì chạy thận vì suy thận

Chị Thúy (44 tuổi, quê Tiền Giang) cho biết cách đây gần 10 năm chị được chẩn đoán suy thận. Ban đầu bệnh tiến triển âm thầm, sau đó chuyển sang suy thận giai đoạn cuối. Từ năm 2021, chị phải chạy thận nhân tạo định kỳ 3 buổi mỗi tuần để duy trì sự sống.

Khi quyết định về Việt Nam ăn Tết, điều khiến chị lo lắng nhất là lịch lọc máu. Với bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, chạy thận không thể gián đoạn quá vài ngày, vì chất độc và dịch dư thừa sẽ nhanh chóng tích tụ trong cơ thể, làm tăng nguy cơ phù phổi, rối loạn điện giải, đặc biệt là tăng kali máu – tình trạng có thể gây rối loạn nhịp tim nguy hiểm.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Sau khi tìm hiểu thông tin, chị chủ động liên hệ trước với Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM để đăng ký chạy thận.

Trong một tháng ở Việt Nam, chị vẫn duy trì lịch sinh hoạt khá linh hoạt: buổi sáng thăm người thân, buổi trưa di chuyển lên TP HCM lọc máu khoảng 4 tiếng, buổi tối tiếp tục sinh hoạt cùng gia đình. Nhờ kiểm soát tốt lượng nước uống giữa các buổi lọc, ăn uống khoa học và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, chị không gặp tình trạng khó thở, quá tải dịch hay dao động huyết áp.

Suy thận giai đoạn cuối: Không thể gián đoạn chạy thận

Theo chuyên gia thận – tiết niệu, với bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, chạy thận nhân tạo là phương pháp điều trị thay thế bắt buộc khi thận không còn đủ khả năng lọc máu. Nếu ngưng lọc máu, các chất độc chuyển hóa như ure, creatinin và kali sẽ tăng nhanh, kéo theo nhiều biến chứng nguy hiểm.

Khi thay đổi cơ sở điều trị, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết hoặc lưu trú ngắn hạn, người bệnh suy thận cần:

- Chủ động liên hệ đặt lịch chạy thận trước khi di chuyển

- Mang theo đầy đủ hồ sơ bệnh án, kết quả xét nghiệm gần nhất

- Cung cấp thông tin về phác đồ điều trị, thuốc đang sử dụng

- Tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn về chế độ ăn uống, lượng nước giữa các buổi lọc

Việc chuẩn bị kỹ lưỡng giúp đảm bảo quá trình điều trị suy thận không bị gián đoạn, hạn chế biến chứng và giúp người bệnh an tâm tận hưởng thời gian bên gia đình.

Ảnh minh họa.

Làm gì để phòng ngừa nguy cơ suy thận?

- Duy trì lối sống lành mạnh, uống đủ nước lọc, hạn chế nước ngọt và đồ uống công nghiệp.

- Ăn nhạt, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, cân đối giữa đạm động vật và đạm thực vật, đồng thời kiểm soát tốt đái tháo đường và tăng huyết áp nếu mắc bệnh.

- Khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh thận thay vì chỉ đi khám khi có triệu chứng.

- Không tự ý sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng hay thuốc đông y không rõ nguồn gốc.

- Cần tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng hợp lý.

- Điều trị triệt để các nhiễm khuẩn thông thường để hạn chế nguy cơ làm nặng thêm các bệnh lý cầu thận, trong đó có viêm cầu thận IgA. Với gia đình có người mắc bệnh thận mạn hoặc viêm cầu thận IgA, các thành viên cùng huyết thống nên tầm soát chức năng thận định kỳ.