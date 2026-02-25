Nam shipper ở Huế tử vong thương tâm sau va chạm với xe bồn

Sáng 25/2, cơ quan chức năng TP Huế đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên cầu Trường Tiền khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h50 cùng ngày, tại khu vực cầu Trường Tiền (phường Thuận Hóa, TP Huế), anh P.V.H. (SN 1990, trú tại TDP Thanh Toàn, phường Thanh Thủy) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 75AA-041.xx lưu thông trên cầu theo hướng từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Lê Lợi.

Khi đến địa điểm trên, xe mô tô do anh H. điều khiển va chạm với xe ô tô tải bồn biển kiểm soát 75K-15xx do anh T.T.A. (SN 1989, trú tại phường Phú Xuân, TP Huế) điều khiển, đang lưu thông phía trước cùng chiều.

Vụ tai nạn thương tâm khiến nam shipper tử vong.

Hậu quả, anh H. tử vong tại chỗ, hai phương tiện bị hư hỏng. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo đại diện Đội 0 Đồng Huế, ngay sau khi xảy ra sự việc, các thành viên có mặt tại hiện trường để hỗ trợ nạn nhân, được biết anh làm nghề shipper và chưa lập gia đình.