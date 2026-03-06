Bộ Công thương hỏa tốc yêu cầu kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu
GĐXH - Trước diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế, đặc biệt là căng thẳng leo thang tại Trung Đông tác động mạnh đến thị trường năng lượng toàn cầu, Bộ Công Thương đã có văn bản hỏa tốc đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí LPG nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm ổn định thị trường trong nước.
Ngày 6/3, Bộ Công Thương ban hành văn bản hỏa tốc số 1415 gửi UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp
Theo Bộ Công Thương, xung đột leo thang tại khu vực Trung Đông đang tác động mạnh đến thị trường năng lượng toàn cầu, ảnh hưởng đến nguồn cung và giá cả các mặt hàng xăng dầu, khí LPG.
Trong bối cảnh đó, việc chủ động kiểm tra, giám sát thị trường là cần thiết nhằm phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Công Thương và các cơ quan liên quan tăng cường nắm bắt diễn biến thị trường, đặc biệt là tình hình cung - cầu và giá bán xăng dầu, LPG trên địa bàn.
Lực lượng Quản lý thị trường được yêu cầu triển khai các biện pháp nghiệp vụ, giám sát chặt chẽ địa bàn, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường như khan hiếm hàng hóa, gián đoạn nguồn cung, găm hàng hoặc tăng giá bất hợp lý để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Song song với công tác kiểm tra, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các thương nhân kinh doanh xăng dầu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nâng cao trách nhiệm trong việc bảo đảm nguồn cung và góp phần bình ổn thị trường.
Đáng chú ý, Bộ Công Thương yêu cầu làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu và công chức phụ trách địa bàn nếu không kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm xảy ra trên địa bàn quản lý.
Đối với chính quyền cấp xã, Bộ Công Thương đề nghị chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và LPG, kịp thời phát hiện các trường hợp ngừng bán hàng không đúng quy định, cắt giảm thời gian bán hàng, giảm lượng hàng cung ứng ra thị trường hoặc mở cửa nhưng không bán hàng khi không có lý do chính đáng.
Các trường hợp vi phạm cần được xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.
Ngoài ra, các lực lượng chức năng khác theo nhiệm vụ được giao cần chủ động phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường và chính quyền địa phương trong công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi gian lận trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và LPG.
Theo Bộ Công thương, xung đột quân sự tại Trung Đông đang tạo ra những cú sốc lớn đối với thị trường năng lượng thế giới, kéo theo nguy cơ gián đoạn nguồn cung và biến động mạnh của giá xăng dầu. Do đó, để giữ vững nguồn cung và tâm lý thị trường, bên cạnh sự điều hành của Chính phủ và các bộ, ngành, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và người dân đóng vai trò đặc biệt quan trọng.
Việc cơ quan chức năng quyết định thu hồi 291 sản phẩm mỹ phẩm lưu hành trên toàn quốc do chứa thành phần bị cấm đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Không chỉ đặt ra vấn đề về an toàn sức khỏe, sự việc còn làm dấy lên câu hỏi về trách nhiệm truyền thông và minh bạch thông tin từ phía doanh nghiệp.
Từ ngày 07 - 09/3, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) tổ chức Không gian trưng bày, livestream "Sức sống hàng Việt" lần thứ 2 năm 2026. Chương trình nhằm quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm Việt Nam tiêu biểu, có chất lượng nổi trội theo hình thức kết hợp trực tiếp và nền tảng số.
Theo kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy tiêu dùng, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2026, bán lẻ tăng trưởng 13%.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 2/3/2026 về tổ chức phong trào thi đua "An toàn thực phẩm" (ATTP) trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2026 - 2030.
Trong kế hoạch về chuyển đổi phương tiện taxi sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn Thủ đô vừa công bố, Hà Nội đặt mốc chậm nhất đến năm 2030 sẽ hoàn thành chuyển đổi 100% xe taxi sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe taxi điện, năng lượng xanh.
Trước diễn biến căng thẳng leo thang tại Trung Đông và nguy cơ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu, Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp xuất nhập khẩu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa rủi ro, giảm thiểu tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Ngày 27/2, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) phát đi cảnh báo về khả năng hóa đơn tiền điện tháng 2 của nhiều hộ gia đình tăng mạnh, xuất phát từ diễn biến thời tiết thất thường cùng nhu cầu sinh hoạt gia tăng trong dịp Tết Nguyên đán.
Chọn ngày vía Thần Tài mở hàng đầu năm đã là truyền thống của chợ Đồng Xuân, đây cũng là gửi gắm mong muốn một năm mới mua may, bán đắt.
Giữ thói quen hơn 20 năm nay, ông Tô Hòa Bình (70 tuổi, ở phường Đống Đa, Hà Nội) có mặt từ 21h đêm ngày 25/2 để chờ mua vàng vía Thần Tài. Không riêng ông, nhiều người dân cũng xếp hàng từ 3h sáng, bất chấp giá vàng tăng cao, chỉ để mua một chỉ vàng lấy may đầu năm.
