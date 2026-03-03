Một cơ quan thuộc Bộ Công thương sẽ tổ chức livestream quảng bá hàng Việt cùng hoa hậu Ngọc Hân có thúc đẩy được tiêu dùng?
GĐXH - Từ ngày 07 - 09/3, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) tổ chức Không gian trưng bày, livestream "Sức sống hàng Việt" lần thứ 2 năm 2026. Chương trình nhằm quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm Việt Nam tiêu biểu, có chất lượng nổi trội theo hình thức kết hợp trực tiếp và nền tảng số.
Ngày 3/3, lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, sở dĩ sự kiện diễn ra vào đầu tháng 3, bởi đây là thời điểm gắn với nhiều dấu mốc ý nghĩa như Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3), Ngày Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng (15/3) và Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3).
Do đó, việc lựa chọn thời điểm này không chỉ tạo không khí sôi nổi trong tháng cao điểm các hoạt động phong trào mà còn mở rộng cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, góp phần lan tỏa giá trị thương hiệu Việt trong đời sống xã hội.
Chương trình có sự đồng hành của UBND phường Hoàn Kiếm, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas), TikTok Việt Nam và TikTok Shop.
Tham gia kỳ trưng bày lần này là hai doanh nghiệp đại diện cho các ngành hàng giàu tiềm năng. Ở nhóm nông sản chế biến, Công ty TNHH Dừa Lương Quới mang đến chuỗi sản phẩm từ dừa như dầu dừa tinh khiết, nến thơm, tẩy tế bào chết, son dưỡng môi, nước cốt dừa, nước màu dừa… với các thương hiệu Cofusions, Vietcoco.
Trong lĩnh vực hóa mỹ phẩm, Công ty Cổ phần Viginseng giới thiệu các dòng chăm sóc và làm đẹp chiết xuất từ sâm Việt và thảo dược bản địa mang thương hiệu Visante, gồm dầu gội, dầu xả, sữa rửa mặt, kem chống nắng, sữa tắm gội trẻ em…
Nhân dịp 8/3, nhiều sản phẩm được thiết kế thành các set quà tặng trang trọng với mức ưu đãi từ 15–35%. Không chỉ góp phần kích cầu tiêu dùng, chương trình còn mang đến những lựa chọn quà tặng Việt Nam chất lượng, giàu bản sắc, phù hợp nhu cầu biếu tặng trong dịp lễ.
Điểm nhấn của chương trình là phiên livestream quảng bá và bán sản phẩm diễn ra từ 9h đến 12h ngày 08/3/2026 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.
Sự tham gia của lãnh đạo Cục – đơn vị chủ trì tổ chức, cùng nhà sáng tạo nội dung Quỳnh Trang (kênh TikTok "Hoa hậu vỉa hè") và Ngọc Hân góp phần tăng sức hút truyền thông cho chương trình. Sự kết hợp giữa đại diện cơ quan quản lý nhà nước và các gương mặt có sức ảnh hưởng thể hiện sự đồng hành trong hành trình tôn vinh và nâng tầm giá trị hàng Việt.
Song song với hoạt động trực tuyến, không gian trưng bày tại 62 Tràng Tiền cũng mở cửa xuyên suốt từ ngày 07 - 09/3/2026.
Với mô hình kết hợp giữa trưng bày trực tiếp và nền tảng số, "Sức sống hàng Việt" lần thứ 2 năm 2026 tiếp tục trở thành điểm nhấn xúc tiến thương mại hiệu quả, góp phần gia tăng nhận diện thương hiệu, củng cố niềm tin người tiêu dùng và thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ.
Hà Nội sắp tổ chức hội nghị thúc đẩy tiêu dùng, đưa bán lẻ tăng trên 13% trong năm 2026Bảo vệ người tiêu dùng - 7 giờ trước
GĐXH - Theo kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy tiêu dùng, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2026, bán lẻ tăng trưởng 13%.
Vì sức khỏe cộng đồng: Hà Nội phát động thi đua 'An toàn thực phẩm' giai đoạn 2026 - 2030Bảo vệ người tiêu dùng - 14 giờ trước
GĐXH - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 2/3/2026 về tổ chức phong trào thi đua "An toàn thực phẩm" (ATTP) trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2026 - 2030.
