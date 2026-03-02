Hà Nội đặt lộ trình đến 2030 chuyển đổi 100% taxi sang sử dụng điện, năng lượng xanh như thế nào?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Hà Nội: Đến 2030, 100% cơ sở y tế tuyến xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy GĐXH - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 28/2/2026 triển khai thực hiện Dự án 4: "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại cơ sở" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô.

UBND thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch về chuyển đổi phương tiện taxi sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn Thủ đô.

Theo đó, mục tiêu trọng tâm là triển khai hiệu quả lộ trình chuyển đổi toàn bộ taxi chạy xăng, dầu sang phương tiện sử dụng điện, năng lượng xanh theo định hướng phát triển giao thông xanh, bền vững; góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm phát thải trong lĩnh vực giao thông vận tải và cải thiện chất lượng không khí đô thị.

Thành phố đặt mốc chậm nhất đến năm 2030 hoàn thành chuyển đổi 100% xe taxi sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe taxi điện, năng lượng xanh.

Tỷ lệ chuyển đổi dự kiến tăng dần qua các năm: năm 2026 đạt 63–64%; năm 2027 đạt 68–70%; năm 2028 đạt 74–77%; năm 2029 đạt 88–96% và năm 2030 đạt 100%.

Hà Nội đặt mốc chậm nhất đến năm 2030 sẽ hoàn thành chuyển đổi 100% xe taxi sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe taxi điện, năng lượng xanh. Ảnh minh họa

Để bảo đảm tính khả thi, việc chuyển đổi được yêu cầu phù hợp với điều kiện thực tiễn, năng lực tài chính của doanh nghiệp và hạ tầng Thành phố; đồng bộ giữa phương tiện và hệ thống cung cấp năng lượng, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hành khách bằng taxi.

Thành phố sẽ xây dựng và trình HĐND ban hành nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch. Các cơ chế dự kiến gồm hỗ trợ một phần lãi suất vay ngân hàng thương mại đối với các hợp đồng vay phục vụ chuyển đổi taxi điện; tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố và các quỹ liên quan.

Ngoài ra, Thành phố xem xét hỗ trợ, giảm lệ phí đăng ký, cấp biển số lần đầu đối với taxi điện, áp dụng mức hỗ trợ cao hơn với phương tiện chuyển đổi từ xe xăng, dầu đã có biển số định danh; nghiên cứu ưu đãi giá dịch vụ trông giữ xe tại bãi đỗ công cộng; hỗ trợ vốn vay, chi phí giải phóng mặt bằng và các chính sách phát triển hệ thống giao thông xanh.

Chính sách hỗ trợ được gắn với việc triển khai Đề án vùng phát thải thấp. Thành phố sẽ nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát giao thông thông minh, kết nối dữ liệu đăng kiểm và tiêu chuẩn khí thải phục vụ quản lý trong khu vực này; đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền kéo dài chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ đối với ô tô điện, đặc biệt là phương tiện kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi.

Song song với chuyển đổi phương tiện, Hà Nội sẽ rà soát, phát triển đồng bộ hệ thống trạm sạc điện theo hướng thuận tiện, phù hợp quy hoạch đô thị và giao thông. Hạ tầng sạc được ưu tiên tại khu vực trung tâm, các tuyến vành đai, sân bay, nhà ga, bến xe và đầu mối giao thông quan trọng; khuyến khích tận dụng bãi đỗ xe công cộng, trạm xăng dầu hiện hữu.

Thành phố cũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh quy hoạch lưới điện bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn; bổ sung quỹ đất, vị trí phù hợp cho trạm sạc và điểm dừng đỗ taxi trong quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch. Đối với dự án xây dựng mới, nghiên cứu yêu cầu bố trí hạ tầng kỹ thuật sẵn sàng lắp đặt trạm sạc.

Cùng với đó, Hà Nội sẽ xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ taxi theo mô hình xếp hạng, bảo đảm công khai, minh bạch, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh; từng bước ứng dụng công nghệ trong quản lý vận tải, xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung và công khai thông tin về taxi điện trên các nền tảng số.

Công tác truyền thông được triển khai đồng bộ nhằm làm rõ lợi ích kinh tế dài hạn của việc chuyển đổi sang taxi điện, cũng như mối liên hệ với yêu cầu tiêu chuẩn khí thải, vùng phát thải thấp và các chi phí phát sinh nếu phương tiện nhiên liệu hóa thạch không đạt chuẩn.

Sau năm 2030, Thành phố sẽ tập trung hoàn thiện, duy trì điều kiện khai thác ổn định đối với taxi điện, ưu tiên nâng cao khả năng tiếp cận hạ tầng sạc, điểm dừng đỗ và tổ chức giao thông phù hợp với đặc thù vận hành của phương tiện sử dụng năng lượng xanh, bảo đảm hoạt động liên tục, an toàn và đồng bộ với định hướng phát triển giao thông đô thị bền vững.