Tin sáng 25/2: Người lao động lại sắp được nghỉ lễ dài 9 ngày? Phim Việt có doanh thu cao nhất đường đua phim Tết 2026





Tin sáng 7/1: Thông tin mới nhất về tăng lương hưu 2026; Tuổi nghỉ hưu của giáo viên từ 2026 GĐXH - Việc điều chỉnh lương hưu do Chính phủ quyết định, căn cứ trên nhiều yếu tố như khả năng của quỹ bảo hiểm xã hội, chỉ số giá tiêu dùng; Từ ngày 1/1/2026, Luật Nhà giáo 2025 chính thức có hiệu lực trong đó quy định tuổi về hưu của giáo viên.

Chính phủ cho phép doanh nghiệp thuộc Bộ Công an sản xuất pháo hoa nổ

Sản xuất pháo hoa tại Nhà máy Z121, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Ảnh: QĐND

VTC News đưa tin, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký ban hành Nghị định 58/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến quy định điều kiện về an ninh, trật tự với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; quản lý và sử dụng con dấu; quản lý, sử dụng pháo; quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, Luật Căn cước (có hiệu lực từ 15/3).

Tại Điều 3 của Nghị định 58/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo đã được sửa đổi, bổ sung năm 2023. Cụ thể:

"Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ".

Như vậy, bên cạnh doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng như hiện nay, các tổ chức, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công an được phép nghiên cứu, sản xuất pháo hoa nổ.

Người lao động lại sắp được nghỉ lễ dài 9 ngày?

Người lao động lại sắp được nghỉ lễ dài ngày. Ảnh minh họa: TL

Bộ luật Lao động 2019 quy định, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, Tết hằng năm. Cụ thể, Điều 112 nêu rõ các dịp nghỉ gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày), Quốc khánh 2/9 (2 ngày) và Giỗ tổ Hùng Vương (1 ngày, 10/3 âm lịch).

Bên cạnh đó, Luật quy định mỗi tuần người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày lễ, Tết thì sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

Năm 2026, ngày Giỗ tổ Hùng Vương rơi vào Chủ nhật (26/4 dương lịch). Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai (27/4). Tính cả 2 ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, từ thứ Bảy 25/4 đến hết thứ hai 27/4.

Dịp lễ 30/4 và 1/5 rơi vào thứ Năm và thứ Sáu. Với những người lao động không phải đi làm thứ Bảy, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết ngày 3/5 (tính cả hai ngày cuối tuần).

Theo đó, cộng tổng số ngày kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và ngày 30/4 - 1/5, người lao động được nghỉ đến 7 ngày.

Điểm đáng lưu ý là hai kỳ nghỉ này khá gần nhau. Người lao động vừa nghỉ xong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ đi làm lại 2 ngày rồi được nghỉ tiếp dịp 30/4-1/5.

Do đó, doanh nghiệp có thể tham khảo phương án hoán đổi ngày làm việc để tạo điều kiện cho người lao động có kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày liên tiếp.

Cứu sống ngoạn mục người đàn ông ngừng tim sau 50 phút

Anh M được bác sĩ thăm khám tại bệnh viện. Ảnh: BVCC

Theo thông tin từ Bệnh viện E Hà Nội, ngày 23/2/2026 (chiều mùng 7 Tết Bính Ngọ) anh Trần Quang M (47 tuổi) được xuất viện sau hành trình 40 ngày đi từ "cửa tử" trở về.

Trước đó, ngày 12/1/2026, khi đang làm việc tại cơ quan, anh M bất ngờ ngã gục. Chỉ trong tích tắc, anh rơi vào trạng thái bất tỉnh, ngừng thở hoàn toàn. Ngay lập tức, đồng nghiệp đã tiến hành ép tim tại chỗ và gọi cấp cứu. Người bệnh được chuyển đến BVĐK Phương Đông. Tại đây, các bác sĩ đã nỗ lực không ngừng nghỉ suốt 50 phút với các biện pháp sốc điện, dùng thuốc vận mạch. Phải đến phút thứ 50, nhịp tim của anh mới bắt đầu đập trở lại.

