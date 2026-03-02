Mới nhất
Trung Đông căng thẳng, Bộ Công Thương khuyến nghị doanh nghiệp chủ động ứng phó

Thứ hai, 16:29 02/03/2026
Ma Thị Loan
Ma Thị Loan
GĐXH - Trước diễn biến căng thẳng leo thang tại Trung Đông và nguy cơ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu, Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp xuất nhập khẩu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa rủi ro, giảm thiểu tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo nhận định của Bộ Công thương, giá dầu thô và nhiên liệu trên thế giới có thể tiếp tục biến động theo xu hướng tăng trong thời gian tới. 

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến giá thành sản xuất trong nước mà còn tác động đa chiều tới hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam, đặc biệt là thương mại với khu vực Trung Đông.

Trong lĩnh vực logistics, chi phí vận tải được dự báo sẽ chịu sức ép lớn do giá nhiên liệu tăng. Giá cước vận tải biển và hàng không có khả năng tiếp tục leo thang, nhất là đối với các tuyến hàng hóa đi qua khu vực vùng Vịnh. 

Đáng chú ý, hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược của thế giới – gần như đình trệ sau các cuộc không kích nhằm vào Iran, làm gia tăng nguy cơ gián đoạn vận tải.

Trước bối cảnh này, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đề nghị các hiệp hội ngành hàng và  hiệp hội logistics theo dõi sát tình hình, duy trì trao đổi thường xuyên với cơ quan quản lý để cập nhật thông tin kịp thời đến hội viên. Qua đó, doanh nghiệp có thể chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, xuất nhập khẩu và vận chuyển hàng hóa, hạn chế nguy cơ ùn tắc hoặc phát sinh chi phí ngoài dự kiến.

Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp xuất nhập khẩu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa rủi ro, giảm thiểu tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Một trong những giải pháp trọng tâm được khuyến nghị là đa dạng hóa nguồn cung và thị trường. Doanh nghiệp được khuyến khích tìm kiếm đối tác thay thế, mở rộng sang các thị trường có nhu cầu tương đồng nhằm giảm phụ thuộc vào khu vực Trung Đông trong trường hợp hoạt động xuất khẩu sang Israel, Iran gặp trở ngại.

Bên cạnh đó, trong quá trình đàm phán và ký kết hợp đồng, doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý các điều khoản liên quan đến vận chuyển, giao nhận và bảo hiểm. Hợp đồng vận tải nên bổ sung quy định cụ thể về tình huống bất khả kháng, cơ chế bồi thường và phân chia chi phí phát sinh khi xảy ra rủi ro. 

Việc mua bảo hiểm đầy đủ cho hàng hóa cũng được nhấn mạnh nhằm hạn chế tổn thất nếu xảy ra sự cố tại thị trường nhập khẩu.

Cục Xuất nhập khẩu cũng đề nghị các hiệp hội chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan phân tích số liệu xuất nhập khẩu, theo dõi sát biến động địa chính trị, giá cước và phụ phí vận tải để kịp thời đề xuất phương án ứng phó phù hợp.

Doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch phòng ngừa dài hạn, chuẩn bị kịch bản phản ứng nhanh nhằm bảo vệ chuỗi cung ứng trước các cú sốc từ bên ngoài. 

Việc tăng cường trao đổi thông tin với Cục Xuất nhập khẩu, Cục Xúc tiến thương mại, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và hệ thống Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài cũng được khuyến khích để tìm kiếm đơn hàng và thị trường tiềm năng thay thế.

Theo Bộ Công Thương, các đơn vị trực thuộc sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tại Trung Đông, đồng thời nghiên cứu thúc đẩy hợp tác với các tổ chức quốc tế nhằm nâng cao năng lực dự báo và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam chủ động thích ứng trước những biến động địa chính trị trong tương lai.