Hà Nội đặt lộ trình đến 2030 chuyển đổi 100% taxi sang sử dụng điện, năng lượng xanh như thế nào?Bảo vệ người tiêu dùng - 14 giờ trước
GĐXH - Trong kế hoạch về chuyển đổi phương tiện taxi sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn Thủ đô vừa công bố, Hà Nội đặt mốc chậm nhất đến năm 2030 sẽ hoàn thành chuyển đổi 100% xe taxi sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe taxi điện, năng lượng xanh.
Trung Đông căng thẳng, Bộ Công Thương khuyến nghị doanh nghiệp chủ động ứng phóBảo vệ người tiêu dùng - 21 giờ trước
GĐXH - Trước diễn biến căng thẳng leo thang tại Trung Đông và nguy cơ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu, Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp xuất nhập khẩu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa rủi ro, giảm thiểu tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.
EVNNPC cảnh báo 3 nguyên nhân khiến hóa đơn tiền điện tháng 2 của nhiều hộ gia đình tăng mạnhBảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH - Ngày 27/2, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) phát đi cảnh báo về khả năng hóa đơn tiền điện tháng 2 của nhiều hộ gia đình tăng mạnh, xuất phát từ diễn biến thời tiết thất thường cùng nhu cầu sinh hoạt gia tăng trong dịp Tết Nguyên đán.
Bắt đầu kinh doanh trở lại trong ngày vía Thần Tài, tiểu thương mong mỏi một năm mới mua may, bán đắtBảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH - Chọn ngày vía Thần Tài mở hàng đầu năm đã là truyền thống của chợ Đồng Xuân, đây cũng là gửi gắm mong muốn một năm mới mua may, bán đắt.
Cụ ông 70 tuổi ở Hà Nội và thói quen hơn 20 năm xếp hàng từ đêm, chờ mua vàng ngày vía Thần TàiBảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Giữ thói quen hơn 20 năm nay, ông Tô Hòa Bình (70 tuổi, ở phường Đống Đa, Hà Nội) có mặt từ 21h đêm ngày 25/2 để chờ mua vàng vía Thần Tài. Không riêng ông, nhiều người dân cũng xếp hàng từ 3h sáng, bất chấp giá vàng tăng cao, chỉ để mua một chỉ vàng lấy may đầu năm.
Hà Nội: Tấp nập người dân mua vàng trước ngày vía Thần tàiBảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Mặc dù ngày mai (26/2/2026) mới chính thức là ngày vía Thần tài - dịp người dân Việt Nam truyền thống mua vàng cầu tài lộc, may mắn cho năm mới Bính Ngọ, nhưng từ hôm nay, mùng 9 tháng Giêng (25/2/2026), không khí mua sắm đã sôi động tại các điểm bán vàng lớn ở Hà Nội.
Lưu ý đặc biệt khi đi mua vàng ngày Vía Thần Tài, người mua tuyệt đối không mắc kẻo mất tiền, dính phạtBảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Người mua vàng cần phải lưu ý đặc biệt những thông tin này trong ngày vía Thần Tài 2026.
Những lưu ý đặc biệt người dân bắt buộc phải nằm lòng khi mua vàng ngày vía Thần TàiBảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước
GĐXH - Để tránh vi phạm và hạn chế rủi ro khi giao dịch mua vàng, kim loại quý dịp vía Thần Tài, người dân cần nắm rõ quy định giao dịch có giá trị từ 20 triệu đồng/ngày phải thanh toán qua ngân hàng (Nghị định 232/2025/NĐ-CP), thay vì tiền mặt như trước.
Cụ ông 70 tuổi ở Hà Nội và thói quen hơn 20 năm xếp hàng từ đêm, chờ mua vàng ngày vía Thần TàiBảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Giữ thói quen hơn 20 năm nay, ông Tô Hòa Bình (70 tuổi, ở phường Đống Đa, Hà Nội) có mặt từ 21h đêm ngày 25/2 để chờ mua vàng vía Thần Tài. Không riêng ông, nhiều người dân cũng xếp hàng từ 3h sáng, bất chấp giá vàng tăng cao, chỉ để mua một chỉ vàng lấy may đầu năm.