Sau đó, anh M được chuyển tuyến đến Bệnh viện E trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp nặng, phổi đầy ran ẩm và bọt hồng trào qua nội khí quản - dấu hiệu của phù phổi cấp do suy tim trái cấp tính.

Các bác sĩ Bệnh viện E vừa cấp cứu vừa hồi sức và khẩn trương thực hiện các thăm dò cận lâm sàng tìm nguyên nhân cho người bệnh.

Sau 40 ngày nằm hồi sức tích cực, được sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y bác sĩ, anh M đã hồi phục một cách thần kỳ. Từ một người hôn mê sâu, phải duy trì sự sống bằng máy thở và máy lọc máu, anh M đã có thể tỉnh táo hoàn toàn, nói chuyện và ăn uống bình thường, tự đi lại trên đôi chân của chính mình.

Thông tin mới vụ phát hiện 2 thi thể cùng ô tô dưới kênh ở Gia Lai

Chiếc ô tô được trục vớt lên bờ. Ảnh: TPO

Trên TPO, lãnh đạo UBND xã Bình An cho biết, lực lượng chức năng đã có kết quả xác minh ban đầu vụ phát hiện 2 thi thể cùng chiếc ô tô dưới kênh Văn Phong (xã Bình An, tỉnh Gia Lai).

Trước đó, khoảng 7h30 sáng 23/2, chính quyền xã Bình An nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể nam giới (không rõ lai lịch) vướng vào cống ở kênh Văn Phong. Lực lượng chức năng sau đó tổ chức tìm kiếm xung quanh và phát hiện một ô tô biển số 51F-708.xx chìm dưới kênh, cách vị trí tìm thấy thi thể khoảng 100m.

Tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, lực lượng chức năng tiến hành cắt nước trên tuyến kênh để dò tìm. Quá trình rà soát, phát hiện thêm một thi thể nữ giới, cách vị trí chiếc xe khoảng hơn 500m.

Hai nạn nhân được xác định là C.V.B (SN 2001, xã KBang, Gia Lai) và T.T.N.H (SN 1995, xã Kông Yang, Gia Lai). UBND xã Bình An đã chỉ đạo công an xã bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời báo cáo công an tỉnh tổ chức khám nghiệm theo quy định.

Qua xác minh ban đầu, ô tô xuất phát từ xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai lúc 22h ngày 20/2, dự định di chuyển đến khu vực phường An Khê, để thăm nhà người thân. Khi đến đoạn đường trên, do không quen địa hình, xảy ra tai nạn khi vào khúc cua gấp. Gần hiện trường, cơ quan chức năng cũng phát hiện một biển báo giao thông bị ngã đổ.

'Thỏ ơi!' của Trấn Thành thống trị doanh thu phòng vé, sắp cán mốc 300 tỷ

Phim "Thỏ ơi!" của Trấn Thành đạt doanh thu hơn 290 tỷ (Nguồn: Box Office Vietnam)

Theo thống kê của Box Office Vietnam, tính đến 21h ngày 24/2, phim "Thỏ ơi!" của Trấn Thành đạt doanh thu hơn 290 tỷ và hiện đang dẫn đầu doanh thu phòng vé phim Tết.

Tiếp đến vị trí thứ hai là "Nhà ba tôi một phòng" có doanh thu hơn 91 tỷ; "Báu vật trời cho" đang tạm xếp thứ 3 với hơn 60 tỷ; trong khi "Mùi phở" đứng vị trí thứ 4 với doanh thu hơn 32 tỷ.

Theo đó, dẫn đầu doanh thu phòng vé vẫn là "Thỏ ơi!" của đạo diễn Trấn Thành và bỏ xa dàn đối thủ còn lại. Dự đoán, trong 1 - 2 ngày tới bộ phim có thể cán mốc 300 tỷ và vượt xa con số này.