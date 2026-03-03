Một cơ quan thuộc Bộ Công thương sẽ tổ chức livestream quảng bá hàng Việt cùng hoa hậu Ngọc Hân có thúc đẩy được tiêu dùng?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 3/3, lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, sở dĩ sự kiện diễn ra vào đầu tháng 3, bởi đây là thời điểm gắn với nhiều dấu mốc ý nghĩa như Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3), Ngày Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng (15/3) và Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3).

Do đó, việc lựa chọn thời điểm này không chỉ tạo không khí sôi nổi trong tháng cao điểm các hoạt động phong trào mà còn mở rộng cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, góp phần lan tỏa giá trị thương hiệu Việt trong đời sống xã hội.

Chương trình có sự đồng hành của UBND phường Hoàn Kiếm, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas), TikTok Việt Nam và TikTok Shop.

Từ ngày 07 - 09/3, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) tổ chức Không gian trưng bày, livestream "Sức sống hàng Việt" lần thứ 2 năm 2026.

Tham gia kỳ trưng bày lần này là hai doanh nghiệp đại diện cho các ngành hàng giàu tiềm năng. Ở nhóm nông sản chế biến, Công ty TNHH Dừa Lương Quới mang đến chuỗi sản phẩm từ dừa như dầu dừa tinh khiết, nến thơm, tẩy tế bào chết, son dưỡng môi, nước cốt dừa, nước màu dừa… với các thương hiệu Cofusions, Vietcoco.

Trong lĩnh vực hóa mỹ phẩm, Công ty Cổ phần Viginseng giới thiệu các dòng chăm sóc và làm đẹp chiết xuất từ sâm Việt và thảo dược bản địa mang thương hiệu Visante, gồm dầu gội, dầu xả, sữa rửa mặt, kem chống nắng, sữa tắm gội trẻ em…

Nhân dịp 8/3, nhiều sản phẩm được thiết kế thành các set quà tặng trang trọng với mức ưu đãi từ 15–35%. Không chỉ góp phần kích cầu tiêu dùng, chương trình còn mang đến những lựa chọn quà tặng Việt Nam chất lượng, giàu bản sắc, phù hợp nhu cầu biếu tặng trong dịp lễ.

Điểm nhấn của chương trình là phiên livestream quảng bá và bán sản phẩm diễn ra từ 9h đến 12h ngày 08/3/2026 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Sự tham gia của lãnh đạo Cục – đơn vị chủ trì tổ chức, cùng nhà sáng tạo nội dung Quỳnh Trang (kênh TikTok "Hoa hậu vỉa hè") và Ngọc Hân góp phần tăng sức hút truyền thông cho chương trình. Sự kết hợp giữa đại diện cơ quan quản lý nhà nước và các gương mặt có sức ảnh hưởng thể hiện sự đồng hành trong hành trình tôn vinh và nâng tầm giá trị hàng Việt.

Song song với hoạt động trực tuyến, không gian trưng bày tại 62 Tràng Tiền cũng mở cửa xuyên suốt từ ngày 07 - 09/3/2026.

Với mô hình kết hợp giữa trưng bày trực tiếp và nền tảng số, "Sức sống hàng Việt" lần thứ 2 năm 2026 tiếp tục trở thành điểm nhấn xúc tiến thương mại hiệu quả, góp phần gia tăng nhận diện thương hiệu, củng cố niềm tin người tiêu dùng và thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ.