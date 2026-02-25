Nghệ An, Hà Tĩnh đón hơn nửa triệu lượt khách dịp Tết Nguyên đán
GĐXH - Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ghi nhận tín hiệu tích cực của ngành du lịch Bắc Trung Bộ khi Nghệ An ước đón 367.000 lượt khách, còn Hà Tĩnh đón hơn 210.000 lượt khách, nhiều điểm tâm linh, sinh thái tiếp tục sôi động.
Ngày 25/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, kỳ nghỉ Tết năm nay kéo dài 9 ngày với thời tiết thuận lợi, tạo điều kiện để người dân và du khách du xuân, tham quan, trải nghiệm. Toàn tỉnh ước đón khoảng 367.000 lượt khách, trong đó có 185.000 lượt khách lưu trú. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 500 tỷ đồng.
Điểm nhấn trong dịp Tết là màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút diễn ra vào thời khắc Giao thừa tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo người dân và du khách đến chiêm ngưỡng.
Những ngày đầu năm mới, nhiều địa phương trong tỉnh tổ chức các lễ hội, chương trình văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân. Các giải thể thao, trò chơi dân gian diễn ra sôi động, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, góp phần gia tăng lượng khách sử dụng dịch vụ du lịch.
Trong dịp này, du lịch tâm linh và văn hóa, lịch sử tiếp tục thu hút đông đảo du khách. Các điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng ở khu vực miền Tây xứ Nghệ khởi sắc, đón nhiều đoàn khách đến tham quan, trải nghiệm.
Tại Hà Tĩnh, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch trên địa bàn đón hơn 210.000 lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt khoảng 35.000 lượt. Đáng chú ý, nhiều điểm du lịch tâm linh và di tích lịch sử tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của du khách dịp đầu năm.
Không chỉ tham quan trong ngày, lượng khách lựa chọn Hà Tĩnh làm điểm dừng chân nghỉ dưỡng cũng tăng. Tổng lượt khách lưu trú đạt khoảng 35.000 lượt, trong đó có 355 lượt khách quốc tế.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch từ nghỉ dưỡng biển, du lịch sinh thái đến du lịch văn hóa, tâm linh đã góp phần kéo dài thời gian lưu trú. Các cơ sở lưu trú chủ động nâng cấp cơ sở vật chất, đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn vệ sinh thực phẩm, tạo ấn tượng tích cực đối với du khách trong và ngoài nước.
